Rallye Dakar 2023 – 13. etapa: Macík vyhrál etapu a Michek si polepšil

Účastníky Dakaru čekalo 669 kilometrů a z toho 154 měřeného úseku. Pořadatelé v charakteristice etapy uváděli, že krátký speciál omezuje potenciál poškození, ale fyzická odolnost jezdců a mechanická závodních strojů může ještě hodně změnit. Prokop před startem dodal, že mají před sebou velké duny bez jediného rychlého úseku. V samotném závěru soutěže tak pořadatelé dostáli svému slovu, že tenhle ročník Rallye Dakar bude extrémně těžký.

Dunami nahoru a dolů

Pátou etapu v tomto ročníku Dakaru vyhrál mezi truckery Martin Macík z týmu MM Technology a k tomu přidal ještě nejrychlejší čas v prologu. „Nebylo to zadarmo, jeli jsme přes šedesát kilometrů jenom duny a vůbec to neubývalo. Van den Brinkové jeli po startu spolu, aby si táta pojistil druhé místo, jenže po nějakých patnácti kilometrech oba zapadli a my projeli mezi nimi středem. Jeli jsme šedesát kilometrů čistě jenom v dunách. Pak jsme se naháněli s Janusem a bylo to napínavé od začátku do konce,“ řekl Macíkův navigátor František Tomášek. Samotný řidič k tomu dodal: „Byly tři typy dun, neustále nahoru a dolů. Občas jsem se kluků ptal, jestli opravdu jedeme dobře. Chvilku jsme jeli jinak. Van Kasteren, který předtím zapadl, nás dojel, ale nepustili jsme ho před sebe.“

Video se připravuje ...

Loeb vyhrál a má rekord

Devítinásobný mistr světa v automobilových soutěžích Sébastien Loeb vyhrál šestou etapu v řadě a vytvořil tím nový rekord v historii dakarské soutěže. Pro Francouze je to již sedmý letošní dílčí triumf ve třinácti etapách. Mrzet ho mohou technické problémy ve druhé etapě, po které se propadl až na 59. místo. První příčku v hodnocení automobilů nadále hájí tovární jezdec Toyoty – Nasser Al-Attiyah. Katařan má náskok přes osmdesát minut a míří za svým pátým triumfem.

Českému jezdci Martinu Prokopovi (ORLEN Benzina Team) předposlední měřený úsek letošní soutěže nevyšel kvůli technickým problémům. Dojel až na devětadvacátém místě se ztrátou 44:15 minuty. Šestou příčku v průběžném pořadí až nadále drží s převahou 46 minut na nejbližšího soupeře.

„Po třech kilometrech nám loupnul přední diferenciál a moje myšlenky v tu chvíli byly, že pro nás závod skončil, protože celá etapa byla v pomalých dunách. Ale rozhodl jsem se pokračovat, kam jen to půjde. Byla v nás maličká dušička, jeli jsme dvacet, třicet, občas čtyřicet a jenom jsme to chtěli projet. Ozývaly se velké rány. Naše štěstí bylo, že jsme startovali brzy ráno a jako sedmí v pořadí, takže to nebylo rozhrabané a podklad byl tvrdý. Dojezd do cíle byl pro nás hodně emotivní, slza ukápla. Konec v závodě byl pro nás strašně blízko, ale nezasloužili bychom si ho, když už jsme to doválčili takto daleko. Pokračujeme dál,“ řekl Prokop. Mechanici jeho týmu čekali na „svéh“o jezdce a dali se do opravy poškozeného Shreka.

Poděkování Štefanu Svitkovi

Dramatické okamžiky se odehrávaly v kategorii motocyklů. Pro bolesti krční páteře nenastoupil do etapy celkově desátý Mason Klein. Aneričan, který byl loni nejlepším nováčkem odstoupil jako nejlepší privátní jezdec. Na 55. kilometru havaroval tovární jezdec KTM Rakušan Matthias Walkner a přiletěla pro něj helikoptéra. Zastavoval u něj jeho týmový kolega Kevin Benavides, který počkal na přílet vrtulníku.

Vítězství v etapě se nakonec dvakrát měnilo. Původní vítěz Luciano Benavides, mladší bratr Kevina, dostal penalizaci a na první místo se posunul Jihoafričan Michael Docherty. Posléze však organizátoři odečetli K. Benavidesovi čas, který strávil u Walknera a Argentinec se tak nakonec stal vítězem etapy. Situaci v boji o vítězství se nesmírně zdramatizovala. Na prvním místě zůstal tovární jezdec KTM Australan Toby Price, ale jen dvanáct sekund za ním je K. Benavides. Do souboje může ještě promluvit Američan Skyler Howes, jenž je na tovární husqvarně zpět o 1:31 minuty.

Hodně napínavé okamžiky zažil také český motorkář Martin Michek z týmu Orion – Moto Racing Group, kterému se téměř zastavil stroj. „V poslední třetině etapy začala motorka ztrácet výkon. Naštěstí dojela až do cíle a zastavila se pár kilometrů na přejezdu do bivaku. Odešly vstřiky. Dnes stál beduín při nás. Moc děkujeme Štefanovi Svitkovi, že pomohl Martinovi na přejezdu a odtáhl ho nějakých sto padesát kilometrů," řekl Ervín Krajčovič, šéf stáje Orion Moto Racing Group, za kterou Michek jezdí.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 13. etapa

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 2:21:47; 2. Docherty (JAR/Husqvarna) +27 s; 3. L. Benavides (Arg./Honda) +57 s; … 19. Michek (ČR/KTM) +11:43; … 39. Brabec (ČR/KTM) +36:45; 44. Pabiška (ČR/KTM) +37:35.

Čtyřkolky: 1. Mederios (Braz./Yamaha Raptor 700) 2:55:48; 2. Enrico (Chile/Yamaha Raptor 700) +1:35; 3. Moreno Flores (Arg./Yamaha Raptor 700) +3:11.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 2:26:17; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +5:28; 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron E2) +6:31; … 72. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +44:15; 94. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +1:10:44.

T3 Prototype: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5 Development) 2:41:08; 2. Casale, Leon (Chile/Yamaha X-Raid YTD 1000 R) +50 s; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +57 s; … 31. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +1:03:27.

T4 Production: 1. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) 2:35:13; 2. Baciuska, Vidal Montijano (Litva, Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) +4:19; 3. Seaidan, Kuzmič (S. Arábie, Spoj. Arab. Emiráty/Can-Am Maverick XRS Turbo) +9:56.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 3:02:43; 2. Van Kasteren (Niz./Iveco) +3:25; 3. Valtr (ČR/Tatra) +10:31; … 7. Šoltys (ČR/Tatra) +34:55; 11. Vrátný (ČR/Tatra) +43:47.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 40:11:51; 2. K. Benavides (Arg./KTM) +12 s; 3. Howes (USA/Husqvarna) +;1:31; … 11. Michek (ČR/KTM) +1:35:09; 31. Brabec (ČR/KTM) +8:12:21; 36. Pabiška (ČR/KTM) +10:46:50.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha Raptor 700) 54:53:18; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha Raptor 700) +40:20; 3. Copetti (USA/Yamaha Raptor 700) +2:01:46.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +43:48:10; 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +1:21:42; 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota Hilux Overdrive) +1:35:50; … 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +3:39:13; 58. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +16:53:06.

T3 Prototype: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) 50:31:59; 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +54:30; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) +1:33:28; … 11. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +9:55:20.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Litva, Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 51:41:34; 2. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +3:24; 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Can-Am Maverick XRS Turbo) +23:01.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 52:38:58; 2. Macík (ČR/Iveco) +1:16:42; 3. Martin Van den Brink (ČR/Iveco) +2:43:03; … 5. Valtr (ČR/Tatra) +5:10:24; 6. Šoltys (ČR/Tatra) +9:01:22; 8. Vrátný (ČR/Tatra) +14:17:20.

Výsledky jsou neoficiální.