Rallye Dakar 2023 – 12. etapa: Prokop se drží, kamiony měly problémy

Účastníci se museli před dvanáctou etapou obejít bez servisu mechaniků. V pátek je čekala druhá část maratónské etapy, která měřila 375 kilometrů, z toho bylo 185 měřených. Etapa se zaměřila na taktické schopnosti jezdců a posádek. V cestě jim stálo množství vysokých dun.

Vítězná honička s Przygonskim

Sedmým místem vyrovnal Martin Prokop svůj nejlepší etapový výsledek v tomto ročníku. Poprvé to dokázal ve druhé etapě. Dva soupeři před ním, oba na továrních toyotách, si ve dvanácté etapě prohodili pořadí. Jihoafričan Giniel de Villiers se posunul na čtvrtou příčku před krajana Henka Lategana, který má nyní šestadvacet minut náskok na Prokopa. Pátou etapu v řadě a šestou letos vyhrál Francouz Sébastien Loeb a už je celkově druhý.

Šesté místo drží stále Martin Prokop, který by tímto výsledkem vyrovnal svoje i české historické maximum, kterého dosáhl v sezoně 2019. „Druhá část maratonské etapy byla malinko těžší, protože některé výjezdy byly opravdu vypečené a dali nám zabrat. První dunu jsme museli jet trochu jinak, abychom se dostali nahoru. Od počátku bylo jasné, že den bude složitý. Asi jsem jel moc opatrně, příliš klidné tempo a Kuba Przygonski nás předjel. Řekl jsem si, že si toto nenechám od týmového kolegy líbit a začali jsme tahat. Kousek před cílem se nám ho podařilo předjet. Poslední dvacet kilometrů jsme se honili a přijeli do cíle před ním. Je vidět, že v dunách něco ukázat umíme. Musíme pořád makat, abychom to dotáhli do cíle,“ řekl Prokop v cíli etapy.

Michek chce udržet tempo

Už jen dvě etapy do konce letošního náročného ročníku dakarské rallye a Martin Michek stále udržuje výborné tempo. V páteční etapě skončil na patnáctém místě, pouze pět minut za nejrychlejším. „Umístění je bomba. Je vidět, že všichni jedou naplno, úplně na krev,“ řekl Michek z týmu Orion – Moto Racing Group, který stále drží třinácté místo v celkovém pořadí. „Už opravdu vyhlížíme cíl. Vpředu probíhají velmi těsné souboje o první místo, je možné, že elita bude riskovat. Jinak bude opravdu těžké se dostat do elitní desítky,“ dodal Ervín Krajčovič, šéf českého týmu Orion – Moto Racing Group

Účastníci měli za sebou maratonskou etapu. „Martin to zvládl v pohodě. Jenom popisoval, že někde trochu spadl, tak na motorce odpadlo pár šroubků z kapotáže. Motorka je ale dobrá, jeho kotník také,“ dodal Krajčovič. V „Pusté končině“ to také v pátek byla makačka. „Opět to byly velké a měkké duny, jelo se v nich rychle a těžce. Máme za sebou dvanáct etap, což je takový malý Dakar. Normálně by bylo všechno hotovo, nicméně před námi jsou ještě dvě etapy. Musím to dotáhnout fyzicky a motorka technicky,“ říkal odhodlaně Michek.

Před ním je v celkovém pořadí Argentinec Franco Caimi, mezi nimi je minuta. „Máme strategii danou. Co je před ním, tak na výkon už nemáme. Už to bude těžké dohnat. Soustředíme se na to, abychom tyto vybojované pozice neztratili. Uvidíme, co se bude dít před námi,“ dodal Ervín Krajčovič. Tým Orion – Moto Racing Group opět poutá na Dakaru pozornost. Vždyť společně s Michkem jsou druhým soukromým týmem v první patnáctce celkového pořadí soutěže.

Macík měl z rukou vánočky

V kategorii kamionů vyhrál Nizozemec Jan van Kasteren a najel na svého nejbližšího pronásledovatele Martina van den Brinka přes půl hodiny. Podobně dlouhý časový úsek nechal v etapě také Martin Macík. „Další nádherná etapa. Velké, těžké, členité duny. Občas Čendu v kabině všichni povzbuzujeme, aby ten kopec vyšplhal. Hledáte si cesty, padáte do tobogánů. Bylo to náročné, ale takový Dakar jsme si přáli. Za nás spokojenost. Každý, kdo tohle dojede je borec a má náš respekt. Na trati jsme předjeli Martina van den Brinka, ale dál si jeli to svoje tempo. Celou cestu v nádherných velkých dunách. Dokonce dneska byla jedna z nich tak brutální, že jsem měl vymotanou šestku, letěli jsme rychlostí přes sto kilometrů, pustil jsem Čendu nahoru, a na vrcholu už jsme se plazili třeba jen dvacet, ale povedlo se nám ten kopec vyjet na první pokus. Ostatní se tam zastavili a my ujížděli dál,“ popisoval Martin Macík.

Ovšem 185 ostrých kilometrů ale neproběhlo úplně bez komplikací. „Po cestě jsme řešili elektroniku, měli problém s čidlem a museli několikrát zastavit, čímž jsme ztratili čas. Ale to se v takových extrémech stane,“ říká palubní mechanik David Švanda. Do cíle etapy přijela sedlčanská posádka v oranžovém kamionu spokojená. „Mates točil volantem div, že nemá z rukou vánočky. Jde mu to skvěle. Jsme v cíli. Budeme ještě bojovat. Máme poslední dvě etapy před sebou. V kabině nám to šlape výborně. S klukama máme pohodu a to je důležité,“ doplnil dojmy palubní navigátor František Tomášek.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 12. etapa

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 1:57:27; 2. Sanders (Aus./Gas Gas) +49 s; 3. Price (Aus./KTM) +1:58; … 15. Michek (ČR/KTM) +5:11; … 41. Pabiška (ČR/KTM) +24:30; 44. Brabec (ČR/KTM) +28:02.

Čtyřkolky: 1. Mederios (Braz./Yamaha Raptor 700) 2:37:04; 2. Varga (Slov./Yamaha Raptor 700) +1:36; 3. Enrico (Chile/Yamaha Raptor 700) +4:07.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 1:56:21; 2. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron E2) +3:19; 3. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +3:31; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +9:58; 108. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +1:55:43.

T3 Prototype: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5 Development) 2:17:11; 2. Casale, Leon (Chile/Yamaha X-Raid YTD 1000 R) +29 s; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Grallyteam OT3) +52; … 23. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +29:15.

T4 Production: 1. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XRS Turbo) 2:19:07; 2. Baciuska, Vidal Montijano (Litva, Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) +13 s; 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Can-Am Maverick XRS Turbo) +2:38.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 2:30:38; 2. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) +8:38; 3. Martin Van den Brink (Niz./Iveco) +31:51; 4. Macík (ČR/Iveco) +32:21; … 12. Vrátný (ČR/Tatra) +2:22:07; 13. Valtr (ČR/Tatra) +2:28:10; 15. Šoltys (ČR/Tatra) +3:12:24.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 40:47:36; 2. Howes (USA/Husqvarna) +28 s; 3. K. Benavides (Arg./KTM) +2:40; … 13. Michek (ČR/KTM) +1:25:54; 34. Brabec (ČR/KTM) +7:38:04; 39. Pabiška (ČR/KTM) +10:11:43.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha Raptor 700) 51:35:39; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha Raptor 700) +59:00; 3. Copetti (USA/Yamaha Raptor 700) +2:17:30.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +41:16:25; 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +1:27:10; 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota Hilux Overdrive) +1:29:11; … 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +3:00:26; 59. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +15:47:50.

T3 Prototype: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) 47:39:47; 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +1:04:37; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Grallyteam OT3) +1:25:50; … 11. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +9:02:57.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Litva, Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) 49:02:02; 2. Eryk Goczal, Mena (Pol., Šp./BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) +7:43; 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Can-Am Maverick XRS Turbo) +16:43.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 49:32:50; 3. Martin Van den Brink (Niz./Iveco) +33:03; 3. Macík (ČR/Iveco) +1:20:07; … 5. Valtr (ČR/Tatra) +5:03:18; 6. Šoltys (ČR/Tatra) +8:29:52; 9. Vrátný (ČR/Tatra) +13:36:58.

Výsledky jsou neoficiální.