Ševče, drž se svého kopyta. Platí toto přísloví i ve světě motorsportu? Na to se můžeme blíže podívat u pěti vybraných případů legend motorsportu, kteří v pozdějších fázích své kariéry přešli do zcela odlišné závodní série.

Sébastien Loeb: Devítinásobný mistr světa WRC

Rodák z Alsaska je mnohými považován za jednoho z nejlepších pilotů historie napříč motorsportem. Mezi lety 2004 až 2012 získal ve WRC devět mistrovských titulů a překonal veškeré rekordy šampionátu. Na plný úvazek se po roční pauze přesunul do okruhového šampionátu WTCC s továrním týmem Citroën, kde skončil v celkovém hodnocení dvakrát třetí. V letech 2016 až 2018 se účastnil světového šampionátu v rallycrossu, kde již tolik úspěšný nebyl a připsal si dvě výhry z šestatřiceti závodů. V současnosti se pravidelně účastní vytrvalostních závodů včetně Rallye Dakar a také elektrického šampionátu Extreme E.

Video se připravuje ...

Fernando Alonso: Dvojnásobný mistr světa F1

Nando, jak se Fernandu Alonsovi přezdívá, se zejména v pozdější fázi kariéry nechal několikrát slyšet, že se chce stát nejkomplexnějším závodníkem v historii motorsportu. Dvojnásobný šampion F1 neprožíval ve druhé polovině uplynulé dekády v královně motorsportu zrovna období. Díky nekonkurenceschopnému monopostu se z bojů o nejvyšší příčky vytratil, ale myšlenky na vavříny zůstaly. Proto se rozhodl kolotoč F1 na čas opustit a zamířit do jiných sérií. Dvakrát si zkusil závod 500 mil Indianapolis, dvakrát vyhrál 24h Le Mans a dvakrát se stal mistrem světa vytrvalostních závodů FIA WEC. Mimo to si díky partnerství s Toyotou v roce 2020 vyzkoušel Rallye Dakar, kde skončil celkově třináctý.

Valentino Rossi: Devítinásobný motocyklový mistr světa

Kudrnatý Ital je jedním z dalších symbolů člověka, kterému koluje v žilách vysokooktanový benzin. Již během své veleúspěšné kariéry v motocyklech nedokázal utajit svoji lásku ke čtyřem kolům. V roce 2006 se účastnil testů F1 s monopostem Ferrari, kde zaostal za nejlepším časem Michaela Schumachera pouze o půl vteřiny! I přes velké přemlouvání nakonec Rossi setrval u motorek, kde získal další dva mistrovské tituly. V letech 2002 (Wales Rally GB), 2006 (Rally Nový Zéland) a 2008 (Wales Rally GB) se krátce objevil také v rallyeovém šampionátu WRC. Po konci kariéry v MotoGP se vydal do světa vytrvalostních závodů. V letošní sezóně závodí v kategorii GT3 s vozem BMW M4 GT3.

Kimi Räikkönen: Mistr světa F1

“Nechte mě být, já vím co dělám!” Tato hláška z Velké ceny Dubaje v roce 2012 ilustrovala celou kariéru Kimiho Räikkonena. Populární Iceman se nikdy nestaral o to, co si o něm myslí ostatní. Po zisku jediného titulu ve formuli 1 postupně ochladl jeho vztah s Ferrari a dost možná také láska k samotnému seriálu. Na dva roky se tak vydal hasit svojí závodní vášeň do šampionátu WRC, kde absolvoval dva víceméně kompletní ročníky. Ostudu neudělal, ale na nejlepší nestačil. V obou sezónách skončil v celkovém hodnocení na desátém místě. Před návratem do F1 se zúčastnil dvou závodů NASCAR Series. Räikkonen skončil ve formuli 1 podruhé a tentokrát definitivně v roce 2021. Od té doby se plně věnuje rozvoji kariéry svého syna a příležitostně startuje znovu v NASCAR Series.

Mattias Ekström: Dvojnásobný šampion DTM, mistr světa v rallycrossu

Švédský automobilový závodník se proslavil účastí v šampionátu cestovních vozů DTM, kde se pod hlavičkou továrního týmu Audi stal dvojnásobným šampionem v letech 2004 a 2007. Mezi prvními třemi skončil v celkovém hodnocení dokonce osmkrát, což z něj dělá jednoho z nejúspěšnějších pilotů v historii DTM. Jakožto syna rallycrossového jezdce Bengta Ekströma to Mattiase táhlo i na nezpevněný povrch. Sporadicky se účastnil rallye, v mistrovství světa absolvoval devět podniků. V rallycrossu byl aktivnější, absolvoval celkem osm sezón a v roce 2016 se stal mistrem světa. K výčtu závodních sérií, které Ekström během své kariéry vyzkoušel, se přidali ještě NASCAR Series, závody V8 Supercars a nově Dakar společně s elektrickým šampionátem Extreme E.