Rallye Dakar 2024: Fotograf Chytka čeká více chyb a hodně zeleně

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vánoční období je pro Mariana Chytku velkým stresem především z rizika možného onemocnění. Stejně jako závodníci musí být v poušti v nejlepší kondici, protože z terénu vyprodukuje kolem pěti tisíc fotek denně. „V ročníku Dakaru 2023 se mi poprvé stalo, že jsem kvůli nemoci nemohl po dvanácti letech vyjet na etapu. Odpadl jsem na dva dny, blbě se mi dýchalo. V podstatě celý Dakar bylo někomu z našeho týmu zle, postupně jsme se v tom střídali a já jsem na tom nebyl zdaleka nejhůř,“ líčil Chytka, který se svojí firmou MCH Photo vyrazí na Dakar v pátek 5. ledna.

I když už za několik let najel v Saudské Arábii desetitisíce kilometrů, na poušť se těší. Stále je to podle Chytky za současných podmínek a možností dobrá destinace pro konání této obrovské akce. „Byl bych rád, kdyby trasa vedla také do jiné země, která sousedí se Saudskou Arábii. Jordánsko je sice hezké, ale prostředí celkem podobné, stejně jako Spojené Arabské Emiráty. Jedině by se trasa snad musela natáhnout až do Ománu. Já bych se však spokojil, kdyby se jelo alespoň kousek podél moře, jak tomu bylo tři roky zpátky, z toho byly hezké snímky,“ přál si Chytka.

Renomovaný český fotograf očekává v kategorii automobilů dominanci legendárního Francouze Sébastiena Loeba. Devítinásobný světový šampion v automobilových soutěžích vyhrál v posledním ročníku sedm etap, ale na celkovou výhru zatím čeká. Naopak Katařan Nasser Al-Attiya dokázal Dakar vyhrát již pětkrát (2011, 2015, 2019, 2022 a 2023). „Nejasné to bude u Audi, vůbec si nedovoluji odhadnout jejich možnosti. V předchozím ročníku Dakaru měli spoustu problémů a na závodech v Maroku a když jsem byl s týmem na testování, tak stále ještě řešili nějaké úpravy,“ dodává Chytka.

Co očekáváte od trasy ročníku 2024?

Úvodní etapy povedou pouští zabarvenou více do červena, z toho by mohly vzniknout hezké fotky. Prostředí dalších etap v okolí Hailu není tolik přitažlivé a je tam také spousta zaoblených dun. Oblast Empty Quater nabídne spoustu přitažlivých dun. Poslední dny v místech, kde se pojede soutěž, dost pršelo a padaly velké kroupy. Celý rok 2023 byl v této oblasti srážkově abnormálně vysoký, takže lez očekávat spoustu zeleně, což by mohlo být fotograficky hodně odlišné.

Jakou vezete fotografickou výbavu?

Čtyři aparáty, z toho je jeden záložní. K tomu osm objektivů. Využíváme toho, že jsme početný tým, tak nebereme každý úplně všechno a vybavení sdílíme. Sám si vezu ještě dva počítače. Předpokládám, že každý den budu mít na trati na zádech pětadvacet kilogramů.

Proč jste zvolil odlet 30. prosince a nikoliv 1. ledna se všemi českými účastníky?

Budeme mít čas na vyzvednutí automobilů a přepravu do místa startu. Tady nás čeká akreditace, pořízení telefonů, SIM karet a musíme vybavit auta. Druhého a třetího ledna přijde nejnáročnější program, protože dokončujeme přípravu týmu a současně už nás volají závodní klienti, kteří absolvují poslední testy. Je to hodně hektické a časově náročné všechno stihnout. Jakmile se rozeběhne soutěž, nastane už běžný denní režim, na který jsme zvyklí.

Video se připravuje ...

Máte jasno, kdo, co a jak bude mít z vašeho týmu na starosti?

Pokrýváme start, dění na trati, ale tematické, ilustrační a portrétní snímky z bivaku podle přání našich zákazníků. Mám nejvíce zkušeností a chci být zodpovědný, kdo a kde bude. Hovořil jsem s člověkem, který najížděl trasu a určoval místa pro fotografy na každou etapu. Organizátoři mají zájem, abychom fotili z nabízených míst. Existuje totiž obava, aby se nedostávali k týmům informace, které by je zvýhodňovaly. Samozřejmě dodáváme našim klientům také videa, ale ta smíme pořizovat pouze v bivaku.

Řeč byla o zahraničních partnerech, můžete jmenovat také české týmy a jezdce pro které pracujete?

V souhrnu je to pětašedesát posádek a jezdců všech zemí. Z Čechů jsou to Martin Prokop, Aleš Loprais, Honza Brabec a také tým Buggyra.

Dostanete se na jednu etapu na palubu helikoptéry?

Bavím se o tom s organizátory, kteří tuto možnost připustili.

Vaše aktivity by se měli v sezoně 2024 dotýkat také jiných závodů. Prozradíte více?

Spolupracoval jsem s týmem Alpine formule 1 a byli velice spokojení. V nadcházejícím roce si mám prý vybrat více závodů. Takže když vše klapne, pojedu na osm až deset velkých cen. Celý seriál o čtyřiadvaceti víkendech je šíleně moc. To se nedá stihnout.