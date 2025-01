Rallye Dakar 2025, 2. etapa: Macík vyhrál etapu a vede před Lopraisem

Jednalo se o nejdelší etapu 47. ročníku slavné soutěže. Účastníci nocovali v provizorních bivacích na trati a celkem museli absolvovat více než tisíc kilometrů, z nichž 967 bylo součástí rychlostní zkoušky pro automobily a kamiony. Motorkáři jeli odlišnou trasu a čekalo je během obou dnů 958 měřených kilometrů.

Bohouš dostal na frak

V kategorii kamionů se během obou dnů přetahovali o první místo Macík a Loprais. Časové rozdíly mezi nimi se pohybovaly v desítkách sekund nebo maximálně nižších jednotek minut. Až v závěru etapy měl Loprais defekt a Macík dostal pro změnu 1:40 penalizaci. V průběžném pořadí dělí oba české závodníky 8:54 minuty. „Byly to dvě extrémně náročné etapy. Na začátku jsme si vedli dobře, ale pak to bylo nahoru dolů. Několikrát se zakopali, protože byl hrozně měkký písek. Hledali jsme nějaké kontrolní body, zničil jsem tlumiče, takže jsme měnili kolo. Opravdu to byl extrém, masakr. Bohouš (jméno vozu) dostal na frak, máme rozbité okno, děravé kolo. Omlouvám se mechanikům, kolik jsem jim přidělal práce,“ popisoval Macík.

Dakar 2025 Chrono48: Kde nocují Češi? Partnerem článku je OMV Dakar 2025

Druhý v cíli Loprais mluvil v podobném duchu: „Potvrdilo se, že to byla nejtěžší etapa. Jeli jsme ve vteřinách, byla to nádherná bitva. Dvanáct kilometrů před cílem v prachu za Martinem Macíkem jsme udělali defekt. Ale bylo to moc hezké a jsem rád, že jsme tady. Máme prostor se zlepšovat.”

Jedenácté místo v kategorii automobilů patří aktuálně Martinu Prokopovi, který ztrácí na prvního 32:54 minuty. „Bylo to maso a ani si nepamatuji, co všechno se stalo. Pořád jsme jeli ve vedoucí skupince, museli jsme hledat cestu. Skoro pět set kilometrů jsme se ve třech střídali ve vedení. Pak nás docvakla skupinka rychlíků a dostali jsme se do neskutečné mlýnice. Jeli jsme dalších pět stovek kilometrů v hrozném prachu a tady před cílem se to začalo stupňovat. Byla to šílenost, nebylo vidět ani na metr,” hodnotil etapu Prokop na sociálních sítích s tím, že v prachu nechtěl riskovat. „Cílem bylo dovézt auto do bivaku, aby dostalo pořádný servis. Neztratili jsme zvlášť moc, žádné velké zaváhání nebylo," dodal jezdec týmu Orlen Jipocar.

Dakar 2025 1. etapa: Loprais druhý, Macík třetí, skvělý Prokop Partnerem článku je OMV Dakar 2025

U ohníčku s prezidentem

Dvoudenní etapa představovala dobrodružství, na které účastníci nejtěžší pouštní soutěže čekali. Motocyklové jezdce týmu Orion - Moto Racing Group nevyjímaje. „Povedlo se mi dojet do nejvzdálenějšího bivaku, za to jsem moc rád. Byla tam perfektní atmosféra, vzal jsem si stan a spacák. Jídlo jsme si udělali sami, dostali jsme krabičku na příděl. V kempu byl se mnou Martin Prokop a také prezident Petr Pavel. Natáčel si, jak šikovně stavím stan,“ uvedl s úsměvem Martin Michek. „Pak jsme si s prezidentem u ohníčku povídali o motorkách, bylo to naprosto skvělé.“

Elitní český závodník se pohyboval ve dvou dnech na úrovni dvacáté příčky. Starosti mu přiděloval nefungující tablet s navigací. Na 400. kilometru mu ho organizátoři vyměnili. „Naštěstí přímo viděli, že mi opravdu nejde. Doufám, že už s tím tabletem nebude problém, i když v cíli na mě zase něco vyskočilo. Žádnou dodatečnou penalizaci bych už ale dostat neměl,“ dodal Michek.

Dušan Drdaj a Milan Engel na Chrono48 Dakar Rallye 2025 • Cajdašrot

Dobrý konzistentní výkon předvedl Milan Engel, který v neděli zvládl dojet na 600. kilometr. „Byl to hodně dlouhý den, start byl od osmi ráno a zastavil jsem se kolem páté hodiny odpoledne.Bylo to nekonečné. Udělal jsem jednu chybu, spadnul jsem a noha mi zůstala pod motorkou. Naštěstí u mě zastavil Paolo Lucci a tím bych mu chtěl poděkovat, že mi pomohl,“ dodal Engel, který si poradil také s pondělní částí etapy. „Zbývalo nějakých 350 kilometrů do cíle, předvádělo se brutální tempo. Dojel jsem Romaina Dumontiera a jeli jsme spolu po celou dobu. To bylo super. Ke konci jsem ale málem ztratil sedačku, musel jsem trochu zvolnit. Za mě super, cítím se v pohodě.“

Výsledky Rallye Dakar 2025, 2. etapa

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 11:12:13; 2. Howes (USA/Honda) +7:37; 3. Schareina(Šp./Honda) +7:41; ... 16. Michek (ČR/KTM) +36:00; 21. Drdaj (ČR/KTM) +46:16; 22. Engel (ČR/KTM) +50:25; 37. Brabec (ČR/KTM) 1:42:19; 41. Romančík (ČR/KTM) +2:07:46; 46. Pabiška (ČR/KTM) +2:21:43; 60. Prokeš (ČR/KTM) +3:41:57; 65. Peschel (ČR/Husqvarna) +4:14:01; 66. Brož (ČR/KTM) +4:16:23.

Automobily: 1. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) 10:56:54; 2. Lategan Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) +4:16; 3. Al-Attiyah, Boulanger (Katar, Fr./TDacian Sadrider) +6:29; ... 13. Prokop (ČR/Ford Raptor) +39:33; 44. Trněný (ČR/Ford 150) +2:17:01.

Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology) 12:10:51; 2. Loprais (ČR/Iveco) +9:43; 3. Zala (Lotyš./Iveco) +18:52; ... 11. Šoltys (ČR/Tatra) +3:13:43; 15. Vrátný (ČR/Tatra) +7:52:22; 19. Tomeček (ČR/Tatra) +43:49:09;

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2025 celkově

Motocykly: 1. Sanders 16:10:31; 2. Howes +12:36; 3. Branch (Botswana/Hero) +12:40; ... 15. Michek +1:07:08; 21. Engel +1:27:39; 22. Drdaj +1:28:21; 37. Brabec 3:04:24; 42. Romančík 3:18:43; 45. Pabiška +3:28:05; 59. Peschel +5:38:46; 61. Prokeš +5:42:18; 63. Brož 6:05:38.

Automobily: 1. Lategan Cummings 15:40:30; 2. Al Radži, Gottschalk +4:45; 3. Al-Attiyah, Boulanger +11:14; ... 11. Prokop +32:54; 48. Trněný +2:55:31.

Kamiony: 1. Macík 17:24:29; 2. Loprais +8:54; 3. Zala +38:50; ... 10. Šoltys +3:19:52; 14. Vrátný +8:54:20; 20. Tomeček +47:54:24.

Výsledky jsou neoficiální.