Rallye Dakar 2025, 8. etapa: České kamiony válely, Prokop chválil nastavení

Potřetí v letošním ročníku měli motorkáři a jezdci v automobilech a kamionech naplánovanou odlišnou trasu. Motokáře čekalo 734 kilometrů a z toho bylo 487 měřených. Čtyřkolové kategorie absolvovaly 733 kilometrů a 488 z nich tvořila speciální etapa. Kolona účastníků Rallye Dakar dorazila do saúdskoarabské metropole Rijádu.

Po rozbíječce měnil kolo

Po čtvrtém místě v úvodní etapě, dosáhl Martin Prokop sedmým místem na svůj druhý nejlepší etapový výsledek. Na extrémně dlouhém speciálu byl pouze o 6:19 minuty za Jihoafričanem Henkem Lateganem, který vyhrál etapu a také vede celkové pořadí. „Máme za sebou extrémně dlouhou etapu, která měla všechno. Byla tam brutální navigace, kterou jsme skvěle zvládli, krásné úseky, kde se jelo hezky i trefování se do kaňonu. Po 350 kilometrech přišel úsek dlouhý asi šedesát kilometrů plný kamení. Rozbíječka jako blázen a my na konci museli měnit kolo, proto jsme přišli o parádnější umístění. Ráno před startem jsme upravili nastavení a auto bylo fantastické. Škoda, že jsem tohle nevymyslel dřív,” zhodnotil Prokop etapu.

Rallye Dakar 2025, 7. etapa: Loprais vyhrál před Macíkem, který stále vede Partnerem článku je OMV Dakar 2025

Loprais výrazně stáhl ztrátu

Macík vedl od druhého mezičasu na 78. kilometru a až do cíle svůj náskok takřka pořád navyšoval, s výjimkou pár sekundových ztrát na dalších mezičasech. Na druhého Mitchela van den Brinka má k dobru téměř dvě a půl hodiny. „Je to pecka, užili jsme si to. Byla to kvalitní vypalovačka, kterou završili sto kilometrů před cílem kamenolomem, cestou plnou šutrů. A zrovna tam jsme dojeli všechny buginy, které nechtěly moc uhýbat. Zvládli jsme to navigačně, auto je v pořádku a děkuju všem do týmu,“ řekl Macík po své čtvrtém etapovém vítězství na letošním ročníku.

Rallye Dakar 2025: Jak se vysílá Dakar Partnerem článku je OMV Dakar 2025

Před startem etapy ztrácel třetí Aleš Loprais na druhého Van den Brinka 22:45 minuty, ale své manko stáhl na 6:25 minuty. “Jeli jsme, co to šlo, a na rychlých pistách na začátku erzety jsme se snažili ‚katovat‘. Ovšem startovat jako první kamion nebylo výhodné,“ rekapituloval český jezdec pondělní úsek a pokračoval: „Později nás stopy aut zavedly do jednoho kaňonu, jenže se ukázalo, že je slepý a tudíž neprůjezdný. Tam nás přeskočili Martin Macík a Vaidotas Žala, ale toho se nám povedlo znovu předstihnout. Následovala strašně rozbitá a prašná pasáž, kde jsme dojeli konvoj bugin. Dvě hodiny jen prach a velké riziko. Následně jsme na jedné náhorní plošině nemohli rychle najít cestu do kaňonu a tam nás opět předjel Žala, který se do něj dostal dřív. Takto jsme už dojeli až do cíle. Závěrečné krátké duny byly malou odměnou za opravdu náročný den.”

Výsledky Rallye Dakar 2025, 8. etapa

Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:50:46; 2. Van Beveren (Fr./Honda) +2:08; 3. Schareina (Šp./Honda) +2:14; ... 18. Drdaj (ČR/KTM) +22:36; 24. Engel (ČR/KTM) +29:10; 27. Romančík (ČR/KTM) +34:49; 39. Brabec (ČR/KTM) +1:03:21; 43. 39. Peschel (ČR/Husqvarna) +1:11:05; 49. Pabiška (ČR/KTM) +1:18:38; 50. Prokeš (ČR/KTM) +1:19:17; 71. Brož (ČR/KTM) +2:19:54.

Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) 4:51:54; 2. Botterill, Murphy (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) +1:47; 3. Serradori, Minaudier (Fr./Century CR7) +4:04; ... 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +6:19; 54. Trněný, Pritzl (ČR/Ford 150) +46:16.

Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology) 5:26:52; 2. Loprais (ČR/Tatra) +5:22; 3. Zala (Lit./Iveco) +6:25; ... 5. Šoltys (ČR/Tatra) +18:49; 10. Poslední (ČR/Tatra) +1:06:33; 12. Vrátný (ČR/Tatra) +2:16:46.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné výsledky Rallye Dakar 2025

Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 44:26:52; 2. Schareina (Šp./Honda) +11:03; 3. Van Beveren +21:31; ... 16. Drdaj +3:19:28; 25. Engel +5:14:44; 26. Romančík +5:39:30; 33. Brabec +8:08:11; 37. Pabiška +10:15:17; 45. Peschel +13:12:13; 63. Brož +22:39:33; 84. Prokeš +48:35:25.

Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota Hilux IMT Evo) 42:05:02; 2. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilus Overdrive) +5:41; 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Ford Raptor) +28:55; ... 12. Prokop, Chytka +2:46:37; 52. Trněný, Pritzl +12:11:48.

Kamiony: 1. Macík 46:45:57; 2. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) +2:29:44; 3. Loprais +2:36:09; 4. Šoltys +5:02:44; ... 11. Vrátný +18:04:42; 14. Poslední +22:35:21.

Classic (po 7. etapě): 1. Santaolalla Mill, Viňas (Šp./Toyota HDJ 80) 494 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Terrano Pick-Up) 514; 3. Gublin, Sousa (Fr./Lnd Rover Defender 110) 609; ... 38. Husek, Dočkal, D. Holaň (ČR/Tatra 815) 7820; 39. Pazdera, Lounová, M. Holaň (ČR/Tatra T815-2) 7908; 49. Martinec, Kopřiva (ČR/Toyota Land Crusier 90) 13 334; 60. Bárta, Švec (ČR/Mitsubishi Pajero) 18 666; 69. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 23 055; 70. Vinš, Bajora (ČR/Mitsubishi Pajero) 23 287.

