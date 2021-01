Rallye Dakar Classic: Klymčiw doržel slovo a dojel

Česká dvojice Ondřej Klymčiw a Petr Vlček (Klymčiw Racing) s vozem Škoda 130 LR dokončila 43. ročník Rallye Dakar 2021 v hodnocení Classic. V této kategorii startují vozy, které se účastnily Dakaru do roku 2000, nebo se účastnily mistrovství světa rallye ve skupině B.

Posádky nebyly hodnoceny podle dosaženého času, ale čekala je klasifikace podle jízdy pravidelnosti. Měly itineráře, určené body na trati každé etapy, ke kterým musely dojet v určeném čase. Za předčasný nebo pozdní příjezd se počítaly body. Čím méně bodů, tím je výsledek a pořadí lepší. „Původně jsme si mysleli, že musíme být v danou sekundu na správném metru v daném bodě, ale to nestačí. Důležité je totiž také dodržovat stálou průměrnou rychlost mezi jednotlivými body, za to jsme dostávali hodně trestných bodů. Mám ovšem takový dojem, že se tady pravidla učili za pochodu všichni,“ řekl Klymčiw.

Ředitel Dakaru David Castera na toto téma řekl: „Klasická vozidla závodila s hodinami, nikoliv proti nim. Tahle vozidla nám dokázala, že mají stále co říci a jsou natolik v dobré kondici, aby zvládla saúdskoarabské pouště.“

Nápravy jsou v pořádku

Posádky historických speciálů sdílely stejný bivak se všemi účastníky soutěže. Původně neměly jet stejně náročné etapy jako ostatní kategorie s ohledem na technické a výkonové vlastnosti automobilů, aby se zabránilo mechanickým problémům. Ovšem například čtvrtý den je čekala porce 960 kilometrů, což byla vzdálenost, které neabsolvovaly ani nejnovější současné speciály. „Po třinácti hodinách jízdy jsem si sedl na kovové schody doprovodného auta a připadalo mě, že sedím v příjemném křesle,“ líčil Klymčiw.

V první etapě česká posádka trochu bloudila, jednou těsně minula běžícího velblouda, se slabším motorem se povedlo předjet dokonce Mercedes Benz třídy G a bohužel také přišlo zapadnutí do písku. „Tohle je opravdu správný Dakar se vším všudy,“ prohlásil Ondřej po třetí etapě a pokračoval: „Se čtyřkolkou mitsubishi bych asi nikdy neproskákal to, kam jsem posílal škodovku. Ohnuli jsme obě ramena zadních náprav, ale mechanici dali všechno perfektně dohromady Všechno drží,“ říkal Klymčiw po třetí etapě pozdě v noci v zázemí týmu.

Každý den byl pro posádky Dakar Classic rozdělený do několika sekcí. Pátý den rozdělily čtyři úseky. „Měly jsme dva povedené úseky, jeden slušný a bohužel ten čtvrtý nepovedený smazal předchozí dobré výsledky. Bohužel v itineráři chyběla políčka s časovými údaji, ale organizátoři to bohužel neřešili. Navíc displej v autě je hrozně maličký a špatně se z něho čte,“ říká navigátor Petr Vlček.

Šestá etapa se stala pro posádku Klymčiv Racing zatím nejpovedenější. V jednotlivých částech byli čtvrtí, šestí a první a celkově z toho byla výhra v etapě. V průběžném pořadí se Češi posunuli na páté místo v konkurenci 24 posádek. „Po deštích byla na trati spousta ztvrdlého písku. Snažil jsem se jet opatrně, i když v jednom místě jsem vymetl dost drsně jednu díru,“ říkal Klymčiw a dodal: „Kontrolní body byly nasekány po dvou třech stovkách metrů. Mám toho až nad hlavu, ale vyhráli jsme a budeme bojovat dál,“ komentoval situaci zjevně unavený Ondřej Klymčiw.

Když přišly problémy

Češi pokračovali po dni odpočinku ve sbírání výborných umístění a sedmou i osmou etapu dokončili na třetím místě. V průběžném hodnocení se drželi na páté pozici. První závažný problém se objevil v deváté etapě, když přestala fungovat převodovka. Mechanici měli o práci postaráno a posádka inkasovala desítky tisíc trestných bodů za nedokončenou etapu. V klasifikaci se propadli na patnácté místo.

Potíže však bohužel pokračovaly, V desáté etapě se začal přehřívat motor a nebylo možné ho na místě opravit. „Mám vážné obavy, že je to těsnění pod hlavou. Chvíli jsem přemýšlel, jestli to nezabalíme a počkáme si na příští rok. Jenomže v tu chvíli jsem si uvědomil, že máme odjeté skoro dvě etapy a ty se nám počítají. Takže mechanici opraví motor a jedeme dál. Náš kameraman se mě ptal, zda je to špatný den. Když si vzpomenu na své dvě velké nehody a zranění na motorce na Dakarech 2016 a 2018, tak tvrdím, že to určitě není špatný den,“ říkal ještě na trati Klymčiw.

Do jedenácté etapy nastoupila s novým motorem. „Pět kilometrů před cílem prvního úseku jsme zjistili, že máme defekt levé zadní, ale dojeli jsme to na ráfku. Dokonce o dvě vteřiny dřív, takže z toho byly trestné body,“ vysvětloval Klymčiw. Ovšem na přejezdu na další erzetu upadlo pravé zadní kolo. Oba Češi závadu opravili, ale objevila se jiná komplikace. „V klasické soutěži, když dojedete po limitu, schytáte velkou penalizaci. V naší kategorii stačí půldruhé hodiny zpoždění a nepočítá se nic z daného dne. A to znamená spoustu dalších trestných bodů,“ vysvětloval Klymčiw.

Potěšení ve finiši

Poslední den posádce na voze Škoda 130 LR vyšel a zaznamenala třetí místo, což se jim povedlo počtvrté v soutěži. Na cílové rampě si Ondřej s Petrem zatančili svůj tanec na oslavu úspěchu. „Poslední den jsme si parádně užili. Říkali jsme se si s Petrem, že bychom si dali den odpočinku, otočili to a jeli v protisměru zpátky. Bylo to vyčerpávajících čtrnáct dnů pro nás, mechaniky, fanoušky i naše rodiny. Moc děkuju, že se nám to podařilo,“ řekl Ondřej a Petr ho doplnil: „Poslední den byl fakt super, spousta písku a báječných dun. Moc jsem si těch čtrnáct dní užil. Byla tady skvělá parta - Honza, Tomáš, Mašek a David. Všichni byli skvělí dříči a s Ondrou se člověk v autě rozhodně nenudí.“

A jak jezdec hodnotí premiéru na Rallye Dakar? „Už mám dost dlouhý seznam věcí, které musíme na autě vylepšit pro příští ročník. Kdybychom jeli jen na dojetí, tak není problém. Jenomže my jeli na výsledek a materiál to občas bohužel nevydržel. Jednu etapu se nám povedlo vyhrát a čtyřikrát byli třetí. Je vidět, že na výsledek máme. Před startem jsem všem slíbil, že dovezu Škodovku do cíle. A svoje slovo jsem dodržel,“ uzavřel své povídání Ondřej Klymčiw.

Konečné pořadí Classic: 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 961 bodů; 2. Donatiu, Serrat Puig 2650 bodů; 3. Harichoury, Fertin, Correia (Fr./Renault Trucks 420DCI) 5205 bodů; 4. Revuelta, Sanchez Hernandez (Šp./Toyota Land Crusioer) 5838 bodů; 5. Verdaguer, Verdaguerová (Fr./Buggy Sunhill 1982/1983) 8775 bodů; 6. Lacarrau, Quemin (Fr./Toyota Proto KDJ95) 9327; … 19. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda 130 LR) 133 321 bodů. Soutěž dokončilo 23 posádek z 24 startujících.