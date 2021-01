Poslední úsek Dakaru z Janbu do Džiddy (452 km, 225 km RZ) nebyla nejjednodušší. Všem hrozila dunová pole, kde se dalo snadno uvíznout a přijít o sladkou vidinu úspěchu. Cílová rampa na břehu Rudého moře oživila některým závodníkům vzpomínky na Růžové jezero v Dakaru, kde končila původní trasa africké části soutěže.

Penalizace sebrala výsledek

Nejlepší český motocyklový jezdec letošního ročníku Martin Michek zažil poslední den poněkud hořkosladké chvíle. Po potížích továrního jezdce Yamahy Francouze Adriena Van Beverena se několik desítek minut radoval z devátého místa, což byl v tu chvíli historicky nejlepší výsledek Čecha na dvou kolech v historii Dakaru.

Pak však přišla informace, že jezdec týmu Orion - Moto Racing Group dostal penalizaci dvacet minut za to, že neprojel kolem jednoho kontrolního bodu. Zůstal nakonec desátý, což znamená „pouze“ vyrovnání třiadvacet let starého výkonu Stanislava Zlocha z roku 1998, kdy se jelo ze španělské Granady do Dakaru. „Měl jsem pocit, že jsem neudělal chybu, ani nevím, kde jsem ten bod minul. Deváté místo by byla bomba, ale zklamaný nejsem. Být do desítky na Dakaru je zkrátka bomba a poděkování za to patří všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem pomáhali,“ shrnul Michek své hodnocení.

Spokojený byl i jeho týmový kolega Milan Engel, který je celkově osmnáctý, což je jen o tři příčky méně, než je jeho maximum 15. místo (2019). Ve srovnání s minulým rokem si však o osm pozic polepšil. „Chtěl jsem poslední den dohnat Španělku Lalu Sanz, ale nakonec mi na ní chybělo jen 58 sekund. Když si však uvědomím, co všechno mě na trati letos potkalo, tak jsem rád v cíli. Moje velké poděkování všem, kteří mají na tomhle úspěchu svůj podíl,“ řekl Engel krátce poté, co dokončil závěrečnou etapu.

Už se těší na desítku

V závěrečné etapě potvrdil svou rychlost Martin Macík, který vyhrál třetí etapu v aktuálním ročníku o čtyři sekundy před vítězem letošního ročníku Dmitrojem Sotnikovem (Kamaz), který však později dostal penalizaci dvě minuty. „Doploužili jsme se k vítězství v etapě. Nic ale nebylo zadarmo. Hattrick je skvělý, nevím, kolik lidí ho tady letos má. Ovšem ani ten závěr nebyl jednoduchý, protože na trati byla spousta kamení. Už teď se těším, až se vrátím příští rok na svůj desátý Dakar,“ líčil své aktuální postřehy Macík.

Útok bohužel nevyšel

Deváté místo obsadil v kategorii automobilů Martin Prokop, který si vylepšil loňskou dvanáctou pozici. Jeho nejlepším výsledkem zůstává šestá příčka vybojovaná na posledním jihoamerickém Dakaru v sezoně 2019. „Snažili jsme se ještě zabojovat o osmé místo, na které nám před startem poslední etapy chybělo necelých šest minut. Jenomže, jak moc člověk chce, tak dělá chyby. Udělali jsme dvě a z útoku nic nebylo. I tak jsme rádi. Chtěli jsme být do desítky a to se nám podařilo,“ hodnotil situaci Prokop ještě z kabiny svého závodního fordu.

Podmolovi pomohl Krejčí

Do problémů se v závěrečné etapě dostal freestylový mistr světa a debutant na soutěži Libor Podmol. O kámen poškodil přední kolo, které se mu začalo rozplétat. S touto závadou ujel šedesát kilometrů, než se kolo rozpletlo úplně. Zůstal stát a nemohl pokračovat. Zastavil u něj další český závodník Roman Krejčí, který mu dal své přední kolo, aby mohl Podmol pokračovat dál. Osud byl naštěstí spravedlivý i ke Krejčímu, který do cíle závěrečné etapy nakonec také dorazil na Podmolově poškozeném předním kole.

Rekord pro veterána

Pětapadesátiletý Francouz Stéphane Peterhansel odstartoval na Rallye Dakar poprvé v roce 1988. Letos to byla jeho 33. účast, z nichž pouze čtyřikrát nedojel do cíle. Šestkrát vyhrál soutěž v sedle motocyklu. V roce 2004 se mu to podařilo poprvé s automobilem a letos zvítězil celkově počtrnácté, poosmé s autem. Jeho manželkou je německá závodnice na motocyklu Andrea Meyerová.

Výsledky – 12. etapa

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 2:17:02; 2. K. Benavides (Arg./Honda) +2:17; 3. Walkner (Rak./KTM) +4:13; … 16. Engel (ČR/KTM) +20:54; 23. Michek (ČR/KTM) +29:05; 25. Brabec (ČR/KTM) +31:57; 32. Pabiška (ČR/KTM) +46:55; 48. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:18:07; 49. Lhotský (ČR/KTM) +1:20:11; 63. Krejčí (ČR/KTM) +2:38:13.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 2:17:33; 2. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota) +2:13; 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) +2:53; … 16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +13:26; 27. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +32:40; 46. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +1:44:48.

Čtyřkolky: 1. Copetti (USA/Yamaha) 3:11:30; 2. Andjuar (Arg./Yamaha) +23 s; 3. Wisniewski (Pol./Yamaha) +2:25; 4. Kubiena (ČR/Yamaha) +5:11.

SSV: 1. Varela, Justo (Braz./Can-Am) 2:44:26; 2. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am) +42 s; 3. Koolen, Van den Goorbergh (Niz./Can-Am) +3:36.

Lightweight Vehicle: 1. Meeke, Rosegaar (Brit., Niz./PH Sport) 2:41:11; 3. Justo (Braz./Can-Am) +3:15; 2. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am) +3:57; … 17. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +22:44; 256. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +35:52.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 2:32:27; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +1:00; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +2:04; 3; … 7. Loprais (ČR/Praga) +8:25; 8. Casale (Chile/Tatra) +11:13; 10. Šoltys (ČR/Tatra) +26:33, 21. Tomeček (ČR/Tatra) + 3:13:22

Classic: 1. Gutierrez, Rodriguez (Šp./(Mercedes G-320) 15 bodů; 2. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 18 bodů; 3. Klymčiw, Vlček (Škoda 130 LR) 20 bodů.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky – celkově

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./Honda) 47:18:14; 2. Brabec (USA/Honda) +4:56; 3. Sunderland (Brit./KTM) +15:57; … 10. Michek (ČR/KTM) +2:42:37; 18. Engel (ČR/KTM) +6:30:29; 30. Pabiška (ČR/KTM) +11:53:59; 31. Podmol (ČR/Husqvarna) +12:04:44; 41. Lhotský (ČR/KTM) +21:10:08.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 44:28:11; 2. Nasser Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +13:51; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +1:00:57; … 9. Prokop (ČR/Ford) +4:09:21; 42. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +25:51:58.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 60:28:29; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +33:44; 3. Copetti (USA/Yamaha) +3:00:58; … 5. Kubiena (ČR/Yamaha) +7:11:45.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 53:41:02; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +17:23; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +51:53.

Lightweight Vehicle: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 53:41:02; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +17:23; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +51:53; … 12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +5:57:59 (vítěz kategorie Lightweight Prototype); 34. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +17:46:50 (10. v Lightweight Prototype).

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 48:23:21; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +39:38; 3. Mardějev +1:14:35; 4. Macík, Tomášek, Švanda (ČR/Iveco) +1:45:51; 5. Loprais, Pokora, Alkendi (ČR, S. Arábie/Praga) +2:00:31; 7. Van den Brink, De Graaf, Kozlovský (Niz., ČR/Renault) +4:23:21; 9. Casale, Leon, Hoffmann (Chile, ČR/Tatra) +5:27:50; 10. Šoltys, Schovánek, Šikola (ČR/Tatra) +5:33:32; 16. Tomeček (ČR/Tatra) + 35:24:33

Classic: 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 961 bodů; 2. Donatiu, Serrat Puig 2650 bodů; 3.Harichoury, Fertin, Correia (Fr./Renault Trucks 420DCI) 5205 bodů; … 19. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda 130 LR) 133 321 bodů.

Výsledky jsou neoficiální

Po technických problémech v závodě pokračují motorkáři Jan Brabec (Strojrent Racing), Roman Krejčí (Bo!Beton) na strojích KTM a v kategorii automobilů Miroslav Zapletal (Offroadsport). V jejich silách rozhodně jsou úspěšná umístění ve zbývajících etapách soutěže, která skončí v pátek 15. ledna. V průběžném pořadí soutěže však uváděni nejsou.