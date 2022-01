Rallye Dakar: Loprais stále pátý, Michek si polepšil

epší český výsledek na 44. ročníku Rallye Dakar zatím patří Aleši Lopraisovi, který je s kamionem Praga na pátém místě průběžného pořadí. Ve druhé etapě se dařilo také motocyklistovi Martinu Michkovi, který si polepšil o dvacet příček na 23. pozici.

V pondělí 3. ledna měl Dakar pokračovat první částí maratonské etapy. Kvůli nedělní průtrži mračen, která vytopila místo plánovaného bivaku v Artavíje, pořadatelé maraton zrušili. Obě následující etapy se jedou jako klasické a pondělní byla přesměrována do Kajsumy. Posádky tak budou moci i nadále využívat pomoci a zázemí svých týmů.

Spokojení kluci v kamionech

V první etapě dojel Loprais (Instaforex Praga Loprais) na třetím místě, ale po přičtení penalizace 15 minut klesl na páté místo. Umístění stejné hodnoty dosáhl český závodník ve druhé etapě, když byl nejlepším za čtveřicí ruských kamionů Kamaz. A aby se to nepletlo, pátý je v průběžném hodnocení kategorie. „Jeli jsme na devadesát devět procent, ale asi tam to jedno procento ještě budeme muset přidat. De facto jsme jeli úplně bez chyby, ale Kamaz nasadil naprosto brutální tempo. Zkusíme tohle tempo držet a něco málo přidat, ale dnes nám v poslední čtvrtině odešly zadní tlumiče, takže jsme skákali o to víš a dál. Je vidět, že se jede totálně na maximum a technika dostává opravdu zabrat. Jsem zvědavý, co to dělá u ostatních, ale za nás můžu říct, že je to hned od začátku pořádná zabíračka jak pro podvozek, tak pro posádku.“ uvedl Aleš Loprais.

O dvě místa za ním je Martin Macík (Big Shock! Racing), který také inkasoval první den patnáct minut penalizace. „Musím říci, že Dakar začíná pekelně tvrdě a rychle. Jede se dost na krev. V pondělí byla po dešti spousta mokrého písku a spousta dvojkových dun. Nebyly největší, ale ostré, takže se lámaly kolmo dolů. Navigačně jsme neměli problém, akorát motor nešel úplně na sto procent výkonu. Musíme se na to v bivaku podívat,“ zhodnotil Macík počínání posádky. Mechanik David Švanda dodal: „Divíme se, že Karel (kamion Iveco) pořád dobře drží. Bez zásadnější újmy ustál všechny rány, které jsou občas obrovské. Dnešní skok z duny odneslo jen jedno světlo a promáčklá kapota.“

Posádka Martina Šoltyse (Big Shock! Racing) odstartovala do 2. etapy po pekelné nedělní jízdě zpestřené výměnami a opravami pneumatik. Závodníci ale už dostali dost prostoru dobře se sehrát a potvrdit si, že i v extrémních situacích se na sebe mohou spolehnout. To se odrazilo také na jejich pondělním výkonu. Od startu letěli pořadím a nechávali za sebou jedno vozidlo za druhým. Ze startovní 21. pozice se postupně propracoval až na 11. místo. „Konečně se nám jelo krásně, nepotkalo nás žádné trápení. Užili jsme si každou část trati, ačkoliv jsme startovali zezadu a museli předjíždět spoustu aut a bugin. Naštěstí to šlo celkem hladce a z jízdy mám opravdu radost,“ řekl Martin Šoltys.

Zatracená maximálka

Až dvacáté místo v etapě obsadil v hodnocení automobilů Martin Prokop a v průběžném pořadí klesl. Přesto je jeho aktuální šesté místo stále výborným počinem v nabité konkurenci továrních speciálů. „Tentokrát to nebyl žádný extra výsledek, ale co se dá dělat. Alespoň nemáme problémy. Byl to jen takový rychlý přejezd. Nic záživného, žádný prostor pro nás s navigací. Nejsme schopni být konkurenceschopní pokud jde o maximální rychlost. Soupeři nás předjíždějí, nestačím jim a ani se jich neudržím. Víc ze sebe nevyndáme, tak doufejme, že přijde něco dál, kde dostaneme prostor se předvést,“ konstatoval Prokop.

Michek letěl pořadím

Ve druhé etapě se dařilo všem českým motocyklovým závodníkům a tři z nich si v průběžném pořadí soutěže polepšili. Nejvýrazněji se to podařilo Martinu Michkovi (Orion – Moto Racing Group). Po úvodní etapě figuroval na 43. místě, o den později už je třiadvacátý. „Jedenácté místo v etapě je super a jsem zase mezi absolutní špičkou. Ukázali jsme, že umíme jezdit rychle. Tahle speciálka byla opravdu tvrdá. Startoval jsem ze čtyřicátého místa, takže trať byla rozsekaná. Ze začátku se jelo po měkkém písku, bylo to rozbité jako prase. Potkával jsem kluky, co vyjížděli dlouho přede mnou. Mám radost z toho, o kolik míst se mi povedlo se posunout dopředu. Dřu a makám, doufám, že se to postupně zúročí,“ zhodnotil své počínání Martin Michek.

Skvěle si počínají dva čeští borci startující v hodnocení Original by Motul, což je kategorie určená motocyklovým jezdcům, kteří nesmějí přijímat pomoc mechaniků a stroj si musí servisovat sami. Z 33 dosud hodnocených jezdců je zatím na druhém místě Milan Engel (Orion – Moto Racing Group) a šestý David Pabiška (Jantar Team). Engel k průběhu pondělní etapy řekl: „Těší mě, že jsem druhý v kategorii bez asistence, ale koukám také na celkové časy. A s tímhle výsledkem zase moc spokojený nejsem. V pondělí se jelo převážně v písčitých pláních, kde mi to šlo. Přes mokré duny to bylo trápení, nepodařilo se mi najít vhodné tempo. Je to vysilující.“

Co dokáže mokrý písek

Do první desítky se v klasifikaci čtyřkolek (quady) dostal Zdeněk Tůma (Barth Racing). Ve druhé etapě to bylo podle jeho slov navigačně snadnější. „Orientoval jsem se podle vyjetých kolejí. Jelo se po dunách a po písku. Tím, jak byl mokrý, tak tam stopa seděla a vydržela dlouho,“ popisoval Tůma výhody tohoto terénu. Zároveň s sebou mokrý písek přináší také nevýhody. „Když se rozjede, tak je těžší a hůře se v tom pohybuje. Je lepší se proto mokrému rozježděnému písku vyhýbat. Zvolit stopu, kterou nikdo nejel. Tím dokážu více zrychlit a najet na soupeře cenné vteřinky. To ale nejde furt, protože se může narazit na nerovnosti, které mě mohou se čtyřkolkou vykopnout,“ uvědomoval si jezdec.

V průběžném pořadí drží zatím ztrátu přes dvě a půl hodiny. „Všímám si konkurence a vypadá to, že mají navrch hlavně v technice, konkrétně v motoru a v převodech. Snažím se jet maximálně rychle, na jedné rovince se mi to povedlo vytáhnout na 120 km/h. Ale stejně mi občas ujedou,“ všiml si rodák z Českého Krumlova. „Možná jim pomáhá to, že jsou to mladší kluci s méně kily,“ dodal Tůma s úsměvem.

Velké trápení klasiků

Organizátoři poprvé zveřejnili hodnocení veteránské kategorie Classic. Jedná se o výsledky první etapy, ta pondělní byla podle sdělení pořadatelů zrušena. V průběžném pořadí je všech osm posádek, ve kterých mají Češi zastoupení. Nejvýše, na jedenáctém místě, je Ondřej Klymčiw (Škoda 130 LR), který má zkušenosti z loňského premiérového ročníku. Nadšení však z něj zrovna nečišelo.

„Vůbec jsem si jízdu neužil. Trať je neuvěřitelně rozbitá s obrovskými kameny a hlubokými kolejemi. Byl jsem několikrát za organizátory, protože mě zařadili až na sedmdesáté startovní místo, což neodpovídalo situaci v mojí kategorii. Jedna dáma z organizačního štábu soutěže mi zkrátka řekla: To víte, Dakar přece není spravedlivý. Tak co můžeme dělat,“ komentoval rozladěný Klymčiw situaci.

Pokud jde o stav trati, výstižný byl také komentář Olgy Roučkové (Suzuki Samuraj): „Byla to strašná rozbíječka. Spousta obrovský děr a kamení. Musela jsem se strašně prát s volantem a navíc nám šlo do kabiny spousta prachu,“ uvedla česká závodnice, které jede Rallye Dakar potřetí.

Výsledky – 2. etapa

Motocykly: 1. Barreda Bort (Šp./Honda) 3:31:20; 2. Sunderland (Brit./KTM) +5:33; 3. K. Benavides (Arg./KTM) +5:54; … 11. Michek (ČR/KTM) +13:18; 24. Brabec (ČR/KTM) +28:29; 37. Engel (ČR/KTM) +42:15; 48. Pabiška (ČR/KTM) +50:14.

Čtyřkolky: 1. Andjuar (Arg./Yamaha) 4:27:51; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +2:03; 3. Copetti (USA/Yamaha) +5:04; … 10. Tůma (ČR/Yamaha) +45:34; 17. Kubiena (ČR/Yamaha) +28:02:29.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) 3:25:00; 2. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +3:28; 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q E-tron) +5:52; … 20. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +25:42; 38. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +50:03.

Lehké prototypy: 1. De Mevius, Walch (Bel.,USA/OT3) 4:21:35; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/) +4:18; 3. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./) +6:46; … 12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +38:38.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 4:11:55; 2. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Mavericks) +24 s; 3. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +3:26.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 3:52:07; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +38 s; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) +2:14; … 5. Loprais (ČR/Praga) +6:51; 7. Macík (ČR/Iveco) +15:26; 8. Casale (Chile/Tatra) +15:58; 11. Šoltys (ČR/Iveco) +23:44.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 8:31:29; 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) +2:51; 3. Sanders (Aus./KTM) +3:29; … 20. Brabec (ČR/KTM) +50:32; 23. Michek (ČR/KTM) +1:01:16; 31. Engel (ČR/KTM) +1:08:42; 55. Pabiška (ČR/KTM) +2:26:03.

Čtyřkolky: 1. Kancius (Lotyš./Yamaha) 10:52:36; 2. Copetti (USA/Yamaha) +5:32; 3. Giroud (Fr./Yamaha) +18:57; … 10. Tůma (ČR/Yamaha) +2:47:24; 17. Kubiena (ČR/Yamaha) +49:29:19.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 6:59:21; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +9:16; 3. Alvarez, Monleon (Arg., Šp./Toyota Hilux) +40:53; … 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +44:53; 28. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +1:58:55.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +8:30:15; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +7:22; 3. Lebeděv, Šumin (Rus/Can-Am Maverick) +23:48… 9. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +2:01:47.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 8:51:19; 2. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Mavericks) +6:39; 3. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +7:21.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 7:59:07; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +2:07; 3. Karginov (Rus./Kamaz) +18:34; … 5. Loprais (ČR/Praga) +31:11; 7. Casale (Chile/Tatra) +47:48; 8. Macík (ČR/Iveco) +50:44; 8. +15:58; 17. Šoltys (ČR/Iveco) +2:49:25.

Classic: 1. Piňa Garnatcha (Šp./Toyota Land Cruiser) 19 bodů; 2. Yannick a Valeria Panagiotis (Fr./Protruck) 19; 3. Lamarre, Laroche (Fr./Buggy Sunhill) 25; … 11. Klymčiw, Böhm (ČR/Škoda 130 LR) 48 bodů; 40. Ondráček, Lhotský (ČR/Toyota Land Cruiser) 550; 58. Kazarka, Kalina, Kasak (Slov., ČR, Slov./Tatra 815) 1149; 120. František a Dušan Randýskové (ČR/Land Rover) 4561; 125. Petr a Tomáš Fialové (ČR/Land Rover) 5184; 129. Roučková, Konobloch (ČR/Suzuki Samuraj) 5779; 132. Albert a Štěpán Panceovi (ČR/Land Rover) 6047; 141. Čábela, Lounová (ČR/Mercedes G500) 15 500 bodů.

Výsledky jsou neoficiální.