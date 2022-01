Rallye Dakar 2022: Prokop a Loprais dojeli třetí

Po sobotním prologu, jenž určil startovní pořadí do první etapy, bylo na programu 546 kilometrů a z toho 334 kilometrů měřeného úseku. Speciál v písečných kolejích byl prošpikován ďábelskými navigačními hádankami typickými pro tuto zemi. Každý soutěžící, který se pokusil jet zkratkou, bude potrestán časovými penalizacemi. Účastníkům soutěže ztížil terén noční déšť. Výsledky prologu započítány nejsou, a tak pořadí po první etapě odpovídá i průběžné klasifikaci.

Žádné nadšení z motoru

Prokop začal etapu na konci druhé dvacítky, na každém dalším mezičase se posunoval vždy o několik míst dopředu. Výrazně získal na posledních devadesáti kilometrech speciální etapy, kdy se vyhoupl až na třetí místo. „Viděl jsem, že kluci měli problémy s navigací, ale Viktor (navigátor Chytka) udělal skvělou práci a jeli jsme čistě,“ řekl v cíli český závodník, který navzdory výsledku tvářil zasmušile.

„Zklamáním je, že nejede motor. Posádky, které jsme předjeli, nebo startovaly za námi, nás předjely na maximální rychlost jako nůž máslem. Naše maximálka je někde kolem 152 až 155, zatímco ostatní jsou v limitu 170 km/h. Nebylo v našich silách nachystat pro současný ročník nový motor a tohle během Dakaru nezměníme. Musíme proto jet co nejčistěji a dělat co nejméně navigačních chyb,“ dodal Prokop, který startuje v barvách Benzina ORLEN teamu.

Mise pro Karla

Aleš Loprais se v prologu trochu trápil s navigací, protože tablet od pořadatele pořádně nefungoval. Do nedělní etapy odstartoval jako jedenáctý kamion, ale v jejím průběhu se pohyboval na čtvrtém místě a nakonec jako jediný vrazil klín do suverénní převahy ruských kamazů. Na boku svého vozu Praga veze nalepený velký portrét svého strýce Karla. Šestinásobný vítěz soutěže zemřel dva dny před startem soutěže. „Ještě se úplně necítím. S ohledem na události posledních dnů pro mě není snadné koncentrovat se na závod. Letíme ale dál splnit naši misi pro Karla,“ uvedl Aleš Loprais.

Michek v etapě bloudil

Mezi motocyklisty si z Čechů vedl Jan Brabec, který obsadil osmnácté místo. Necelých pět minut za ním dojel třiadvacátý Milan Engel, který je současně druhý v klasifikaci Original by Motul, což jsou jezdci, kteří startují na Dakaru bez asistence mechaniků. „Jelo se po zrádných dunách, které byly hrozně ostré. Místy to bylo nebezpečné. Vše komplikoval hluboký písek. Kvalitně jsem si seřídil tlumiče, ale i tak bylo nutné pořádně makat. Povedlo se mi trefit všechny orientační body a žádná chyba naštěstí nepřišla. Jsem rád, že jsem v cíli,“ konstatoval Engel.

Ztrátu 1:05:12 si přivezl do cíle Martin Michek, další jezdec týmu Orion – Moto Racing Group. Příčinou byl problém s hledáním časového bodu pětapadesát kilometrů před cílem. Český závodník však nebyl sám, kdo trochu bloudil. S ním se do svízelné situace dostali favorité na celkové vítězství Američan Ricky Brabec, Australan Toby Price, Španěl Joan Barreda Bort, Argentinci Kevin a Luciano Benavidesové. Vítěz z roku 2020 a loni celkově druhý Brabec, ztratil hodinu a propadl se na průběžně 39. místo.

„Myslím, že nás zamotal Španěl Joan Barreda Bort. Když jsme jeli po cestě, tak se najednou vrátil zpátky a trošku to tam celý startovní pole rozhodil,“ řekl Michek a dodal: „Etapa byla jinak krásná, jedna z nejlepších, co jsem kdy na Dakaru jel. Velmi mě bavila, jelo se po rychlých dunách. Na začátku jsme s jezdci ze světové špičky valili, co to dalo. Bylo to super. Výsledkově to není dobré, ale nejsem v tom sám. Zatím mě musíte ve výsledcích hledat kolem čtyřicátého místa, ale šlapu dál a určitě půjdu v dalších dnech nahoru.“

Ne každý měl štěstí

Smolařem etapy byl český jezdec na čtyřkolce Tomáš Kubiena, který byl v etapě průběžně na čtvrtém místě. Před kontrolním bodem na 160. kilometru však zůstal stát. Etapu vyhrál jeho kolega z týmu Story Racing, lotyšský jezdec Lasvidas Kancius.¨

S velkým napětím byl očekáván start tří hybridních speciálů Audi RS Q E-tron. Hvězdná trojice jezdců však měla smůlu. Nejlépe si vedl švédský nováček, ale jinak ostřílený jezdec mnoha disciplín Mattias Ekström, který ztratil půldruhé hodiny a figuruje na konci čtvrté desítky. Legendární Španěl Carlos Sainz zabloudil a ztratil přes dvě hodiny. Nejhůře však dopadl čtrnáctinásobný vítěz Dakaru Stéphane Petrehansel. Francouz byl po 120 kilometrech druhý, ale na 153. kilometru vážně poškodil zadní část vozu. Musel čekat na pomoc asistenčního kamionu a ztratil pět a půl hodiny!

V pondělí 3. ledna měl čekat účastníky soutěže první úsek maratónské etapy z Hailu do Artavíje. Kompletně však byla zrušena její druhá část. „Včera tady hodně pršelo a bivak, kam se mělo v pondělí přijet, je pod vodou. Jsou tu všude louže, celkem je tu deset stupňů a fakt zima,“ popsal podmínky Ervín Krajčovič, šéf českého týmu Orion – Moto Racing Group a dodal: „Zatím nevíme, jestli se maratonská etapa nahradí, asi pravděpodobně ne. V pondělí tedy budeme mít přístup k jezdcům, musíme vše přeplánovat.“

Výsledky – 1. etapa

Motocykly: 1. Sanders (Aus./Gas Gas) 4:38:440; 2. Quintanilla (Chile/Honda) +3:07; 3. Walkner (Rak./KTM) +11:06; … 18. Brabec (ČR/KTM) +43:32; 23. Engel (ČR/KTM) +47:56; 41. Michek (ČR/KTM) +1:09:22; 64. Pabiška (ČR/KTM) +1:57:18.

Čtyřkolky: 1. Kancius (Lotyš./Yamaha) 6:15:37; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +6:10; 3. Copetti (USA/Yamaha) +9:36; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +46:38.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 3:30?53; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +12:44; 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +22:39; … 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +9:45.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 4:21:35; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/) +1:58; 3. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./) +6:32; … 12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +1:12:00.

SSV: 1. Domzala, Marton (Pol.(Can-Am MAvericks) 4:37:26; 2. Joones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) +1:58; 3. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am mAvericks) +4:02.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:06:22; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +31 s; 3. Loprais (ČR/Praga) +9:15; … 6. Macík (ČR/Iveco) +20:22; 8. Casale (Chile/Tatra) +32:08; 21. Šoltys (ČR/Iveco) +2:05:08

Výsledky jsou neoficiální.