Rallye Dakar: Macík pojede šampionát

Dobře z početné české sestavy si počínal v´úvodním prologu 44. ročníku Rallye Dakar Martin Macík, který byl osmý v klasifikaci kamionů. Motocyklový jezdec Martin Michek začal 14. místem, Martin Prokop byl v kategorii automobilů šestnáctý a Tomáš Kubiena se dělí o čtvrté místo mezi čtyřkolkáři.

Závodníci na dakarské rallye v sobotu absolvovali více než 600 km dlouhý přesun z Džiddy do Háilu. Tady je čekal prolog dlouhý 19 kilometrů.

Kamiony jdou do světa

Těsně před startem Dakaru Martin Macík oznámil, že se chystá zúčastnit aktuálního světového šampionátu World Rally-Raid Championship 2022. „Můžeme potvrdit, že Big Shock! Racing bude závodit v aktuálním světovém šampionátu. Je to další krok, který nás posune dál. Kromě Dakaru nás čekají i starty v Abu Dhabi Desert Challenge, Rally Kazakhstan a Rallye du Maroc. V mistrovství pojedou tři kamiony postavené v Sedlčanech,“ uvedl Macík.

S průběhem prologu byl spokojený. „Byly to rychlé kilometry v těžkém terénu. Duny, ve kterých záleželo na volbě trasy. Zbytečně neriskujeme, všechno je zatím před námi. Strategie je jednoduchá. Všichni jedeme závodit a chceme uspět. Už v loni jsme dokázali, že máme zkušenosti i auta, která jsou rychlá a zároveň vydrží i extrémní podmínky. Musíme s chladnou hlavou odstartovat, zjistit, jak je na tom konkurence a postupně přidávat. Důležité je, že nám Marťas Šoltys bude krýt záda. To oceníme hlavně v maratonské etapě,“ řekl Macík.

Šoltys svůj poslední Dakar dokončil na 10. místě, tentokrát vyjel na trať s novým závodním kamionem, pojmenovaným Arnošt. „Chci v pořádku a ve zdraví dorazit do cíle. V prvních etapách se budu s novým autem sžívat. Před startem jsme se svezli jen párkrát. Každopádně, letos pojedu s rozumem. Bude to dlouhý a těžký závod, trať může přinést spoustu překvapení. Na začátku není potřeba zbytečně riskovat,“ řekl v bivaku Šoltys.

Pochvaloval si Shreka

Český pilot Martin Prokop si přivezl do cíle manko 78 sekund a byl spokojený. „Ztráta není úplně špatná. S novým Shrekem jsme spokojeni, cítíme se parádně. Samozřejmě, mohli jsme jet rychleji, ale snažíme se chytnout nějaké tempo, abychom závod dobře rozjeli,“ uvedl Prokop na sociálních sítích. „Uvidíme, kolik štěstí nám to přinese na startovní pozice, ale jsem rád, že jsme nedostali více. Auto je fajn a pocit z něj mám příjemný,“ dodal pilot Benzina Orlen teamu, který startuje na soutěži s novým vozem Ford Raptor.

Pořadatelé dodrželi slib

Oba jezdci z týmu Orion – Moto Racing Group úspěšně zdolali také 600 kilometrů dlouhý přejezd do bivaku. „Pořadatelé nám dali zabrat. Prolog byl dakarský a přejezd nudný, fakt ostrý. Já už nevěděl, na co jsem při těch dlouhých kilometrech měl myslet,“ popisoval Martin Michek. „Přesun do Háilu dorazil úplně každého,“ dodal Milan Engel. Druhá část první etapy začne v neděli. Michek do ní odstartuje jako druhý!

Mezi elitními jezdci vyjel do nového ročníku dakarské rallye Michek, který má startovní číslo 10 po skvělém loňském umístění. „Bylo to parádní, všichni jsme si podali ruce, popřáli si do nového roku a hlavně štěstí do soutěže. Je to pro mě velmi motivující. V těch klucích ale vidím hlavně konkurenty, nejenom hvězdy,“ tvrdil Michek. „Je tu kolem pětadvaceti jezdců na továrních motorkách, ale z toho patnáct z nich může Dakar vyhrát.“

První ostré kilometry se jezdcům zamlouvaly. „Bylo to hodně písčité, žádná pista, jeli jsme po menších rozbitých dunách. Na závěr nás čekal velký sjezd, to byl zážitek. Takovou dunu jsem sjížděl naposledy v Jižní Americe. Etapa hodně rychle utekla, nestihl jsem se nadechnout a byl v cíli,“ popisoval Engel úvodní závodní momenty v Saudské Arábii.

„Takový ostrý prolog jsem snad nikdy nejel. Co pořadatel sliboval, to splnil. Vypadá to, že trasa povede podobným terénem v následujících dnech. Asi nepojedeme po velkých technických dunách, ale spíše po rychlých a menších, občas se to proloží písčitou rovinkou s kamením,“ dodal Michek, který na nejrychlejšího v celkovém pořadí ztrácí čtyři minuty. Ztráta se ale v sobotu pětkrát násobila. „S časem jsem moc spokojený, přede mnou jsou kluci z továrních týmů. Ukázal jsem, že mám rychlost a mohu je trápit, což chci dělat neustále.“

Engel má ztrátu více než 13 minut. „Tím, že jsem startoval zezadu, tak už trasa byla načmáraná, jelo se fakt rychle. Ani jsem se nestačil dívat do roadbooku. Proto jsem jel spíše na jistotu, podle toho vypadal také výsledek,“ dodal Engel, který se pouštní soutěže účastní v kategorii bez asistence.

Myslet na hezké věci

Jedna z nejtěžších překážek sobotního dne byl předlouhý přejezd do bivaku, který činil přes 600 kilometrů. „Vůbec to neutíkalo, bylo to vyčerpávající. Přemítal jsem nad svojí rodinou, diváky, fanoušky… Nakonec jsem myšlenkově vypnul,“ dodal Michek, který měl v sobotu možnost si vylosovat pořadí na startu nedělení etapy. Nakonec na něj zbylo druhé místo.

Jeho týmový parťák má na dlouhé cesty trochu jinou strategii. „Nejlepší je se utápět v myšlenkách a hlavně nesledovat počet kilometrů do konce. Já myslím na hezké věci nebo si zpívám písničky,“ dodal Engel. Porce kilometrů v rámci této dakarské logistiky byla fakt obrovská. „Podobné dálky jsme najížděli v Jižní Americe, vzpomněl jsem si na to,“ věděl Engel, který si na Dakaru vyzkoušel, jaké to je si sám servisovat motorku. „V sobotu to nebylo moc složité, na motorku jsem se koukal, udělal nutné věci, spíše cvičně. V těch dalších etapách to bude složité, rozhodně to nebude sranda, když budu po dojezdu hodně unavený. Motorku mám ale v servisu a mohl jsem zajít pozdravit můj tým.“

Hodně otravný přejezd

Jezdec na čtyřkolce Zdeněk Tůma má za sebou úvod soutěž. V devatenáctikilometrovém prologu skončil na 14. místě se ztrátou přes tři minuty, kterou ale pořadatelé vynásobili pěti. „Jelo se přes menší duny a jeden větší sjezd. Vypadá to, že kolem Háilu se budeme pohybovat v písečných dunách a je potřeba se na to připravit a hlavně si zvyknout,“ prohlásil Tůma z týmu BARTH Racing. V neděli soutěž pokračuje druhou částí první etapy.

Český jezdec na čtyřkolce se plánoval odpoutat hned v úvodu od nováčků ve startovním poli. To se mu však nepodařilo. „Měl jsem z nich neoprávněný strach. Jeli celkem rychle. Bylo vidět, že měli v dunách najeto, pravděpodobně absolvovali nějaké závody. Někteří mě ještě předjeli,“ tvrdil Tůma, který po loňské absenci na Dakaru v dunách tolik nejezdil. „Nebyl jsem v nich pořádně dva roky, což se projevilo. Prolog sice začal tříkilometrovou rovinkou s kamením, zbytek se ale jel v dunách. Navíc proti východnímu sluníčku, což nebylo moc příjemné.“

Tůma přemýšlí, že bude muset trochu upravit svoji Yamahu Raptor. „Potřebuji si rozmyslet strategii v nastavení motoru, zejména při výjezdech dun. Není to zatím moc zdárně převodované. Zároveň je ale potřeba myslet na trvanlivost pohonné jednotky,“ dodal Tůma, který na prvního po vynásobení ztrácí více než 17 minut. „Jinak jsem měl z dun dobrý pocit co se týče stroje. Musím si na ně více zvyknout a poté se budu posouvat dopředu.“

Závodní kolonu čekal po absolvování prologu 600 kilometrů dlouhý přesun do Háilu. „To bylo otravné a protivné, ještě v těch teplotách. V Háilu nás nasměrovali na slavnostní pódium. Vše tam proběhlo standardně, moderátor představil závodníka a celý tým. Lidí tu moc nebylo, čtyřkolky dorazily mezi prvními,“ popsal atmosféru v Saudské Arábii jezdec z týmu BARTH Racing.

Oficiálně první etapa, která je na programu v neděli, má start i cíl Hailu. Měří 546 kilometrů, z toho je 334 kilometrů měřeného úseku. Hornaté krajiny severní části Saúdské Arábie přispívají ke kontrastům trasy. Speciál v písečných kolejích je prošpikován ďábelskými navigačními hádankami typickými pro tuto zemi. Důraz bude kladen na spolujezdce, protože každý soutěžící, který se pokusí jet zkratkou, bude okamžitě potrestán časovými penalizacemi.

Výsledky prologu

Motocykly: 1. Sanders (Aus./Gas Gas) 55:30; 2. Quintanilla (Chile/Honda) +1:00; 3. Branch (Botswana/Yamaha) +1:55; … 14. Michek (ČR/KTM) +4:15; 32. Brabec (CR/KTM) +10:55; 39. Engel (ČR/KTM) +13:25; 58. Pabiška (ČR/KTM) +17:55.

Čtyřkolky: 1. Andujar (ČR/Yamaha) 1:10:10; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +1:35; 3. Enrico (Chile/Yamaha) +2:35; 4. Kubiena (ČR/Yamaha) +6:45; 15. Tůma (ČR/Yamaha) +17:45.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 10:56; 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q E-tron) +12 s; 3. Baragwanath, Cremer (JAR/Century CR6) +36; … 16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +1:18; 40. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +2:35.

Light Prototype: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 13:07; 2. Mikkelsen, Floene (Nor./OT3) +3 s; 3. Lopez Contardo, Pablo Latrach (Chile/Can-Am XRS) + 5 s; … 20. Macháček, VyoraL (ČR/Can-Am) +2:25.

SSV: 1. Marek Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am Maverick) 13:22; 2. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick) +14 s; 3. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./Can-Am Maverick) +18 s.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 13:01; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +7 s; 3. Karginov (Rus./Kamaz) +15 s; 5. Casale (Chile/Tatra) +27 s; 8. Macík (ČR/Iveco) +41 s; 11. Loprais (ČR/Praga) +50 s; 13. Vrátný (ČR/Ford) +1:26; 30. Šoltys (ČR/Iveco) +6:18.