Levné masírky: 5 aut, která draze jen vypadají. Dokud se nerozbijí...
Vypadají jako auta pro lidi s neomezeným rozpočtem, ale dnes je koupíte za ceny běžných ojetin vyšší střední třídy. Realita provozu a servisu sice dokáže zruinovat i silné povahy, ale pokud víte, do čeho jdete, může to být splněný sen.
Luxusní vozy ztrácejí hodnotu neúprosně. Jakmile skončí záruka a technologie zestárnou, cena padá strmě dolů. Ve skutečnosti však jen přesouvají náklady z pořizovací ceny do servisu.
Kdo do nich jde bez finanční rezervy a bez důkladné znalosti konkrétního modelu, riskuje bolestivý střet s realitou. Pro informovaného nadšence však mohou být splněným snem. Přesně taková je následující pětice.
Aston Martin Rapide: Čtyřdveřový Aston za cenu rodiňáku
Aston Martin Rapide z let 2010–2013 je typickým příkladem vozu, který působí jako exot za několik milionů, ale dnes se v Česku objevuje zhruba mezi 1,2 až 1,7 milionu korun. Atmosférický dvanáctiválec, ručně stavěný interiér a ikonický design dělají z modelu Rapide jedno z nejhezčích čtyřdveřových aut své doby. Jenže servisní realita je nemilosrdná.
I běžná údržba podléhá takzvané „Aston tax“ – ceny dílů i práce jsou násobně vyšší než u prémiové německé konkurence. Jakmile se objeví problém s převodovkou, elektronikou nebo chlazením, účet se velmi rychle dostane do statisíců. Rapide je auto, které dává smysl jen tehdy, když bylo po celý život pečlivě servisováno specialisty.
Bentley Continental GT: Luxusní gran turismo za osm set tisíc
První generace Bentley Continental GT s osmiválcem či dvanáctiválcem W12 se dnes dá pořídit přibližně od 700 do 900 tisíc korun. Na pohled stále působí jako plnohodnotné moderní bentley: masivní karoserie, ručně zpracovaný interiér a obrovský výkon. Technicky je to ale extrémně složitý automobil.
Typickým strašákem jsou poruchy vzduchového odpružení nebo převodovky, jejichž opravy často přesahují hodnotu samotného vozu. Pohon všech kol, složitý vzduchový podvozek a vysoká hmotnost zkrátka znamenají vysoké zatížení všech komponent.
Mercedes-Benz CL: Největší kupé značky
Mercedes CL 65 generace C216 je luxusní kupé s výkonem, který je dodnes absurdní, ať už má osmiválec nebo dvanáctiválec. Dnes se ceny pohybují zhruba mezi 800 tisíci a 1,6 milionu korun podle stavu a nájezdu. Doporučujeme vyhnout se pohonu všech kol.
Hlavním technickým rizikem je zde aktivní hydraulický podvozek ABC. Funguje fantasticky, dokud je v perfektním stavu – jakmile ale začne selhávat, opravy se mohou vyšplhat do stovek tisíc korun. Připočtěte technicky složité motory, obří brzdy a složitou elektroniku a dostanete vůz, který je technicky fascinující, ale finančně extrémně náročný na dlouhodobé vlastnictví.
Maserati Quattroporte V: Sportovní sedan s osmiválcem Ferrari
Pátá generace Maserati Quattroporte dnes patří k nejdostupnějším cestám k opravdovému luxusu s osmiválcem. Vyráběla se mezi lety 2003 až 2012 a na trhu se objevuje přibližně od 400 do 700 tisíc korun. Design Pininfariny a zvuk motoru Ferrari z ní dělají živočišný zážitek, který nemá v této cenové hladině konkurenci.
Největším rizikem jsou starší verze s robotizovanou převodovkou DuoSelect. Ta vyžaduje citlivější přístup řidiče a pravidelnou údržbu, jinak se náklady rychle nasčítají. Pozdější verze s klasickým automatem ZF jsou provozně jistější, ale i tak platí, že Maserati vyžaduje majitele, který toleruje vyšší servisní náklady výměnou za emoce.
Rolls-Royce Silver Seraph: Rolls od milionu korun
Silver Seraph je jedním z posledních klasických Rolls-Royců. Vznikl ještě před plným převzetím automobilky značkou BMW. Na evropském trhu se dnes objevuje zhruba kolem 900 tisíc až 1,2 milionu korun. Vypadá majestátně, interiér je prostorný a řemeslný a aura značky funguje i po více než dvaceti letech. Například jako svatební auto bude dodnes vypadat skvěle.
Pod kapotou se ukrývá dvanáctiválec BMW M73, přestože vůz samotný pod taktovkou BMW ještě nevznikal. Je to sice servisně náročný motor, ale ve srovnání se staršími motory Rolls-Royce je vlastně spolehlivý a opravitelný. Více může potrápit komplikovaný hydraulický brzdový systém, stárnoucí karoserie i elektronika a omezená dostupnost dílů. Každá větší oprava může být logistickým i finančním problémem.
