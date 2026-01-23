Březová kůra v pneumatice? Nokian Tyres ji považují za průlomovou
Materiál vyrobený z odpadní březové kůry, které je spousta při výrobě buničiny, papíru a překližky, má zlepšit výkonnost zimních pneumatik značky Nokian Tyres. Zatím probíhají testy konceptu.
Směs běhounu pneumatiky je alchymie zásadně ovlivňující vlastnosti pneumatiky a každý výrobce si své recepty bedlivě střeží. Finský Nokian Tyres však prozrazuje klíčovou součást své nové pneumatiky s názvem Betula – je jí materiál vyrobený z odpadní březové kůry.
Vyrábí ho švédská společnost Reselo z odpadu z výroby buničiny, papíru a překližky. Znamená to tedy, že tato pneumatika má v běhounu zásadně vyšší podíl recyklovaných materiálů, než je běžné – 93 %.
„Březová kůra je vedlejší produkt lesního hospodářství, který se v severských zemích vyskytuje ve velkém množství,“ říká Josefin Larssonová, generální ředitelka společnosti Reselo.
Nový materiál, jehož konkrétní jméno společnost nezveřejnila, má v běhounu zvyšovat výkon pneumatiky. Konkrétně proč je tento materiál průlomový či klíčový, ani jak konkrétně má zvyšovat výkon, si společnost zatím nechává pro sebe.
Betula je zatím koncepční pneumatika, nikoliv produkční, a má dezén zimní gumy Hakkapeliitta R5 bez hrotů. Společnost ji testovala v centrech v Ivalu ve finském Laponsku a také ve finské Nokii se slibnými výsledky.
„Od samého počátku byl potenciál tohoto materiálu pro použití v pneumatikách zřejmý. Koncepční pneumatika Nokian Tyres Betula potvrzuje jeho použitelnost a zdůrazňuje potenciál tohoto materiálu pro komerční využití v budoucnosti. Tento materiál je navíc nejen udržitelný, ale podle našich testů také slibuje zlepšení výkonu pneumatik,“ říká Teemu Soini, viceprezident pro inovace a vývoj společnosti Nokian Tyres.
Betula představuje významný krok k dosažení cíle společnosti Nokian Tyres, kterým je do roku 2030 zvýšit podíl recyklovaných a obnovitelných materiálů v pneumatikách na 50 %. Kdy se novinka dostane na běžný trh, a zda se materiál hodí i do běžných zimních pneumatik, nejen severských určených do skutečně tuhých mrazů, zatím není jasné.
zdroj info, foto: Nokian | video: Auto.cz