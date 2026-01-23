Nové Mitsubishi Grandis má české ceny! I v základu má čtyřválec, konkurence je silná
Přeznačkovaný Renault Captur je možné koupit za cenu pod 600 tisíc korun, nejvyšší výbava s nejvýkonnější motorizací startuje pod 900 tisíci. Mezi konkurenty je i česká stálice, která však nemá hybrid.
Když dnes přijde na trh nové malé auto, jako na trní čekáme, jestli bude mít v nabídce aspoň jeden čtyřválcový motor, nebo jestli se budou zákazníci muset spokojit se tříválci. Mitsubishi Grandis však jde proti proudu a nabízí výhradně čtyřválcové pohonné agregáty. V nabídce jsou dva s různou úrovní elektrifikace.
Grandis přijíždí do nabídky Mitsubishi jako upravený Renault Symbioz, tedy větší verze Mitsubishi ASX/Renaultu Captur. Znamená to důstojnou vnitřní prostornost včetně zavazadelníku, a tedy i možnou náhradu dosluhujícího kombíku segmentu B. O dojmy z testování se s vámi podělíme za několik týdnů, nyní se podívejme na ceník, který tuzemské zastoupení značky čerstvě zveřejnilo.
|Mitsubishi Grandis - české ceny
|Výbava
|Motorizace
|Převodovka
|Cena
|Inform
|1,3 DI-T Mild Hybrid
|6st. man., FWD
|594.760 Kč
|Invite+
|1,3 DI-T Mild Hybrid
|6st. man., FWD
|648.760 Kč
|1,3 DI-T Mild Hybrid
|7st. DCT
|714.760 Kč
|Intense+
|1,3 DI-T Mild Hybrid
|6st. man., FWD
|734.760 Kč
|1,3 DI-T Mild Hybrid
|7st. DCT
|787.760 Kč
|1,8 Hybrid
|multimódová automatická
|798.760 Kč
|Instyle+
|1,3 DI-T Mild Hybrid
|7st. DCT
|889.760 Kč
|1,8 Hybrid
|multimódová automatická
|899.760 Kč
|zdroj: Mitsubishi
Grandis bude v Česku k mání, jak ukazuje ceník, ve čtyřech výbavách. Základní Inform nabídne 10,4" centrální displej s bezdrátovým zrcadlením smartphonu, couvací senzory i kameru, bezklíčový přístup i startování, manuální klimatizaci, LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zrcátka elektricky i sklopná, posuvnou zadní lavici či koženkový potah volantu. Kola mají 17" a jsou ocelová s plastovými kryty, samozřejmostí také jsou povinné asistenty včetně ISA, samočinného nouzového brzdění či sledování čar na silnici. Vůz je také připojen k internetu a lze ho propojit s mobilní aplikací.
Druhá výbava Invite+ přidává automatickou klimatizaci, vyhřívané přední sedačky, 18" litá kola, bezdrátovou nabíječku mobilu a automatické stěrače. Tuto verzi je možné mít jak s manuálním šestikvaltem, tak se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou; s ní dostane pod volant pádla k manuálnímu řazení.
Třetí úroveň výbavy Intense+ už je zajímavější. Přidává navíc adaptivní tempomat, aktivní vedení ve středu jízdního pruhu, sledování mrtvých úhlů, hlídání příčného provozu za vozidlem, parkovací čidla i vpředu a po stranách, vyhřívaný volant i čelní sklo, 19" kola, výškově nastavitelné sedadlo i spolujezdce či elektrické páté dveře.
Vrcholná verze Instyle+ přidává online navigaci a integrované služby Google, středový displej má však pořád 10,4". Téměř stejně velký, 10", je přístrojový štít, dále se přidává 360° kamerový systém, elektrochromatická prosklená střecha, audio Harman Kardon, kožená sedadla, elektrické sedadlo řidiče s bederní opěrkou, samočinné parkování a hlasové ovládání některých funkcí.
K příplatkům patří kromě barev za 18, resp. 22 tisíc korun jsou za příplatek doplňky jako tažné zařízení za 19 tisíc, textilní koberečky za 2 tisíce, nášlapné prahy za 11 tisíc, plastová vana do zavazadelníku za 2674 korun či nápis „Grandis“ na kapotu za 1888 korun.
Postaví se i karoqu
Grandis samozřejmě bude mít největšího konkurenta v Renaultu Symbioz. Ten má podobně strukturované výbavy, stejná pohonná ústrojí a samozřejmě stejně velký zavazadelník. V ceníkových cenách je dražší – začíná na 638 tisících korun za mild hybrid s manuálním šestikvaltem a 715 tisících korun za hybrid E-Tech, který tu je k dispozici i k základní výbavě – ale v akčních cenách startuje na 492.300, resp. 557.750 korunách. Uvidíme, zda Mitsubishi vbrzku přijde i s akčním ceníkem a jak ten bude vypadat.
Svou délkou 4412 mm a rozvorem 2638 mm je grandis konkurentem i Škodě Karoq, která měří 4390 mm na délku a 2638 mm v rozvoru náprav (u verze s pohonem předních kol). Karoq má velkou výhodu v možnosti objednat pohon všech kol i vznětový motor – ovšem takové verze jsou oproti grandisu citelně dražší. Diesel o 115 koních je v karoqu nejméně za 749 tisíc korun ve výbavě Classic, která je srovnatelná s verzí Invite+ grandisu.
Čtyřkolka se 150k naftou je k pořízení nejlevněji za 869 tisíc korun ve stejné výbavě; s benzinovým dvoulitrem o 190 koních je k mání až v nejvyšší výbavě Sportline za 1,12 milionu korun. Druhý konec nabídky Karoqu je rovněž akční verzí Classic, ovšem se 115k verzí tříválce TSI o objemu 1,0 litru. Ten přijde na 699 tisíc korun.
Karoq, stejně jako grandis i symbioz, nabízí posuvná zadní sedadla pod označením VarioFlex. S nimi a pohonem předních kol má objem kufru 588 litrů při nesklopených sedačkách, zatímco Grandis nabízí až 622 litru při nesklopených sedačkách u hybridu a až 708 l u mild hybridu.
|Technická data Mitsubishi Grandis
|Motorizace
|1,3 DI-T Mild Hybrid
|1,3 DI-T Mild Hybrid
|1,8 Hybrid
|Objem motoru
|1332 ccm
|1789 ccm
|Převodovka
|6st. man., FWD
|7st. DCT, FWD
|multimódová automatická, FWD
|Nejvyšší kombinovaný výkon
|104 kW (141 k)/5000-5500 ot./min
|116 kW (158 k)/5250-5500 ot./min
|Nejvyšší kombinovaný točivý moment
|245 Nm/2500-3500 ot./min
|270 Nm/1800-3750 ot./min
|Nejvyšší rychlost
|180 km/h
|Kombinovaná spotřeba
|6,0 l/100 km
|4,4 l/100 km
|Zrychlení 0-100 km/h
|10,6 s
|9,4 s
|9,1 s
|Objem zavazadelníku
|576-708 l
|492-624 l
|Rozměry
|4412 × 1797 × 1567 mm
|Rozvor náprav
|2638 mm
|zdroj: Mitsubishi
zdroj info, foto, videa: Mitsubishi