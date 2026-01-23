Předplatné
Nové Mitsubishi Grandis má české ceny! I v základu má čtyřválec, konkurence je silná

Přeznačkovaný Renault Captur je možné koupit za cenu pod 600 tisíc korun, nejvyšší výbava s nejvýkonnější motorizací startuje pod 900 tisíci. Mezi konkurenty je i česká stálice, která však nemá hybrid.

Když dnes přijde na trh nové malé auto, jako na trní čekáme, jestli bude mít v nabídce aspoň jeden čtyřválcový motor, nebo jestli se budou zákazníci muset spokojit se tříválci. Mitsubishi Grandis však jde proti proudu a nabízí výhradně čtyřválcové pohonné agregáty. V nabídce jsou dva s různou úrovní elektrifikace.

Grandis přijíždí do nabídky Mitsubishi jako upravený Renault Symbioz, tedy větší verze Mitsubishi ASX/Renaultu Captur. Znamená to důstojnou vnitřní prostornost včetně zavazadelníku, a tedy i možnou náhradu dosluhujícího kombíku segmentu B. O dojmy z testování se s vámi podělíme za několik týdnů, nyní se podívejme na ceník, který tuzemské zastoupení značky čerstvě zveřejnilo.

Mitsubishi Grandis - české ceny
VýbavaMotorizacePřevodovkaCena
Inform1,3 DI-T Mild Hybrid6st. man., FWD594.760 Kč
Invite+1,3 DI-T Mild Hybrid6st. man., FWD648.760 Kč
 1,3 DI-T Mild Hybrid7st. DCT714.760 Kč
Intense+1,3 DI-T Mild Hybrid6st. man., FWD734.760 Kč
 1,3 DI-T Mild Hybrid7st. DCT787.760 Kč
 1,8 Hybridmultimódová automatická798.760 Kč
Instyle+1,3 DI-T Mild Hybrid7st. DCT889.760 Kč
 1,8 Hybridmultimódová automatická899.760 Kč
zdroj: Mitsubishi

Grandis bude v Česku k mání, jak ukazuje ceník, ve čtyřech výbavách. Základní Inform nabídne 10,4" centrální displej s bezdrátovým zrcadlením smartphonu, couvací senzory i kameru, bezklíčový přístup i startování, manuální klimatizaci, LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zrcátka elektricky i sklopná, posuvnou zadní lavici či koženkový potah volantu. Kola mají 17" a jsou ocelová s plastovými kryty, samozřejmostí také jsou povinné asistenty včetně ISA, samočinného nouzového brzdění či sledování čar na silnici. Vůz je také připojen k internetu a lze ho propojit s mobilní aplikací.

Druhá výbava Invite+ přidává automatickou klimatizaci, vyhřívané přední sedačky, 18" litá kola, bezdrátovou nabíječku mobilu a automatické stěrače. Tuto verzi je možné mít jak s manuálním šestikvaltem, tak se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou; s ní dostane pod volant pádla k manuálnímu řazení.

Třetí úroveň výbavy Intense+ už je zajímavější. Přidává navíc adaptivní tempomat, aktivní vedení ve středu jízdního pruhu, sledování mrtvých úhlů, hlídání příčného provozu za vozidlem, parkovací čidla i vpředu a po stranách, vyhřívaný volant i čelní sklo, 19" kola, výškově nastavitelné sedadlo i spolujezdce či elektrické páté dveře.

Vrcholná verze Instyle+ přidává online navigaci a integrované služby Google, středový displej má však pořád 10,4". Téměř stejně velký, 10", je přístrojový štít, dále se přidává 360° kamerový systém, elektrochromatická prosklená střecha, audio Harman Kardon, kožená sedadla, elektrické sedadlo řidiče s bederní opěrkou, samočinné parkování a hlasové ovládání některých funkcí.

K příplatkům patří kromě barev za 18, resp. 22 tisíc korun jsou za příplatek doplňky jako tažné zařízení za 19 tisíc, textilní koberečky za 2 tisíce, nášlapné prahy za 11 tisíc, plastová vana do zavazadelníku za 2674 korun či nápis „Grandis“ na kapotu za 1888 korun.

Postaví se i karoqu

Grandis samozřejmě bude mít největšího konkurenta v Renaultu Symbioz. Ten má podobně strukturované výbavy, stejná pohonná ústrojí a samozřejmě stejně velký zavazadelník. V ceníkových cenách je dražší – začíná na 638 tisících korun za mild hybrid s manuálním šestikvaltem a 715 tisících korun za hybrid E-Tech, který tu je k dispozici i k základní výbavě – ale v akčních cenách startuje na 492.300, resp. 557.750 korunách. Uvidíme, zda Mitsubishi vbrzku přijde i s akčním ceníkem a jak ten bude vypadat.

Svou délkou 4412 mm a rozvorem 2638 mm je grandis konkurentem i Škodě Karoq, která měří 4390 mm na délku a 2638 mm v rozvoru náprav (u verze s pohonem předních kol). Karoq má velkou výhodu v možnosti objednat pohon všech kol i vznětový motor – ovšem takové verze jsou oproti grandisu citelně dražší. Diesel o 115 koních je v karoqu nejméně za 749 tisíc korun ve výbavě Classic, která je srovnatelná s verzí Invite+ grandisu.

Čtyřkolka se 150k naftou je k pořízení nejlevněji za 869 tisíc korun ve stejné výbavě; s benzinovým dvoulitrem o 190 koních je k mání až v nejvyšší výbavě Sportline za 1,12 milionu korun. Druhý konec nabídky Karoqu je rovněž akční verzí Classic, ovšem se 115k verzí tříválce TSI o objemu 1,0 litru. Ten přijde na 699 tisíc korun.

Karoq, stejně jako grandis i symbioz, nabízí posuvná zadní sedadla pod označením VarioFlex. S nimi a pohonem předních kol má objem kufru 588 litrů při nesklopených sedačkách, zatímco Grandis nabízí až 622 litru při nesklopených sedačkách u hybridu a až 708 l u mild hybridu.

Technická data Mitsubishi Grandis
Motorizace1,3 DI-T Mild Hybrid1,3 DI-T Mild Hybrid1,8 Hybrid
Objem motoru1332 ccm1789 ccm
Převodovka6st. man., FWD7st. DCT, FWDmultimódová automatická, FWD
Nejvyšší kombinovaný výkon104 kW (141 k)/5000-5500 ot./min116 kW (158 k)/5250-5500 ot./min
Nejvyšší kombinovaný točivý moment245 Nm/2500-3500 ot./min270 Nm/1800-3750 ot./min
Nejvyšší rychlost180 km/h
Kombinovaná spotřeba6,0 l/100 km4,4 l/100 km
Zrychlení 0-100 km/h10,6 s9,4 s9,1 s
Objem zavazadelníku576-708 l492-624 l
Rozměry4412 × 1797 × 1567 mm
Rozvor náprav2638 mm
zdroj: Mitsubishi

Premiéra nového Mitsubishi Grandis • Zdroj: Mitsubishi

zdroj info, foto, videa: Mitsubishi

