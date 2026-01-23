Rallye Monte Carlo - čtvrtek: Vede Solberg. Jezdci nadávali na mlhu, led a sníh
Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vede po prvních třech rychlostních zkouškách Rallye Monte Carlo, která oteírá letošní seriál mistrovství světa.
Po odpoledním slavnostním startu čekaly na 65 posádek tři rychlostní zkoušky o souhrnné délce 60,76 kilometru. Mezi startujícími jsou i dva Češi - Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) a Filip Kohn (Škoda Fabia RS Rally2).
Udělal nejšílenější věc
Byl to právě Filip Mareš, který na svém facebookovském profilu před startem poukazoval na to, že každá ze tří erzet nabízí jiné podmínky a volba pneumatik bude velmi ošemetná. Většina jezdců si vybrala čtyři pneumatiky Hankook s hroty a dvě zimní pneumatiky, ale obhájce titulu Sébastien Ogier, Elfyn Evans (oba Toyota GR Yaris Rally1) a nováček Rally1 Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) si místo zimních vybrali dvě superměkké pneumatiky. Ty se ukázaly jako nejefektivnější volba na mokré RZ1, ale Evans je maximálně využil a porazil svého týmového kolegu Ogiera o 12 sekund.
Ovšem druhá rychlostní zkouška, která začala o dvě a půl hodiny později, byla úplně jiným příběhem. Podmínky byly popsány jako „hrozné“ a „šílené“ a jedna z nejtěžších rychlostních zkoušek. “Říkal jsem si, bože můj, tohle je ta nejšílenější věc, jakou jsem v životě udělal, tolikrát jsem si myslel, že se zblázním. Ze začátku jsem řídil opravdu špatně, ale pak jsem si na sněhu říkal, že do toho prostě půjdu,” komentoval situaci Solberg.
Jeho zkušený týmový kolega Ogier byl hodně příkrý: “Nikdy v životě jsem to neviděl. Taková **** pneumatika, neuvěřitelné.” Francouz na RZ2 nabral ztrátu 1:09 minuty a klesl na páté místo. Ani konkurence od Hyundaie si rovněž servítky nebrala. “Podmínky byly šílené. S těmi pneumatikami jsme neměli žádnou přilnavost. Občas jsem musel použít spojku, motor neměl žádnu sílu,” tvrdil Neuville a týmový parťák Fourmaux ho doplnil: “Byla to jedna z nejtěžších erzet, které jsem v životě jel. Neměli jsme žádný grip, byli jsme jen pasažéři po celou dobu. Udělali jsme hodiny a máme štěstí, že jsme tady.”
Mlha předemnou i za mnou
Drama pokračovala i na třetí čtvrteční zkoušce, kdy tmu prostoupila hustá mlha. “Můj bože, mlha byla úplně všude a k tomu ještě hodně bláta. V tech podmínkách jsem málem sjel mimo trať asi stokrát. Stále však vedeme, takže to byl nakonec dobrý den,” poznamenal Solberg, který má na prvním místě k dobru 44,2 sekundy na druhého Evanse. “Na poslední erzetě nebylo nic vidět, sotva jsem registroval reflexní vesty pořadatelů blízko tratě,” poznamenal Evans.
Poslední zkoušku dne (15,06 km) vyhrál Ogier a v průběžném pořadí je na třetím místě. “Zázraky jsou dny jako tento, který je naštěstí za námi. Jsem opravdu rád, že jsme v cíli. Ovšem druhá erzeta byla rozhodně nejhorší v mojí kariéře,” řekl devítinásobný mistr světa Ogier, který má za sebou 203 podniků ve světovém šampionátu.
Na mlhu si stěžoval také Fourmaux: “Byla docela dost mlhy a také diváci udělali hodně kouře, takže jsme byli úplně slepí. Vjel jsem do příkopu a nevěděl jsem, kde jsem. Nakonec se ukázalo, že to bylo tři zatáčky před cílem.” Během třetí erzety havaroval Estonec Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) a jeho vůz zůstal stát napříč trati. “Myslím, že červená vlajka byla správné rozhodnutí, v silničním režimu jsem neviděl nic,” prohlásil Jürgenson. Rychlostní zkouška byla přerušena a kromě prvních sedmi jezdců dostali ostatní přidělený náhradní čas. “Měli tuhle zkoušku přeušit kvůli mlze už dříve. Možná se neměla vůbec jet,” prohlásil Neuville.
Průběžné pořadí (po RZ3 z RZ17):
1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 43:10,3; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +44,2; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:08,6; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:25,9; 5. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +1:34,5; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:44,8; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:24,0; 8. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) +2:55,2; 9. Camilli, De la Haye (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +3:31,5; 10. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:46,5; 11. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +3:49,1; 12. Ingram, Kihurani (Brit., USA/Toyota GR Yaris Rally2) +4:05,6; 13. Grjazin, Alexandron (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon HF Rally2) +4:13,2; 14. Pelamourgues, Pouget (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +4:18,5; 15. Cheroin, Vermeulen (Be./Škoda Fabia RS Rally2) +4:38,3; 16. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +4:38,8; 17. Daprá, Guglielmetti (It./Škda Fabia RS Rally2) +4:44,0; 18. P. Sarrazin, Roche (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +4:54,7; 19. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +5:02,2; 20. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GE Yaris Rally2) +5:11,4; ... 23. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +:6:27,2.