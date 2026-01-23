Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Chtěli jste ho, máte ho mít! Tady je přehled nejaktivnějších diskutérů Auto.cz za rok 2025

Ilustračmí foto

Ilustračmí foto Zdroj: auto.cz

Jan Mička
Jan Mička
Diskuze (5)

Mysleli jsme, že o něj není zájem, ale přesvědčili jste nás o opaku. Je tu poslední přehled nejaktivnějších diskutérů na Auto.cz za rok 2025!

Diskuse pod články patří k nedílné součásti webu Auto.cz. Někdy jsou věcné, jindy strohé, ale občas dokážou strhnout lavinu názorů, kterou je nutné korigovat i ze strany redakce. Myslel jsem si, že redakce by do diskusí moc zasahovat neměla, protože se v nich vyskytují svéprávné dospělé osoby, které vědí, kde leží hranice slušnosti a že koneckonců o nic až tak nejde. No, evidentně jde…

Anonymita diskuse totiž dokáže některé jedince vyburcovat k nesnesitelným komentářům, které daleko překračují hranice slušného chování. Z očí do očí by vám to nikdy neřekli, ale anonymní diskuse pod článkem, to je jiná! Je to prostor pro vaše názory, ale na našem hřišti. A bude-li to nutné, zakročíme.

Článek s přehledem nejaktivnějších diskutérů na Auto.cz jsem původně vydávat nechtěl, protože jsem tušil, co by se po jeho vydání mohlo odehrávat. Několik diskutérů se však vyjádřilo, že o takový přehled stojí, tak jsme se rozhodli jim vyhovět. Výsledky jsou naprosto jednoznačné a najdete je níže v dlouhatánské tabulce. Oproti našemu dřívějšímu návrhu běží diskuse i pod tímto článkem.

Za redakci Auto.cz děkuji všem slušným diskutérům za tisíce příspěvků, které jste pod našimi články zanechali. Jsme tady, i když kolikrát nejsme tak vidět. 

JménoPočet příspěvků
rohYpnol7643
Horký Hrom4972
traveldrive4586
Mikesus4077
Man Ký3545
ericn2870
Hendly2577
Arese2383
Tycoon2347
psel1936
vencelín1802
DonVito1570
Mokrous1497
ryccardo1456
Pepa_0071433
KANKUNEN1127
Ja Prvni 1231036
ptr078980
lamal833
kesumb802
Ozzman798
Barry Lyndon797
Horký Rom791
topten783
Othello768
gil54679
praptak671
Lempl Klaun640
Sevca1635
del42sa610
3_diamanty592
twistedTSD517
xxc475
Zetti466
Stejsn464
Emel449
Mr.Murphy444
kari.laz409
adamzprahy385
Avantime360
Frfla349
Ham.332
Krum Páč327
šofér318
eLzyx308
Michal Chmelař307
Jenik3303
dodo24300
PowerHouse298
vecernicek2292
JirkaVejrazka292
Jon Bon Novy288
Ja Prvni a Posledni269
PavelK_264
johny555259
jersey.se256
speedfred247
Lubo244
WinDiesel230
Ringhofer229
Dušan Trnka227
hrtlik1221
kozakm219
kyklop213
Dzinus208
MarekAbsolon206
kruskar204
Tomáš Klouda203
Radek Holodňák198
Lord Owl197
Johnn192
Honza Mička186
Petr Pinkas177
Jiří Kalabza173
Niemand158
Petr Kozohorský158
Rosta Jež155
Renoo153
Th0r152
ACE.151
Max Headroom149
Marek Bednář148
Rasto148
Tonito Debelito146
Nebo Nebo146
Freddka143
MB1975143
Lenka Čížková142
mariov8141
argejev138
MihiCZ127
Michal Ježek125
idam.i124
Marquis de Sade119
wakantanka114
skejpa113
JirkaII112
sachs800105
stopel103
Miorolo101
Vstoupit do diskuze (5)

Doporučeno

Články z jiných titulů