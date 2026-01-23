Chtěli jste ho, máte ho mít! Tady je přehled nejaktivnějších diskutérů Auto.cz za rok 2025
Mysleli jsme, že o něj není zájem, ale přesvědčili jste nás o opaku. Je tu poslední přehled nejaktivnějších diskutérů na Auto.cz za rok 2025!
Diskuse pod články patří k nedílné součásti webu Auto.cz. Někdy jsou věcné, jindy strohé, ale občas dokážou strhnout lavinu názorů, kterou je nutné korigovat i ze strany redakce. Myslel jsem si, že redakce by do diskusí moc zasahovat neměla, protože se v nich vyskytují svéprávné dospělé osoby, které vědí, kde leží hranice slušnosti a že koneckonců o nic až tak nejde. No, evidentně jde…
Anonymita diskuse totiž dokáže některé jedince vyburcovat k nesnesitelným komentářům, které daleko překračují hranice slušného chování. Z očí do očí by vám to nikdy neřekli, ale anonymní diskuse pod článkem, to je jiná! Je to prostor pro vaše názory, ale na našem hřišti. A bude-li to nutné, zakročíme.
Článek s přehledem nejaktivnějších diskutérů na Auto.cz jsem původně vydávat nechtěl, protože jsem tušil, co by se po jeho vydání mohlo odehrávat. Několik diskutérů se však vyjádřilo, že o takový přehled stojí, tak jsme se rozhodli jim vyhovět. Výsledky jsou naprosto jednoznačné a najdete je níže v dlouhatánské tabulce. Oproti našemu dřívějšímu návrhu běží diskuse i pod tímto článkem.
Za redakci Auto.cz děkuji všem slušným diskutérům za tisíce příspěvků, které jste pod našimi články zanechali. Jsme tady, i když kolikrát nejsme tak vidět.
|Jméno
|Počet příspěvků
|rohYpnol
|7643
|Horký Hrom
|4972
|traveldrive
|4586
|Mikesus
|4077
|Man Ký
|3545
|ericn
|2870
|Hendly
|2577
|Arese
|2383
|Tycoon
|2347
|psel
|1936
|vencelín
|1802
|DonVito
|1570
|Mokrous
|1497
|ryccardo
|1456
|Pepa_007
|1433
|KANKUNEN
|1127
|Ja Prvni 123
|1036
|ptr078
|980
|lamal
|833
|kesumb
|802
|Ozzman
|798
|Barry Lyndon
|797
|Horký Rom
|791
|topten
|783
|Othello
|768
|gil54
|679
|praptak
|671
|Lempl Klaun
|640
|Sevca1
|635
|del42sa
|610
|3_diamanty
|592
|twistedTSD
|517
|xxc
|475
|Zetti
|466
|Stejsn
|464
|Emel
|449
|Mr.Murphy
|444
|kari.laz
|409
|adamzprahy
|385
|Avantime
|360
|Frfla
|349
|Ham.
|332
|Krum Páč
|327
|šofér
|318
|eLzyx
|308
|Michal Chmelař
|307
|Jenik3
|303
|dodo24
|300
|PowerHouse
|298
|vecernicek2
|292
|JirkaVejrazka
|292
|Jon Bon Novy
|288
|Ja Prvni a Posledni
|269
|PavelK_
|264
|johny555
|259
|jersey.se
|256
|speedfred
|247
|Lubo
|244
|WinDiesel
|230
|Ringhofer
|229
|Dušan Trnka
|227
|hrtlik1
|221
|kozakm
|219
|kyklop
|213
|Dzinus
|208
|MarekAbsolon
|206
|kruskar
|204
|Tomáš Klouda
|203
|Radek Holodňák
|198
|Lord Owl
|197
|Johnn
|192
|Honza Mička
|186
|Petr Pinkas
|177
|Jiří Kalabza
|173
|Niemand
|158
|Petr Kozohorský
|158
|Rosta Jež
|155
|Renoo
|153
|Th0r
|152
|ACE.
|151
|Max Headroom
|149
|Marek Bednář
|148
|Rasto
|148
|Tonito Debelito
|146
|Nebo Nebo
|146
|Freddka
|143
|MB1975
|143
|Lenka Čížková
|142
|mariov8
|141
|argejev
|138
|MihiCZ
|127
|Michal Ježek
|125
|idam.i
|124
|Marquis de Sade
|119
|wakantanka
|114
|skejpa
|113
|JirkaII
|112
|sachs800
|105
|stopel
|103
|Miorolo
|101