Ojeté BMW řady 3 podrobně: Hledáme nejlepší trojku! Která to bude?
U některých modelů stačí jen vyřknout název, aby se automobilovým nadšencům okamžitě zrychlil dech. BMW 3 je už půl století legendou, která přitahuje zájem návštěvníků nejen v showroomech, ale i bazarech. Na počátku roku jsme se tak vydali hledat co možná nejperspektivnější ojetou trojku. A poptali se mnoha fandů.
Když se dnešní zájemce o ojeté BMW 3 vydá do bazaru, nejčastěji narazí na zástupce posledních tří generací. I mezi jednotlivými vydáními modelu přitom najdete natolik rozdílné osobnosti, že si ještě před návštěvou prodejní plochy ujasněte priority – především volbu vhodného motoru. Během posledních tří dekád přitom řada 3 v tuzemsku zdomácněla natolik, že se například loni na podzim vyšvihla na pozici šesté nejžádanější ojetiny českého trhu. Za sebou tak nechala dokonce i bestsellery Škodu Kodiaq, Ford Focus nebo Hyundai i30.
Průměrný věk bazarového BMW 3 konkrétně dosahuje 15 let a cena se pohybuje okolo 246.000 korun. Za tyhle peníze si můžete vybírat z mnoha generací. Za uvedenou sumu dnes pořídíte jak hezké zástupce prvních dvou vydání E21 či E30, tak třeba netknuté šestiválcové modely E36 z těsně porevoluční doby. Ale také o deset let mladší kupé-kabriolet E93, a dokonce i předposlední vydání sedanu F30. Která trojka je ta pravá?
Každý má svou favoritku
Názory na to, která generace ojeté řady 3 je ta nejlepší, se však různí nejen mezi zarytými příznivci věhlasného modelu, ale dokonce i mezi servisními specialisty. „Jak jsem si sedl do E30, vše ostatní bylo tak nějak zbytečné. Je spousta fajn značek a modelů, jsem soudný, nepošilhávám po něčem, na co očividně moje příjmy nestačí. BMW 3 se stalo takovým průsečíkem tužeb, pocitů a možností. Asi jsem si vybral dobře, v různých trojkách jsem dodnes ujel více než půldruhého milionu kilometrů,“ vypráví třeba nadšenec Vašek, jemuž už garáží prošlo okolo dvaceti trojek generace E30. Proto na druhou generaci trojky dodnes nedá dopustit, jiná se jí prý nevyrovná.
