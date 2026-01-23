Předplatné
Každý druhý ford prodaný v Česku je užitkáč. Značka má plán, jak se vyrovnat s ukončením focusu

Jan Mička
České zastoupení automobilky Ford zhodnotilo rok 2025 na českém trhu. Značka si polepšila v osobních i užitkových vozech, rok 2026 začíná slevami.

V současné nabídce osobních vozů automobilky Ford na českém trhu dominují vozy SUV. Není to zase tak moc převratná informace, jeden z důvodů tohoto stavu se však odehrál teprve nedávno. Koncem loňského roku totiž Ford ukončil výrobu legendárního modelu Focus, o dva roky dříve totéž potkalo už model Fiesta.

Aktuální nabídka osobáků je směsicí vlastních modelů a vozů vzniklých díky oboustranné spolupráci s automobilkou Volkswagen. Nedávno přitom Ford oznámil také spolupráci s Renaultem, díky které bude moci nabídnout nové modely menší než Capri a Explorer. Není přitom žádným tajemstvím, že využijí techniku Ampere známou z renaultů 4 a 5 E-Tech. Spolupráce poběží paralelně a umožní tak zmíněným značkám sdílet potřebnou techniku, aniž by si ji musely samy vyvíjet.

Rok 2025: Tak dobře u fordu dlouho nebylo!

I díky spolupráci s Volkswagenem se automobilce Ford loni na českém trhu dařilo. Zaznamenala 11.103 nových registrací a šlo tedy o nejlepší výsledek od roku 2019. Oproti roku 2024 si tak polepšila o 14 %, zaujímá 4procentní tržní podíl a celkově se umístila na sedmém místě mezi značkami Mercedes-Benz a Kia. Zaměříme-li se pouze na elektrické vozy, tam loni Ford navýšil tržní podíl na 4,8 % a je šestý v závěsu za Toyotou.

Na fordu se přitom ukazuje, jak výhodné je mít v české nabídce užitkové vozy. Ze zmíněných 11.103 registrací totiž užitkáče zaujímají přibližně polovinu, přičemž meziročně se jedná o zhruba čtvrtinový nárůst.

Tahounem v registracích byl podle fordu hlavně model Transit a celá řada Custom. Užitkový Transit Custom zaznamenal 1216 registrací a meziročně si polepšil o 28 %. Osobní verze Tourneo Custom zase s 1568 registracemi zaznamenala růst o 77 %. Přes tisícovku registrací se dostal i Ford Ranger, který po předloňském vyrovnaném souboji s Toyotou Hilux bezpečně vystoupal na vrchol svého segmentu.

U rangeru je také hezky vidět zájem o plug-in hybridní verzi. Zatímco na začátku loňského roku se stran registrací jednalo o okrajovou záležitost a vévodily motory 2.0 EcoBlue a 3.0 EcoBlue V6, ve třetím kvartálu už byl podíl plug-in hybridu více než třetinový a na konci roku téměř poloviční. V letošním roce se plug-in hybridu předpovídá velká budoucnost, protože v březnu skončí výroba naftových dvoulitrů EcoBlue a plug-in hybrid bude dostupný dokonce i ve vstupní verzi XLT.

Nejprodávanějším osobním modelem Fordu v loňském roce bylo SUV Kuga, u kterého automobilka zaznamenala 1862 registrací. Následoval městský crossover Puma, který nabízí i plně elektrickou verzi Gen-E (1553 registrací), a na třetím místě skončil model Focus (620 registrací).

U kugy byl rovněž vidět trend, kdy se prakticky prohodily tržní podíly ryze spalovací benzinové a plug-in hybridní verze. Zatímco začátkem roku vedl benzin s více než nadpolovičním podílem a plug-in dosáhl šesti procent, v posledním kvartálu to bylo téměř naopak. Hybrid si po celý rok držel stabilní podíl okolo čtyřiceti procent.

Mezi elektrickými osobáky měl největší úspěch model Explorer, následovaný nováčkem Capri a crossoverem Puma Gen-E. Mezi elektrickými užitkáči se nejvíce dařilo Fordu E-Transit Custom, v tomto případě se však bavíme spíše o desítkách vozů ročně.

Na podobných číslech jako výše zmíněné elektrické užitkáče je i nekompromisní off-road Ford Bronco, který si meziročně polepšil o 40 %. I oněch 52 prodaných kusů v roce 2025 je však přinejmenším důvodem k úsměvu, protože jde o velmi okrajový vůz pro radost. To se ostatně týká i modelu Mustang, který si dle statistik Svazu dovozců automobilů loni polepšil na 79 registrovaných kusů oproti 54 kusům v roce 2024.

Budou slevy? Už jsou!

Rok 2026 otevřelo české zastoupení Fordu akčními nabídkami na vybrané modely. Crossover Puma je s využitím financování Ford Credit dostupný už od 439.900 Kč, elektrická verze Gen-E je už za 639.900 Kč. Větší SUV Explorer se dostalo pod 800 tisíc a capri seženete už za 840 tisíc korun. Pod 1,1 milionu korun už pořídíte Ford Mustang Mach-E, který je i přes relativně nedávné uvedení v roce 2022 jedním z nejstarších modelů v současné nabídce fordu, a už na milion a čtvrt vás vyjde off-road Bronco, který meziročně zlevnil o více než 200 tisíc korun.

V letošním roce by Ford v Česku rád prodal 11.000 nových vozů, růst oproti roku 2025 tedy není v plánu. „V roce 2026 nás čeká výzva v podobě absence modelu Focus, jsme však přesvědčeni, že ji dokážeme proměnit v příležitost dalším posílením prodejů našich elektrických a elektrifikovaných modelů,“ říká Libor Beneš, Country Manager Ford Česká republika.

„Rozšíření technologie BlueCruise do dostupnějších modelů, jako jsou Puma, Kuga nebo Ranger PHEV, nám umožní nabídnout zákazníkům ještě vyšší komfort a bezpečnost, a zároveň podpořit náš růst v klíčových segmentech,“ dodává Beneš.

