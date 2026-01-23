Volkswagen mění Zwickau: Z montovny se stane také recyklační centrum
Volkswagen dává závodu v Zwickau novou roli. Vedle výroby elektrických aut zde buduje centrum, které se má stát mozkem recyklace vozidel pro celý koncern.
Německé město Zwickau (Cvikov) bylo v posledních letech symbolem přechodu Volkswagenu na elektrický pohon. Nyní má stejný závod sehrát klíčovou roli v další kapitole automobilového průmyslu – v nakládání s auty na konci jejich životnosti. Volkswagen zde totiž rozjíždí velké recyklační centrum.
Nepůjde jen o rozebírání aut a recyklaci materiálů, ale také o technologickou laboratoř, kde vznikají postupy a pravidla recyklace pro celý koncern. Jde o takzvané kompetenční centrum, tedy místo, kde se sdružují experti pro daný obor. To, co se v Sasku osvědčí, má být přeneseno do dalších továren po Evropě i mimo ni.
Smyslem projektu je vrátit co nejvíce materiálu a dílů zpět do oběhu. V praxi to znamená systematické rozebírání vyřazených nebo havarovaných vozů, třídění kovů, plastů i dalších částí a záchranu použitelných součástek. Ty mohou znovu sloužit jako náhradní díly, zatímco zbytek se promění v kvalitní druhotné suroviny. Nejde přitom jen o elektromobily, ale i o auta se spalovacím motorem.
Proč právě teď
Rozhodnutí Volkswagenu má několik důvodů, které spolu úzce souvisejí. Prvním je nejistota na trhu se surovinami. Kovy a další materiály zdražují a jejich dovoz je čím dál více ovlivněn politikou a napětím ve světě. Recyklace nabízí možnost, jak část potřeb pokrýt z vlastních zdrojů a nebýt tolik závislý na dovozu.
Druhým důvodem je tlak na snižování emisí. Výroba nových materiálů patří k největším zdrojům zátěže pro životní prostředí. Pokud se podaří opakovaně využívat kovy a další suroviny z vyřazených aut, lze výrazně snížit celkovou stopu automobilů, aniž by se muselo čekat na zázraky v oblasti výroby energie.
Třetím a velmi silným motivem jsou pravidla Evropská unie, která chystá přísnější předpisy pro nakládání s auty a bateriemi na konci jejich životnosti. Automobilky budou muset prokazovat, kolik materiálu znovu používají a odkud pochází. Vlastní recyklační centrum dává Volkswagenu možnost mít tyto procesy pod kontrolou a připravit se s předstihem.
Investice do regionu
Projekt má i silný regionální rozměr. Do přestavby a vybavení závodu chce Volkswagen vložit desítky milionů eur, další prostředky přidá Sasko, které je na automobilovém průmyslu dlouhodobě závislé. Recyklace a rozebírání vozů má pomoci udržet pracovní místa v době, kdy výroba nových aut kolísá podle aktuální poptávky.
Zpočátku se má v Zwickau zpracovávat jen několik stovek vozidel ročně, hlavně pro ověření postupů. Do konce desetiletí by se ale kapacita měla vyšplhat až na desítky tisíc aut ročně. Ještě důležitější než samotná čísla je však to, že zde vznikne know-how, které může ovlivnit celý dodavatelský řetězec. Pokud se recyklace stane běžnou součástí výroby, promění se i vztahy s dodavateli a způsob, jakým se auta navrhují už od začátku.
Výsledky práce v novém centru mohou ovlivnit, jak se budou auta navrhovat, z čeho se budou vyrábět a jakou hodnotu si ponesou ve chvíli, kdy přestanou sloužit. Změny v automobilové v dnešní době zkrátka nepřichází jen s novými modely, ale i s proměnou samotných základů automobilové výroby.
Zdroj: electrive