TEST Citroën C3 Aircross Plus Turbo 100 – Nedejte na první dojem!

C3 Aircross je vlastně takovou zvýšenou cétrojkou. Na českém trhu se nabízí se třemi pohonnými jednotkami, z nichž jsme vyzkoušeli tu základní o výkonu rovných 100 koní.
Design, interiér
Pokud budeme na C3 Aircross pohlížet jako na zvýšený hatchback C3, pak historie modelu se datuje do roku 2010 k C3 Picasso, jehož základem byla druhá generace modelu C3. Picasso bylo ovšem MPV. Přerod na SUV přišel ve druhé generaci z roku 2017, která už se jmenovala Aircross a technicky vycházela ze třetí generace C3. Vyráběla se do roku 2024, kdy ji nahradila současná druhá generace.
Technicky staví na platformě Smart Car, na níž stojí nejen současné C3, ale také například Opel Frontera. Její původ není ve Francii, ale v Indii, přičemž za ní stojí společnost Tata Consultancy Services. Právě ta má k C3 Aircross ideově i designově asi nejblíže. Auto se vyrábí v Trnavě na Slovensku, ale pouze pro evropský trh. Na jiné trhy, konkrétně v Latinské Americe, Indii či Indonésii, se nevyrábí. Je to tedy skutečně světové auto.
První, co vás zaujme, je výrazný design. Auto asi nelze označit za krásné, spíše se hodí slovo zajímavé. Zajímavostí jsou nárazníky opatřené svislými barevnými klipy, které si může zákazník libovolně měnit. Na přídi najdete nové logo, které se poprvé ukázalo v roce 2021 u koncepční studie Oli. Následně jej výrobce uplatnil u současné C3, respektive její elektrické verze ë-C3. Design předních světlometů odkazuje na třídílný světelný podpis, rovněž převzatý z Oli.
Základní výbava You sází na dnes už méně často vídané halogenové světlomety. Testovaná prostřední úroveň Plus stejně jako vrcholná Max dostaly svítilny Eco LED. Označení „eco“ je skutečně trefné, jelikož časté jízdy za tmy odhalily jejich z dnešního pohledu sotva průměrný výkon. Docela by mě zajímalo, jak svítí základní verze s halogeny.
Že je auto skutečným SUV, nebo chcete-li crossoverem, dokazuje vysoká maska chladiče. Ve vrcholné výbavě Max je standardem dvoubarevná karoserie Bi-Colour bílá. V testované prostřední výbavě Plus ji můžete mít za příplatek 10.000 korun. Pokud ji spojíte s metalickým lakem, který byl v případě testovaného auta Zelená Montana s paketem Bi-Color bílá, znamená to přihodit k základní akční ceně 490.000 korun, za kterou se prodává testované auto, 24.000 korun. Jde zároveň o jedinou příplatkovou položku testovaného vozu. Pokud se však spokojíte se základní výbavou You, můžete mít testovanou verzi už za 450.000 korun. Za takovou částku jinde vůz tohoto formátu patrně nepořídíte.
Kam vlastně patří
S délkou 4395 mm spadá C3 Aircross do segmentu B-SUV. Jenže tomu příliš neodpovídá rozvor 2672 mm. Ten vůz řadí naopak do vyššího segmentu C-SUV. Na pohled vysoká karoserie skýtá nečekaně velký vnitřní prostor, který je velkou předností vozu. Citroën toho vtipně využil a nabízí dvě základní uspořádání kabiny.
Testované auto bylo pětimístné se zadní lavicí dělenou v poměru 60:40. Pokud ale připlatíte 30.000 korun, můžete mít od prostřední (testované) výbavy sedm míst. Třetí řada je dělená v poměru 50:50. Pokud ale sedm míst nevyužijete, doporučujeme zůstat u pětimístné varianty. Proč? Důvodem je objem zavazadlového prostoru.
Zatímco pětimístná verze pojme ve výchozí konfiguraci 460 litrů, po zvětšení pak 1600 litrů, u sedmimístné verze, pokud třetí řadu sklopíte, je k dispozici pouhých 330 litrů. A když kufr zvětšíte, můžete převážet 1470 litrů. A při využití třetí řady vám na zavazadla zbude pouhých 40 litrů, což stačí tak akorát na víkendový nákup potravin pro dva. Zvláštností pětimístné verze je, že zadní lavice je v ní posunuta o 65 mm více dozadu v porovnání se sedmimístnou variantou. Dle výrobce je prostor pro kolena o 80 mm delší, než je průměr třídy.
Přesuňme se nyní za volant. Ten se velmi podobá tomu, jaký známe už léta z peugeotů a jejich i-Cockpitu. Je nezvykle malý a hlavně oválný, nebo chcete-li šišatý. A zatímco ve větších modelech nám moc nevyhovuje, v „malé“ C3 Aircross se jím auto řídilo velmi příjemně. Peugeoty dále připomíná uspořádání palubní desky. I tady na přístrojový štít koukáte přes volant.
Ačkoliv to jinde kritizujeme, tady se to podařilo vyřešit až překvapivě dobře. Přístrojový štít je řešen digitální obrazovkou, která je umístěna vysoko a hlavně dále od vás, v podstatě hned pod čelním sklem. Její čitelnost i rozvržení údajů jsou velmi dobré. Vlevo vidíte grafický palivoměr, uprostřed najdete digitální rychloměr a vpravo informační přístroj, na němž si můžete zobrazit také teplotu motoru. Pokud vám tady stále něco chybí, tak vězte, že i nám.
Máme auto s manuální převodovkou, která by si zasloužila otáčkoměr. Ten ale k dispozici není. A ani jej nelze nikterak vyvolat. U značky Citroën je to i trochu tradice, neboť ani původní model Xsara Picasso, která již používala digitální přístrojový štít, otáčkoměr neměla. Pouze jej bylo možné dodělat v rámci příslušenství, ovšem levné to nebylo. Ani novější C3 Picasso otáčkoměr nepoužívala. Přitom to bylo v době, kdy u těchto aut převládala manuální převodovka.
Základní výbava disponuje manuální klimatizací, testovaná Plus a vrcholná Max dostaly její automatickou verzi. Potěší skutečnost, že má vlastní ovládací panel s tlačítky a displejem, takže ji lze ovládat nezávisle na dotykové 10,25 palce velké obrazovce. Ta tudíž slouží skutečně pouze k nastavování funkcí vozu a dále coby infotainment.
Motor, jízdní vlastnosti
Nabídka pohonů pro C3 Aircross zahrnuje benzinový agregát, který jsme testovali, dále hybrid a čistě elektrickou verzi se dvěma velikostmi trakční baterie. Z celé nabídky motorů nám dává největší smysl základní testovaný pohon, jakkoliv je dostupný pouze v základní, respektive prostřední testované výbavě.
Jde o známý přeplňovaný tříválec 1,2 litru coby poslední evoluci motorů řady EB2T. V rámci uvedení hybridní verze, jejímž základem je také tento motor, Francouzi po letech eliminovali zásadní problém, a sice pohon rozvodů ozubeným řemenem v olejové mlze. Poslední evoluce tak sází na rozvodový řetěz, který by měl být spolehlivý.
S výkonem 74 kW při 5500 otáčkách za minutu a maximem točivého momentu 205 N·m při 1750 otáčkách za minutu je dynamika plně dostačující současnému rychlému provozu. Dokonce ani dálniční rychlosti nepředstavují problém a vůz se na povolených 130 km/h rozbíhá nenásilně a vcelku svižně. Je to o to více překvapivé, uvážíme-li jeho vysokou karoserii s velkou čelní plochou.
Velmi se nám líbila manuální převodovka. Ta se s motorem 1.2 Turbo pojí jako jediná. Pokud nechcete řadit, musíte sáhnout po verzi Hybrid 145k nebo elektru, které jsou ale již dražší. Manuální šestikvalt nás oslovil přesným a lehkým řazením stejně jako perfektně poskládanými převody. Pokud jste na manuál zvyklí a patříte mezi citlivější řidiče, nebude vám při jízdě již zmíněný otáčkoměr možná vůbec chybět. Tak jako nakonec nám.
Jízda s C3 Aircross tak ve mně vyvolala vzpomínku na dobu, kdy jsem sedlal malý Citroën Saxo s motorem 1.1 a manuálem. Také jsem neměl otáčkoměr a vůbec mi to nevadilo. Vůbec C3 Aircross se svým pojetím na starší malá francouzská auta odkazuje, což je mně velmi sympatické.
Platí to také o jízdním projevu. Podvozek je, jak velí dnešní doba, spíše tužší. Díky technice Citroën Advanced Comfort s tlumiči, které jsou v karoserii uloženy prostřednictvím progresivních hydraulických dorazů, je jízda překvapivě komfortní. Pouze opravdu hluboké výmoly vyloudí v karoserii rázy. S naprostou většinou se ale šasi popere zdárně. Líbilo se nám také řízení. Ne proto, že by bylo nějak extra komunikativní, ale spíše z důvodu malých ovládacích sil a solidní přesnosti. Ani při svižné jízdě v zatáčkách vám tak volant v rukách zbytečně netuhne, což dělala třeba větší Alfa Romeo Junior.
Kladem auta je také hospodárnost. Výrobce udává v kombinaci 6,8 až 5,6 litru na 100 km, nám auto bralo lehce přes šest litrů, což je velmi dobré, zejména s ohledem na zimní počasí s nízkými teplotami. I s nimi se technika vypořádala se ctí. Ranní studené starty sice znamenaly, že startér musel motorem točit o špetku déle, a také zvuky linoucí se z motorového prostoru po nastartování při teplotách nižších než −10 stupňů Celsia nebyly příjemné, avšak po chvíli bylo již vše v pořádku. Motor se také velmi rychle ohříval, což znamenalo rychlý náběh topení, takže ani nevadilo, že auto nemělo vyhřívaná sedadla.
|Citroën C3 Aircross 1.2 Turbo a konkurenti
|Citroën C3 Aircross 1.2 Turbo
|Opel Frontera Hybrid 1.2 Turbo
|VW Taigo 1.0 TSI
|Zdvihový objem [cm3]
|1199
|1199
|999
|Výkon [kW]
|74
|81 (systémový)
|70
|Točivý moment [N.m]
|205
|205 (spalovací motor)/55 (elektromotor)
|175
|Převodovka
|6M
|6 DCT
|5M
|Max. rychlost [km/h]
|179
|176
|184
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|11,2
|11,4
|11
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|6,8 - 5,6
|5,3 - 5,4
|5,3
|Vnější rozměry [mm]
|4395 x 1850 x 1660
|4385 x 2020 x 1655
|4269 x 1757 x 1497
|Rozvor [mm]
|2672
|2670
|2554
|Zavazadlový prostor [l]
|460-1600
|460-1600
|440-1222
|Základní cena [Kč]
|450.000
|499.900
|529.900
Závěr
Testovaný Citroën C3 Aircross určitě není bez chyb. Přesto jako celek působí až nečekaně vyváženě. Zatímco k větším produktům skupiny Stellantis máme vždy nějaké větší či menší výhrady, tady v podstatě nejsou na místě. Je ale potřeba k autu přistupovat s ohledem na jeho cenu, velikost, výbavu a nabízenou jízdní dynamiku. Pokud to budete dělat tímto způsobem, najdete v C3 Aircross zalíbení tak jako my. To, co se od něj požaduje a co má dělat, dělá velmi dobře.
|Nejlevnější verze modelu
|450.000 Kč (Citroën C3 Aircross You Turbo 100 S&S MAN6/74 kW)
|Základ s testovaným motorem
|450.000 Kč (Citroën C3 Aircross You Turbo 100 S&S MAN6/74 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|490.000 Kč (Citroën C3 Aircross Plus Turbo 100 S&S MAN6/74 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|514.000 Kč (Citroën C3 Aircross Plus Turbo 100 S&S MAN6/74 kW)