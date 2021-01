Letošní ročník Rallye Dakar skončil teprve nedávno, závodníci ale už krátce po dojetí do cíle začali vyhlížet nadcházející, již 44. ročník Dakaru, který se bude konat na začátku roku 2022. A tak už se Rallye Dakar 2022 začíná rýsovat.

Už rok dopředu je jasné to, že se pojede v tradičním termínu na začátku roku s tím, že vše vypukne opět na území Saúdské Arábie. Pořadatelé mají totiž s vedením země na pět let exkluzivní dohodu, že se na jeho území bude startovat nebo finišovat. Samotná trasa ale tentokrát může konečně zamířit i do okolních zemí. Takový plán byl už pro letošní ročník, nakonec z něj ale sešlo. Organizátoři kvůli omezenému cestování kvůli pandemii koronaviru nemohli obhlédnout možnosti nových tratí v sousedských zemích. Spekulovalo se každopádně o expanzi do Jordánska, což je plán, který se může jen o rok posunout.

Macík se chce vrátit ještě silnější

Jistá je pak účast české hvězdy Martina Macíka, tedy pokud se nestane něco neočekávaného. „Členové týmu Big Shock! Racing ani na minutu nepochybovali o tom, že se za rok znovu vrátí,“ napsal tým v tiskové zprávě krátce po skončení letošního Dakaru. V roce 2022 totiž šéfa týmu Martina Macíka staršího čeká už dvacátý Dakar, zatímco pilot Martin Macík pojede ve svých 32 letech závod podesáté.

V centrále týmu už tak nyní vzniká plán dalších kroků, které je třeba do Rallye Dakar 2022 zvládnout. „Analyzujeme, co vše se během letošních 12 etap stalo. Vývoj auta za poslední rok poskočil o velký kus kupředu a pomohl nám držet se vpředu. Během loňské sezóny, kdy se kvůli bezpečnostním opatřením tolik nezávodilo, jsme na Karlovi zvládli udělat hodně práce. Automatická převodovka výrazně pomohla. Víme o drobnostech, které ještě vytuníme, spojovačky a tak dále,“ říká Martin Macík.

Za 19 let vlastního vývoje Big Shock! Racing dokázal, že umí, letos byl totiž týmový speciál Iveco nejrychlejší po továrních Kamazech. I proto dnes nabízí vozy dalším stájím. S Ivecem od Big Shock! Racing jel letos Jaroslav Valtr, který si jej však dále upravil. Pro holandský tým Maurika van den Heuela pak stáj stavěla podvozek.

Cílem je tak mít na startu více vozů. Jak rychle však bude možné další vývoj vozů realizovat, záleží také na podpoře sponzorů. Martin Macík však věří. „Chceme si postupně pro beduína dojít. I když víme, že pro to ještě pár kroků musíme udělat.“

Návrat legendy

Cestu ke čtvrtému Macíkově místu na letošním Dakaru však částečně usnadnil fakt, že se závodu letos neúčastnil holandský rival, Team de Rooy, který v minulosti též bojoval o nejvyšší příčky v kategorii kamionů. Letos stáj řešila zdravotní problémy dvojnásobného šampiona Dakaru Gerarda de Rooye, nakonec však sešlo i ze zamýšlené podpory jiných závodníků. „Petronas a Iveco si myslí, že v době, kdy svět trpí kvůli koronaviru, není účast na Rally Dakar možná,“ vysvětloval loni manažer týmu Henk van Leuven s tím, že účast není společensky anii ekonomicky vhodná.

V roce 2022 se však na Rallye Dakar hodlá Team de Rooy vrátit. „Po roce nepřítomnosti nutkání vrátit se ještě vzrostlo,“ říká Gerard de Rooy. V plánu je na Dakaru 2022 nasadit tři nebo čtyři kamiony a případně poskytnout služby bivaku dalším týmům, které pojedou se speciálem Iveco.

Team de Rooy přitom pracuje na novém závodním speciálu, který chce během roku pečlivě otestovat. Vedení týmu ale dobře ví, že situace je vlivem pandemie koronaviru pořád nejistá, a tak tyto plány mohou být narušeny.

Holandská stáj se nicméně zajímá také o Dakar Classic, který rallye letos nově doplnil o závod historických vozidel. De Rooy se už za dob afrického Dakaru proslavil speciály DAF, které by tým rád oprášil. „Plánujeme nasadit dva De Rooyovy DAFy z osmdesátých let, které řídil můj otec,“ říká Gerard de Rooy s tím, že konkrétně půjde o vůz s dvěma kabinami z roku 1984 a vozidlo přezdívané Bull z roku 1985. „Kamiony z bezpečnostních důvodů projdou řadou drobných úprav, ale jinak budou zcela originální a budou udržovány samostatným týmem společnosti De Rooy,“ doplňuje De Rooy.

Shrek s novými díly

Z českých posádek se pak hodlá vrátit také Martin Prokop, který chce dále vylepšit svůj speciál Ford přezdívaný Shrek. Vyměnit chce třeba poloosy, které se letos staly zásadním problémem, a tak je nahradí díl z kvalitnějších materiálů. „Pokud jde o výkon auta, změny plánujeme na Dakar 2022. Podle připravovaných pravidel se budou na Dakaru používat alternativní zdroje a tomu se nevyhneme,“ řekl v cíli závodu.

Právě na blíže nespecifikovaný elektrifikovaný pohon chce v příštím roce vsadit Audi, které se chce Dakaru v roce 2022 poprvé zúčastnit. Automobilka jede na Dakar s cílem trvale vylepšit vlastnosti pohonného systému i baterie pro příští roky, což naznačuje, že start na Dakaru 2022 nebude ojedinělou záležitostí. Audi přitom chce z účasti vytěžit cenná data a zkušenosti, které by měly být zohledněny při vývoji budoucích elektrifikovaných a elektrických modelů Audi, uvedl výrobce v oficiální tiskové zprávě.

Očekávat také můžeme další nováčky, a to i z řad českých závodníků. Endurový specialista Jakub Hroneš se na podzim domluvil s týmem Orion – Moto Racing Group, že bude Dakar 2022 absolvovat v jeho barvách.

Na Dakar se pak stále chystá také legenda autokrosu Václav Fejfar, který se původně chystal už na letošní ročník, kvůli pandemii koronaviru ale z jeho účasti nakonec sešlo. Podle svých slov by měl problém s financemi. Nyní ale doufá, že za rok bude situace lepší a Dakaru se bude moci konečně zúčastnit.