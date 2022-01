Rallye Monte Carlo v cíli: Loeb vyhrál a přepsal historii

Devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb (Ford Puma Rally1) vyhrál Rallye Monte Carlo, která byla úvodním podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Ve věku 47 let a 331 dnů se stal nejstarším jezdcem v historii, který vyhrál podnik MS. V aktuálním šampionátu startují, poprvé v historii tohoto sportu, vozy s hybridním pohonem

Skvěle si počínal také český jezdec Erik Cais (Ford Fiesta Rally2), jenž při svém teprve druhém startu v MS v kariéře dokázal získat body v absolutním pořadí. Skončil celkově devátý. Navíc skončil druhý v kategorii WRC 2 a v hodnocení WRC 2 Junior.

Defekt ovlivnil boj Sebastienů

Závěrečný den, kdy byly na programu čtyři rychlostní zkoušky a celkem 67,26 kilometrů, začínal Loeb se ztrátou 21,1 na vedoucího jezdce Sebastiena Ogiera (Toyota GR Yaris Rally1). Loeb vyhrál první zkoušku dne, ale na další ztratil a jeho manko narostlo na 24,6 sekundy.

Pak však přišla předposlední zkouška a nečekaný zlom v boji o vítězství. Ogier měl pomalý defekt levé přední pneumatiky, která začala ztrácet tlak. Francouz musel čím dál více bojovat, aby jeho vůz zatočil. Ztratil 34,1 sekundy a před závěrečným testem se propadl na druhé místo s mankem 9,5 sekundy na Loeba, který se dostal na první místo.

Do závěrečné zkoušky odstartoval Ogier předčasně a sportovní komisaři mu udělili deset sekund penalizace. Úřadující šampion byl na mezičasech výrazně rychlejší a nebýt penalizace, tak závěrečnou zkoušku vyhrál. V konečném pořadí nakonec ztratil na vítěze 10,5 a čistě matematicky by i bez časového trestu dojel na druhém místě. „Při startu se ozval zvláštní zvuk motoru, možná jsem byl trochu vyrušen, pustil to trochu dříve, nevím,“ vysvětloval Ogier penalizaci.

Na stupních vítězů si ponechal, na rozdíl od ostatních, roušku a později na mikrofon dodal. „Myslím, že dokážu udržet hlavu nahoře. Abych byl upřímný, tento víkend jsem svou práci odvedl. Bohužel když s Pirelli jedete v cutu (zkracování zatáček), tak se taková věc jako defekt může stát vždycky.“

Vítěz válcuje rekordy

Loeb vyhrál osmdesátý podnik světového šampionátu, naposledy to dokázal v říjnu 2018 na Katalánské rallye. Osmou výhrou v Monte Carlu vyrovnal počet výher Ogiera na této soutěži a současně vytvořil dva rekordy monackého podniku.

Na Rallye Monte Carlo totiž dokázal vyhrát 81 rychlostních zkoušek a celkem 119 zkoušek jel jako vedoucí jezdec.

Pro značku Ford se jedná o první výhru od října 2018 ve Velké Británii. Je to triumf v MS s pořadovým číslem 92.

Sebastien Loeb a Isabelle Galmicheová jsou po pětadvaceti letech první smíšenou posádkou, která zvítězila v podniku MS. Naposledy to dokázala italsko-francouzská dvojice Piero Liatti a Fabrizia Ponsová v Monte Carlu 1997.

Zřejmě nejvýraznějším zásahem do dějin automobilových soutěží, byl přepis věkové historie. Až dosud byl nejstarším vítězem Švéd Björn Waldegaard, kterému bylo při výhře na Safari 1990 přesně 46 let a 155 dnů. Loeb ho překonal měsíc před svými osmačtyřicátými narozeninami.

„Určitě se cítím opravdu šťastný. Nečekal jsem takový výrazný výsledek, když jsem se chystal na start na této soutěži. Byl to skvělý boj, Ogier byl opravdu rychlý, v sobotu i v neděli dopoledne jsem se trochu trápil, ale konec je opravdu skvělý,“ řekl Loeb, pro kterého šlo o premiéru v šampionátu za volantem vozu s modrým oválem ve znaku. Jeho schopnosti dokládá skutečnost, že devět dní před tímto triumfem dokázal dokončit Rallye Dakar na druhém místě v kategorii automobilů.

Český jezdec Erik Cais začínal poslední den soutěže na osmém místě v absolutní klasifikaci. Nakonec skončil devátý, protože ho v poslední zkoušce předstihl Japonec Takamoto Katsuta startující se speciálem nejvyšší kategorie Toyota GR Yaris Rally1. Dvaadvacetiletý český závodník však byl i přesto v cíli nadšený. „Nemám slov. Je to úžasné. Auto fungovalo perfektně celý víkend, takže jsme to zvládli. Je to náš první start na Monte Carlu a hned se nám podařilo pódium. Musíme moc poděkovat týmu,“ říkal Cais po dojetí poslední zkoušky.

Stal se sedmým českým pilotem, který se dokázal zapsat bodově do historických tabulek mistrovství světa. Naposledy se do elitní desítky probojoval začátkem července 2018 Jan Kopecký, který dojel desátý italské rallye Sardinia. A jak si stojí čeští jezdci bodově?

Martin Prokop 214

Jan Kopecký 57

Roman Kresta 30

Václav Blahna 6

Pavel Sibera 2

Emil Triner 2

Erik Cais 2

Konečné pořadí Rallye Monte Carlo:

1. Loeb, Galmicheová (Fr./Ford Puma Rally1) 3:00:32,8; 2. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +10,5; 3. Breen, Nagle (Irl./Ford Puma Rally1) +1:39,8; 4. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:16,2; 5. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +6:33,4; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +7:42,6; 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:33,8 (1. v kategorii WRC2 Open); 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +12:24,7; 9. 8. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +12:29,2 (2. v kategorii WRC2 Open); 10. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:41,3; 11. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +14:42,5; 12. Munster, Louka (Niz., Bel./Hyundai i20 N Rally2) +14:48,0; 13. Rossel, Boulloud (Fr./Citroën C3 Rally2) +15:02,1; 14. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:20,4; 15. Astier, Vauclare (Fr./Alpine A110 Rally RGT) +18:54,0; 16. 16. Gamba, Gonella (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +19:57,0; 17. Miele, Beltrame (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +20:32,5; 18. Guigou, Bronner (Fr./Alpine A110 Rally RGT) +21:01,9; 19. Gino, Michi (It./Hyundai i20 R5) +22:40,7; 20. Burri, Levratti (Švýc., Fr./Volkswagen Polo GTI R5) +22:53,0; 21. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +23:10,5; … 23. Černý, Černohorský (ČR/Ford Fiesta Rally3) +24:14,0 (2. V kategorii WRC3 Open); 45. Rada, Jugas (ČR/Abarth 124 Rally RGT) +53:22,9 (5. v kategorii RGT).

Průběžné pořadí MS (po 1 z 13 soutěží):

1. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 27 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 19; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 17; 4. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 15; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 11; 6. Greensmith (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) 10; 7. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 8. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 4; 9. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 4; 10. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 11. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: Ford 42; 2. Toyota 39; 3. Hyundai 13; 4. Toyota NG 8.

WRC2: 1. Mikkelsen 28; 2. Cais 19; 3. Grjazin 15; 4. Munster 14; 5. Rossel 13; 6. Johnston 12.

WRC3: 1. Pajari (Fin./Ford Fiesta Rally3) 29; 2. Černý 23; 3. Brazzoli (It./Ford Fiesta Rally3) 18.

Vyhrané RZ: Loeb 6, Ogier 5, Rovanperä 3, Greensmith 1, Evans 1, Neuville 1.

Vedení v soutěži (RZ): Ogier 10, Loeb 8.