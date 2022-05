Nissan Juke Rally Hybrid Tribute: Vypadá parádně, na Dakar ani do WRC se však nechystá

Před více než 50 lety si Nissan budoval skvělou pověst v rallye. Mezi největší úspěchy patří “double” na extrémně náročné East African Safari Rally, která se minulý rok po téměř dvacetileté pauze vrátila do šampionátu WRC. V roce 1971 se s modelem Datsun 240Z z vítězství radoval Edgar Herrmann před týmovým kolegou a legendou světové rallye Shekharem Mehtou. V následujících letech vyhrál Mehta již v rámci mistrovství světa Safari Rally celkem pětkrát, pokaždé pod značkou Datsun/Nissan.

Video se připravuje ...

Může být elektrifikovaný crossover skutečnou poctou legendárnímu modelu 240Z, který byl poháněn řadovým šestiválcem o objemu 2,4 l s výkonem 154 kW? Jak se to vezme. Nissan Juke Rally Hybrid Tribute slouží opravdu pouze jako reklamní vůz, není to tedy homologovaný rallye speciál. I přesto se tu proti sériové verzi najde několik zajímavých vymožeností.

Juke Rally Hybrid Tribute disponuje terénními pneumatikami pro zvládání nepříjemného saharského písku. Nezbytností pro africkou soutěž jsou přídavné světlomety na kapotě, rozšířené blatníky, speciální ochrana podvozku a pružiny Öhlins, díky nimž se lehce upravený Nissan Juke pere s drsným terénem o něco lépe.

Po designové stránce se speciál doslova inspiruje vítězným Datsunem 240Z z roku 1971. A musíme říci, že i po dlouhých 50 letech je tento design parádní! Vnějšímu vzhledu dominuje červená barva s obřím černobílým startovním číslem 11 a logy Shell. Kapota vozu je lakována matnou černou barvou. Díky tomu se řidiči do očí neodráží paprsky slunce, kterému se na této soutěži jen těžko vyhnete.

Po nasednutí do interiéru už poznáváme typický Nissan Juke. Rozdílem je jen volant potažený Alcantarou, čtyřbodové bezpečnostní pásy a hydraulická ruční brzda typická pro rallyeové speciály.

Pod kapotou se skrývá hybridní ústrojí sériového Nissanu Juke. Základem ústrojí je atmosférický 1,6 l motor se čtyřmi válci o výkonu 69 kW doplněný o dva elektromotory, celkový systémový výkon činí 105 kW (143 k). Vzhledem k pohonu předních kol není jízda s takto nízkým výkonem na saharské poušti jednoduchá. Komu to však u “reklamního” speciálu vadí?

Může snad tato vzpomínka znamenat to že Nissan uvažuje o návratu do mistrovství světa v rallye? Současná hybridní éra WRC, která vstoupila v platnost s letošním rokem, chce jít novým automobilkám, které by doplnily stálice M-Sport (Ford), Toyotu a Hyundai, naproti. Nad vstupem značky Nissan - ať už do WRC nebo dálkových soutěží, však zatím můžeme pouze spekulovat. Pro teď berme Nissan Juke Rally Hybrid Tribute jako hezkou vzpomínku na legendární a úspěšný model Datsun 240Z.