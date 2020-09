Rallye Pačejov v cíli: Kopecký ovládl premiéru

Vedení v šampionátu si udržel Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06) o sedm bodů právě před Kopeckým. Další průběh národního šampionátu je zatím ve hvězdách. Posledním podnikem by měla být začátkem listopadu Rallye Šumava (6.-7. 11.). Dosud však není jasné, zda se, vzhledem k situaci kolem Covidu-19 v České republice vůbec odehraje. Tím pádem se může stát, že po třech soutěžích nemusí být vyhlášen mistr republiky pro rok 2020.

Bez benzinu to nejde

Meteorologové s předpovědí počasí nelhali a pondělní program šesti rychlostních zkoušek v celkové délce 60,88 kilometrů se odehrál za deště, který v průběhu dne zesiloval. Nešťastně začal den pro osmého v pořadí Petra Semeráda, který havaroval v pomalé rychlosti na jedné odbočce, kde o zídku rozbil předek a pravé přední kolo své fabie.

Zatímco na prvních dvou místech se nic dramatického nedělo a Kopecký postupně zvyšoval náskok na druhého Pecha, začal útočit čtvrtý Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) na třetího Jana Černého (Volkswagen Polo GTI R5). Dostal se před něj na pomyslnou bronzovou příčku. Bohužel se však na ní udržel jen tři rychlostní zkoušky, protože mu došel benzin.

Mareš k tomu na svém facebookovském profilu uvedl: „Bohužel musíme odstoupit. Ke konci jedenácté rychlostní zkoušky nám docházelo palivo a za cílem došlo bohužel definitivně. Tankovat mimo vyznačené zóny je proti pravidlům rallye, proto jsme museli bohužel odstoupit ze soutěže. Příčinu zatím nevíme. Přejezd mezi rychlostními zkouškami byl ve srovnání s původním itinerářem delší, ale samozřejmě vždy jezdíme s dostatečnou rezervou benzinu. Sešlo se více faktorů. Data ukazují na chybu, ze které nejsme zatím moudří.“

Poklona pro organizátory

Kopecký vyhrál na Invelt Rallye Pačejov celkem jedenáct ze čtrnácti zkoušek. „Do druhého dne jsme chtěli omezit riziko a nejít do jízdy za každou cenu agresivně. Na tratích erzet by se našla místa, kde jsme mohli být rychlejší, ale bylo hodně mokro a často klouzalo. Zdálo se mi, že s námi Venca jel vyrovnaně na erzetách, kde to zná, a na dalších na nás hodně ztratil. Pokud tedy neměl technické nebo nějaké jiné problémy,“ uvedl úřadující mistr republiky.

K hodnocení pačejovské rallye se vyjádřil těmito slovy: „Doufám, že tato soutěž zůstane v současném šampionátu a přibudou další náročné tratě. Organizátorům se opravdu hodně povedla. Diváků bylo na tratích zkoušek požehnaně a bylo poznat, že se na rallye hodně těšili.“

Mám radost z diváků

Druhý v cíli Václav Pech vyhrál dvě rychlostní zkoušky. Jednou byl rychlejší než Kopecký o 0,4 a podruhé o jednu sekundu. „Problém nebyl v náročných podmínkách, ale bohužel nás zlobilo turbo, které nedávalo plný výkon. Byl v tom nějaký problém, který se nám nepodařilo odhalit. Když to nebylo na sto procent, tak nám zkrátka Honza ujížděl. Jestli bychom mu stačili, kdyby vše fungovalo, to nemůžu říct,“ řekl Pech, který během druhého dne západočeské soutěže slavil svátek. Plzeňský jezdec po skončení soutěže dále uvedl: „Pro nás to byla nejtěžší soutěž za posledních několik let. Měl jsem radost z velkého množství diváků kolem trati. Zejména na rychlostní zkoušce Kramolín byla velká přírodní tribuna, ze které viděli fanoušci velký úsek trati.“

Třetí v cíli Jan Černý, který letos startuje s vozem Volkswagen Polo GTI R5, si „bronzovým“ místem dojel pro nejlepší výsledek sezony. „Z odstoupení Filipa Mareše nemáme radost, rádi bychom si třetí příčku vybojovali na trati. Ve srovnání s předchozím dnem jsem si nebyl za volantem úplně jistý. Pro poslední sekci erzet jsme upravili nastavení a dali také jiné pneumatiky. Měl jsem potom pocitově z jízdy lepší pocit a ze třetího místa máme v týmu pochopitelně velkou radost,“ řekl příbramský jezdec.

Konečné pořadí Invelt Rallye Pačejov: 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:17:59,1; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +1:07,7; 3. Černý, Černohorský (Volkswagen Polo GTI R5) +1:49,1; 4. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:22,6; 5. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +2:30,7; 6. Vlček, Omelka (Hyundai i20 R5) +4:12,6; 7. Štajf, Rajnoha (Volkswagen Polo GTI R5) +4:56,7; 8. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:57,6; 9. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +6:13,4; 10. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +6:58,5; 11. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +7:08,6; 12. Adolf, Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) +7:29,3; 13. Dohnal, Vybíral (Renaul Clio S1600) +8:11,4; 14. Stříteský, Krajča (Peugeot 208 R2) +9:04,2; 15. Matěna, Zalabák (Mitsubishi Lancer Evo IX) +9:47,4.

Průběžné pořadí mistrovství ČR (po 3 ze 4 rallye): 1. Pech (Ford Focus RS WRC 06) 163 bodů; 2. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 156; 3. Černý (Volkswagen Polo GTI R5) 93; 4. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 80; 5. Jakeš (Škoda Fabia R5) 65; 6. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 42; 7. Odložilík (Škoda Fabia Rally2 evo) 35; 8. Semerád (Škoda Fabia Rally2 evo) 29; 9. Štajf (Volkswagen Polo GTI R5) 28; 10. Vlček (Hyundai i20 R5) 26; 11. Adolf (Škoda Fabia Rally2 evo) 18; 12. Cais (Ford Fiesta R5 Mk II) 16; 13. Jelínek (Škoda Fabia R5) 15; 14. Sýkora (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) 13; 15. Trojan (Škoda Fabia R5) 12. Bodovalo 22 jezdců.

Vítězství v RZ: Kopecký 25, Pech 20, Huttunen 2, Odložilík 1.

Vedení v soutěži: Pech 22, Kopecký 15, Huttunen 10.

Stupně vítězů: Pech 3, Kopecký 3, Huttunen 1, Mareš 1, Černý 1.

Výsledky jsou neoficiální

Foto Michal Vítovec a Lukáš Chum