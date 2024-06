Registrace čínských elektromobilů v Evropě do konce dubna vzrostly o 23 procent

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Celkem bylo v západní Evropě, včetně Británie, za první čtyři měsíce zaregistrováno 119.300 elektromobilů vyrobených v Číně. To znamená, že zhruba jeden z pěti dovezených elektromobilů byl z Číny. S odvoláním na údaje společnosti Schmidt Automotive Research, která analyzuje prodej bateriových vozů v Evropě, to napsal deník Financial Times (FT).

EU se pro čínské vývozce stala preferovaným trhem částečně díky tomu, že elektromobily dovážené z Číny zatěžuje pouze desetiprocentním clem. Spojené státy v květnu oznámily, že clo na dovoz elektromobilů z Číny zvýší na 100 procent.

Brusel nyní dokončuje vyšetřování, do jaké míry státní podpora poskytovaná čínskou vládou pomohla elektromobilům z Číny porazit na trhu ty evropské. Rozhodnutí by pak mohlo vést ke zvýšení cel. Termín oznámení výsledků vyšetřování je do 4. července.

Západní a japonské značky vyrábějící v Číně, včetně Tesly, Volkswagenu a Hondy, se na celkových registrací elektromobilů vyrobených v Číně podílely 54 procenty. Zbytek připadl na čínské značky, jako je MG a BYD.

Výroba aut v Číně je levnější, což přivedlo západní značky, jako je Tesla a Renault, k rozhodnutí vyrábět elektromobily v Číně a pak je dovážet do Evropy. Analytici banky UBS loni odhadli, že čínská firma BYD má proti zavedeným tradičním automobilkám náklady nižší o 25 procent.

Šéfové předních světových automobilek, od Tesly přes Mercedes až po Volkswagen, se v posledních měsících vyjadřovali kriticky k plánu na zavedení cel na vozy vyrobené v Číně. Obávají se škodlivé odvety z Číny. Západní automobilky jsou z velké části na čínském trhu závislé a země je důležitým výrobním centrem a lukrativním zdrojem zisků.