V pondělí 16. května začne další část opravy Barrandovského mostu, která je ve čtyřech etapách naplánována až do roku 2025. Na co se připravit?

První etapa rekonstrukce Barrandovského mostu, která odstartuje 16. května a podle plánů by měla trvat až do 02. září, bude zahrnovat opravu jižní poloviny jižního mostu. Kompletní uzavírky se však obávat nemusíme. V každém směru totiž budou zachovány dva pruhy průjezdné a jeden pruh odbočovací.

Podle informací na webu opravujeme.cz, který informuje o rekonstrukci silnic v Praze, dojde v rámci první etapy k následujícímu: „Bude odstraněný mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně bude postaven most nový. Dále se zrekonstruuje horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka. Bude opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí.“

Kvůli opravám bude Strakonická ulice od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Kvůli sanaci spodní části mostu nad železniční tratí bude také omezen provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy.

Vzhledem k odstranění staré rampy a výstavbě nové bude nájezd na most ze Strakonické ulice uzavřen po dobu zhruba 110 dnů, což bude v současnosti představovat zřejmě největší omezení. Technická správa komunikací však na webu Barrandak.cz, který vznikl speciálně kvůli rekonstrukci mostu, přichází s několika radami a doporučeními, jak se s nastalou situací vypořádat.

Kdo se potřebuje dostat z levého břehu Vltavy na pravý, tomu TSK doporučuje využít především Lahovický most na Pražském okruhu. Do centra pak mohou řidiči zamířit od sjezdu Vestec, nebo také od nově otevřeného sjezdu Písnice.

Tato mimoúrovňová křižovatka na Pražském okruhu (D0) byla dosud uzavřena, což byl podle TSK jeden z důvodů, proč obyvatelé Prahy 4 a 12 často volili cestu do centra přes Jižní spojku a Barrandovský most namísto jízdy po Pražském okruhu. Otevřením mimoúrovňové křižovatky by však mělo dojít k odlehčení objízdných tras a doprava by se měla lépe rozplynout. Alternativou pak zůstává také pokračování po Pražském okruhu až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra.

Novinkou je také vratná rampa, která vzniká u Lihovaru. Řidiči jedoucí z Chuchle na Barrandovský most tak nejprve projedou rovně pod mostem, těsně před křižovatkou u Lihovaru se na nové rampě otočí a vrátí se do směru přes Vltavu.

Kromě přípravy objízdných tras nicméně TSK připravilo také několik dalších opatření, která by měla průjezd přes Barrandovský most a jeho okolím usnadnit. Jedním z nich je rozšíření rampy na Modřanskou ve směru na Braník. Díky snadnějšímu a rychlejšímu odbočování by mělo dojít k odstranění jednoho ze „špuntů“, který by mohl vést k blokování dopravy na Barrandovském mostu.

Dalším opatřením během rekonstrukce bude průběžně snižována rychlosti v tunelu Blanka ze současných 70 km/h na 50 km/h. Změna rychlosti by měla být zavedena především přes den, kdy je doprava nejsilnější, s cílem zajistit její plynulost.

V neposlední řadě došlo také k přestavbě tří křižovatek na předpolích mostu Závodu míru. Ten sice není oficiální objízdnou trasou, město však věří, že bude mnohými řidiči také využíván. Nové křižovatky, včetně kruhového objezdu u zbraslavského nájezdu na most, budou mít větší kapacitu a provoz díky nim bude plynulejší. Opravou prošla také ulice Komořanská, která je opravená a v předstihu prošel zpevněním i nestabilní svah podél silnice, aby nedošlo k neočekávaným komplikacím.

Město myslelo také na cestující v MHD, která v běžné pracovní dny přepraví přes Barrandovský most okolo 37 tisíc lidí. V době rekonstrukce tak došlo k prodloužení autobusových pruhů v okolí Barrandovského mostu a ve Strakonické bude vytvořen zcela nový autobusový pruh. V době rekonstrukce bude také posílena tramvajová linka 21, která pojede po lehce upravené trase Sídliště Modřany – Přístaviště – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží v pracovní dny od 6 do 20 hodin.

Světelná křižovatka v ulicích Lidická a Zborovská pak bude podporovat právě rychlejší provoz tramvají. Z toho důvodu doporučuje TSK řidičům automobilů využít k cestě přes Vltavu především sousední Jiráskův most.

„Mějme na paměti, že Barranďák bez velké opravy poctivě slouží skoro 40 let. Teď přišla řada na nás, abychom zatnuli zuby. Nebude to jednoduché, ale jsme všichni na jedné lodi. Oprava je nevyhnutelná. Nechceme v Praze druhou Trojskou lávku nebo most v Janově, které oba byly podobné konstrukce. Do mostu roky teče a předpjatá lana, která ho drží po hromadě, někde vůbec neplní svou funkci. Situace je velmi vážná a nemůžeme před ní zavírat oči,“ říká náměstek primátora Adam Scheinherr.

Druhé etapa rekonstrukce Barrandovského mostu by měla odstartovat v období od března 2023, dopravní omezení jsou plánována od květen 2023 na dobu cca 92 dnů a jejím cílem bude oprava severní poloviny jižního mostu. Ve třetí etapě, naplánované na stejné období a stejnou dobu roku 2024/5, proběhne oprava severní poloviny severního mostu a během finální čtvrté etapy (opět březen – květen 2025/2026 v trvání cca 82 dnů) se předpokládá rekonstrukce jižní poloviny severního mostu.

Připomeňme, že výstavba Barrandovského mostu začala v roce 1978, roku 1983 byl zprovozněn levý most, roku 1988 došlo ke zprovoznění pravého mostu a kompletnímu otevření, a v roce 1990 došlo ke změně názvu mostu z „Most Antonína Zápotockého“ na „Barrandovský most“.