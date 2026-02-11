Rekordní McMurtry Spéirling jde do výroby! Bude stát přes milion liber
Automobilka McMurtry Automotive plánuje vyrobit limitovanou sérii stovky kusů modelu Spéirling, hypersportu, který umí jezdit i po stropě.
McMurtry Automotive je britská společnost, která se dostala do povědomí zejména pokořením rekordu na slavném výjezdu do vrchu v Goodwoodu s časem 39,08 sekundy. Jejich jednomístný hypersport Spéirling dosud vypadal jen jako přehlídka technologických schopností společnosti, letos se ale v limitovaném počtu začne vyrábět.
K desátému výročí své existence společnost oznámila zahájení výroby nejvýše 100 kusů své rekordy lámající kreace. Prodejní cena modelu Spéirling PURE bude začínat na 995.000 liber bez daně a nákladů na dopravu k zákazníkovi. Jde o přibližně 27,5 milionu korun a první kus bude dodán v polovině letošního roku. V současné době již společnost má několik významných klientů a ještě před dodáním prvního vozu vykazuje tržby v řádech milionů liber.
Spéirling byl vysněným dílem irského miliardáře Sira Davida McMurtryho, který se zahájení výroby bohužel nedočkal; do automobilového nebe odešel v prosinci roku 2024. Prosazoval inovace všude, kde to ostatní nedokážou, a jeho synové Richard a Ben jsou odhodláni pokračovat v odkazu svého otce. Společnost po dobu vývoje modelu Spéirling získala více než 22 patentů a splnila všechny své technické a obchodní cíle.
Model Spéirling PURE je sám o sobě technologickým zázrakem. Díky velké míře využití uhlíkových vláken při jeho konstrukci udržel tento malý elektromobil hmotnost pod magickou hranicí jedné tuny, přičemž umí dosahovat výkonu přes 1000 koní. Takovému poměru hmotnosti k výkonu se nedokáže rovnat ani chorvatský Rimac Nevera, hypersport, který zvládl pokořit 23 světových rekordů v jediný den. Čas nevery byl ale v Goodwoodu o celých 10 sekund pomalejší.
Své rychlosti dosahuje Spéirling mimo jiné díky dvěma větrákům zabudovaným do podvozku. Tunovému autu poskytují až dvojnásobný přítlak a umožňují v zatáčce vyvinout přetížení až 3G. Spéirling se díky nim dokáže doslova přilepit k vozovce, dokonce i stacionárně. To automobilka ostatně minulý rok demonstrovala zaparkováním vozu podlahou vzhůru a krátkým popojížděním v této poloze.
Kvůli výrobě modelu společnost rozšířila svou výrobní kapacitu investicí do nového závodu v anglickém Wotton-under-Edge. Jeho rozloha 2700 m² má být spolu se stávajícím sídlem společnosti McMurtry dostatečná pro další rozšíření budoucí modelové řady McMurtry Automotive. Pokud prodej Spéirlingu půjde podle plánů, můžeme v budoucnu očekávat i nové technologicky zajímavé modely z dílen automobilky.
Vzhledem k celkové poptávce po technologických znalostech společnosti byla založena odnož McMurtry Technology, která se do budoucna zaměří na inženýrské služby v oblastech elektrického pohonu, výkonných baterií, softwaru vozidel a jejich odlehčování. Nová divize umožní i ostatním výrobcům těžit ze znalostí McMurtry Technology a technologického pokroku. Sídlit bude v původním areálu Swinhay House, který bude rovněž rozšířen. Zároveň nabídne svůj klíčový produkt – přítlak na vyžádání Downforce on Demand™.
Zdroj: McMurtry Automotive