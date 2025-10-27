Rekordní září: Za mýto stát vybral nejvíce peněz v historii
Výběr mýta na českých dálnicích a silnicích I. třídy v devátém letošním měsíci dosáhl nejvyšší částky od roku 2007, kdy byl tento poplatek v Česku zaveden.
Za září vybral stát na mýtném nejvíce peněz za letošní rok i od spuštění elektronického výběru mýtného v roce 2007, když za jízdu po českých dálnicích a vybraných silnicích první třídy zaplatili dopravci 1,7 miliardy korun, meziročně o 15 procent více. Roli v tom sehrál fakt, že září mělo o jeden pracovní den více než loni. Od začátku roku vybral stát od provozovatelů vozidel nad 3,5 tuny celkem 14,36 miliardy korun, což je proti loňsku nárůst o 12 procent. ČTK to dnes sdělil mluvčí správce mýtného systému, společnosti CzechToll, Miroslav Beneš.
Více než polovinu mýtného, přes 53 procent, zaplatili zahraniční dopravci. Z celkové částky výběru mýtného je za jízdu po dálnicích 89 procent, zbývající část dopravci zaplatili za užívání silnic I. třídy. K září bylo v systému elektronického mýtného registrováno 919.000 vozidel nad 3,5 tuny, z toho 732.000 se zahraniční značkou. CzechToll vydal registrovaným vozidlům 670.000 palubních jednotek.
Podle generálního ředitele společnosti CzechToll Petra Chvátala systém výběru mýta zachytí na dálnicích 99,9 procenta a na silnicích I. třídy 99,7 procenta jízd, za které se má platit. Podle Chvátala tak přesahuje hodnoty požadované smlouvou, na jejímž základě firma elektronický mýtný systém spravuje.
Sazby mýtných poplatků pro nákladní auta vzrostou od začátku příštího roku o 1,5 procenta. Stát tak získá z výběru mýta 210 milionů korun navíc. Dalších 280 milionů navíc by měli dopravci zaplatit za zvýšení emisní složky mýta na zpoplatněných silnicích první třídy.
Systém elektronického mýtného v ČR vybudovaly a v listopadu 2019 předaly do vlastnictví České republiky společnosti SkyToll a CzechToll. Příjem z výběru mýta využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb. Loni dopravci v Česku zaplatili na mýtném rekordních 17,161 miliardy korun, meziročně o 15 procent víc.
Zdroj: ČTK, video: CzechToll, foto: auto.cz