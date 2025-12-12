Další rána elektromobilům: Rušení levných tarifů. Souhlasíte?
Britští majitelé elektromobilů dostali druhou studenou sprchu v krátkém sledu. Nejdříve přišlo oficiální potvrzení, že od roku 2028 budou platit poplatek za každý ujetý kilometr. Teď jim jejich oblíbený poskytovatel levného tarifu na elektřinu utáhl kohouty.
Británie ještě nedávno působila jako země zaslíbená všem, kdo přesedlali na elektřinu. Nabíjení skoro za hubičku, výhody ve městech, levnější provoz a podpora mezi politiky. Časy se ale mění.
Největší poskytovatel výhodných tarifů pro elektromobily, společnost Octopus Energy, ohlásila omezení, které majitele elektromobilů zabolí. Levné nabíjení, které řidiči využívali často i pro napájení celé domácnosti, bude možné jen šest hodin denně. Ceny mimo toto levné okno se mohou protáhnout až čtyřnásobně oproti současnému levnému tarifu.
Britové si dosud užívali nabíjení elektromobilů za směšných 7 pencí (2 Kč) za kilowatthodinu. Levná sazba platí nově jen mezi půl dvanáctou večer a půl šestou ráno.
Mysleli, že ušetří
Původní nadšení z elektromobility tak dostává rány, zvláště v případě vozů s větší baterií a u řidičů s vyšším nájezdem. Právě ti šli do elektrického pohonu kvůli nízkým provozním nákladům. V roční bilanci mohou nová omezení představovat dodatečné desetitisíce korun, a to jen proto, že se plné nabití do stanoveného levného časového okna jednoduše nevejde.
Společnost Octopus krok hájí tím, že systém někdo zneužíval – levné nabíjení se stalo levnou elektřinou na všechno a síť to prý přestala zvládat. Jenže řidiči namítají, že právě to byla lákavá součást nabídky, na kterou slyšeli při rozhodování o koupi elektromobilu. A teď, když je mají doma, se pravidla zpřísňují. Elektromobily tak zůstávají atraktivní hlavně pro majitele fotovoltaiky.
Aby toho nebylo málo, jen o pár měsíců dříve britská vláda potvrdila, že od roku 2028 se zavede poplatek za každý ujetý kilometr. Elektromobilisté tak budou poprvé platit něco, čemu se léta vyhýbali – obdobu daně z paliva.
Spravedlivé tisíce navíc?
Podle odhadů půjde o další dvě až tři stovky liber ročně (cca 5500 až 8300 Kč) navíc pro běžného řidiče elektromobilu. Oficiální důvod? Silnice se neplatí samy a elektromobily je opotřebovávají stejně jako spalovací auta, jen zatím do státní pokladny nepřispívají.
A tak se tu rýsuje nečekaná změna obrazu. Elektromobilita, prezentovaná jako finančně výhodná budoucnost, začíná působit jako běžná, regulovaná doprava. Výhody se ořezávají a britský řidič má pocit, že když už jednou přistoupil na zelenou hru, někdo najednou mění pravidla hry. Je to férové?
Zdroje: AInvest, AutoVista24, British Gas, Car Dealer Magazine, Octopus Energy