Kupujte, dokud je. Volkswagen Touran totiž skončí co nevidět
Vozy kategorie MPV jsou stále vzácnější. Jedním z mála stále nabízených velkoprostorových aut je Volkswagen Touran. Jeho dny se ale již krátí.
Touran nemá u Volkswagenu zdaleka takovou tradici jako modely Polo, Golf nebo Passat. Historicky mu však připadá jedna významná role. Když se v roce 2003 objevila jeho první generace, měla roli předjezdce. Šlo o první auto na zcela nové technice určené pro Golf V, který ale dorazil s ročním zpožděním. Tehdy se dokonce říkalo, že na touranu si VW testuje novou techniku za přispění zákazníků.
Zmíněnému nahrávaly i některé problémy, které se s prvními tourany pojily. Jinak velmi loajální německý automobilový magazín Auto Bild v rámci dlouhodobého testu Touranu 2.0 TDI na 100.000 km nešetřil slovy kritiky ani zklamáním.
První generace nakonec s jednou modernizací v roce 2010 přežila nejen Golf V, ale i jeho nástupce šestou generaci a vyráběla se až do roku 2015. To se už tři roky nabízela opět přelomová sedmá řada golfu.
Druhá generace ukrývala modulární techniku MQB sedmého Volkswagenu Golf, kterou tak naopak dostala s tříletým zpožděním. V porovnání s prvním vydáním bylo auto o 130 mm delší a zároveň o 30 mm širší. Nabídlo tudíž ještě více prostoru, takže po ukončení výroby velkého MPV Sharan v roce 2023 mohl touran částečně zastoupit jeho roli.
Touran v akci
Aktivní kariéra současného touranu se blíží k závěru. K ukončení výroby modelu dojde v květnu. Důvodů může být více, ostatně příští rok bude touran na trhu už 12. rok, což je dlouhá doba i v měřítkách 90. let, o současnosti ani nemluvě. Tím hlavním důvodem pro ukončení výroby je skutečnost, že touran nesplňuje obecný bezpečnostní předpis OSN II úrovně C, který vstoupí v platnost 6. července 2026. Od uvedeného data by tak nebylo možné nový touran registrovat v zemích EU.
Ještě stále si jej však můžete koupit nový. Z hlediska českého dovozce je zajímavý akční model Touran Friends. K dispozici je se zážehovým přeplňovaným čtyřválcem 1.5 TSI s výkonem 110 kW či se vznětovým dvoulitrem TDI se stejným výkonem. Oba motory se pojí se sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou převodovkou DSG. Uvedený akční model vyjde s benzinovým agregátem na 914.900 korun, s dieselem na 1.007.900 korun.
Druhým akčním modelem je Touran People, opět nabízený s oběma výše uvedenými agregáty. Ten benzinový je ale alternativně k dispozici také s manuální šestistupňovou převodovkou. Vznětový dvoulitr TDI se nabízí rovněž ve slabší verzi s 90 kW, která se páruje taktéž výhradně s manuální skříní. Touran People startuje na částce 942.900 korun a končí na 1.087.900 korun.
Tady si určitě vyberete
Kromě dvou akčních výbav je touran k dispozici také se čtyřmi běžnými úrovněmi. Nejlevněji vůz pořídíte za 876.900 Kč s motorem 1.5 TSI manuální skříní a výkonem 110 kW. Jiný agregát v základní výbavě pojmenované Touran k dispozici není.
O stupeň výše stojí Comfortline, kde už máte na výběr všechny pohonné jednotky. Totéž platí o výbavě Highline a sportovně laděné R-Line. Ta s motorem 2.0 TDI se 110 kW a samočinnou převodovkou DSG vyjde na 1.239.900 korun, což z ní dělá nejdražší touran na českém trhu.
Touran není jediným modelem VW, který v příštím roce skončí. Druhým je vrcholné SUV Touareg, nabízené v současné době ve třetí generaci. Jeho nástupce Volkswagen neplánuje (minimálně zatím). Na samý závěr produkce bude Touareg nabízen v rozlučkové edici příznačně pojmenované Final Edition.
Zdroj: webové stránky volkswagen.cz a ceníky na model Touran, česká prezentace modelu VW T-Roc, Wikipedia, foto: Volkswagen, video: auto.cz