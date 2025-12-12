Předplatné
Tato bizarní drive-thru v Česku nenajdete. Kterou službu byste u nás uvítali?

Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Zatímco u nás se průjezdný koncept drží hlavně v gastronomii a několika praktických výjimkách, svět ukazuje, že vyřídit si vše z auta může být překvapivě elegantní, pohodlné i zábavné.

V České republice je drive-thru, tedy výdej přímo do auta, spojen především s jídlem. Přidávají se některé výdejny internetových obchodů či stavebniny. V létě tu funguje pár autokin. A v Hradci Králové můžete vlastním autem projet zoo. 

Ve světě toho však jde přímo z auta mnohem víc. Takže pokud hledáte podnikatelský nápad, možná vás některý z výsledků naší ankety níže inspiruje k tomu, co by v Česku mohlo sklidit úspěch.

Drive-thru svatba

Slavná kaple A Little White Wedding Chapel v Las Vegas nabízí obřad nazývaný Tunnel of Love, kde si snoubenci mohou říct své „ano“ přímo z automobilu. Obřad probíhá v krytém průjezdu, takže pár pouze zastaví u oltáře, svědek potvrdí sňatek a během několika minut je vše formálně uzavřeno. Kaple je známá tím, že zde uzavřeli sňatek i známé osobnosti – například Frank Sinatra nebo Britney Spears.

Drive-thru muzeum a galerie

V americkém městečku Seale stojí neobvyklé Museum of Wonder, považované za vůbec první průjezdní galerii tohoto typu. Celý areál je sestavený z lodních kontejnerů, do nichž jsou vyřezána okna umožňující nahlédnout dovnitř přímo z auta. Návštěvníci projíždějí kolem instalací a pozorují směsici originálního umění, starožitností, drobných kuriozit i preparovaných zvířat. Galerie je přístupná nepřetržitě a zdarma.

Drive-thru knihovna

Nejen v řadě amerických měst mají knihovny okénka pro výdej přímo do auta. Čtenář si online objedná knihy, počká na e-mail, že jsou připravené, a pak je jen vyzvedne přímo do auta. Služba je oblíbená zejména rodiči s dětmi, seniory a lidmi s omezenou mobilitou.

Drive-thru káva + joint

V některých zemích se rozšiřují i průjezdové výdejny s konopnými produkty. Příkladem jsou specializované obchody v americkém Portlandu, kde lze objednat sortiment předem a následně si jej diskrétně vyzvednout přímo z automobilu. Některé provozy kombinují výdej s kavárenským modelem a pracují s jednoduchým objednáváním přes QR kódy. Konzumace na místě však zůstává z právních důvodů zakázaná, takže jde čistě o rychlý a pohodlný způsob odběru.

Drive-thru striptýzový klub

Během covidu se v USA objevily doslova drive-thru strip kluby. V Portlandu (Oregon) Lucky Devil Lounge postavil v parkovišti stan s osvětleným tunelem. Lidé projeli autem, dostali jídlo s sebou a u toho z okna sledovali pár tanečních čísel – dýška se házela do kýble na tyči. Tento model byl ovšem dočasný (reakce na omezení kapacit) a většina klubů zdůraznila bezpečnostní bariéry mezi vozidly a vystupujícími.

Pohřební vůz Mercedes-Benz EQE od Kuhlmann Cars • Zdroj: Kuhlmann YouTube

Drive-thru pohřeb

V Japonsku, ve městě Ueda, otevřela firma Kankon Sousai drive-thru pohřeb. Pozůstalí přijedou autem k okénku, přes tablet se zaregistrují, odevzdají obálku s penězi, zapálí vonnou tyčinku a podepíší kondolenční knihu – aniž vystoupí z auta. Služba cílí hlavně na starší lidi s omezenou mobilitou a na to, aby se obřady zrychlily. Provozovatelé zdůrazňují, že jde o doplněk, nikoli náhradu tradičních obřadů.

Anketa
Kterou drive-thru (průjezdovou) službu byste uvítali v Česku?
Svatba
Muzeum a galerie
Knihovna
Káva + marihuana
Strip klub
Pohřeb
Celkově 2 hlasy

Zdroj: sunprairiepubliclibrary.org, SFGate, Sky News, Museum of Wonder, foto: A Little White Wedding Chapel, Museum of Wonder, Lucky Devil Lounge, video: Kuhlmann

