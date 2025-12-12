Jak vypadá ukrajinský trh s auty? Jedničkou je Volkswagen z šedého dovozu
Ukrajina je sice už čtvrtým rokem ve válce, ale nová auta se zde stále prodávají. Pohled na žebříček modelů je fascinující, protože mu dominují elektromobily a modely, které bychom nečekali.
Stav evropského trhu s novými auty je všeobecně známý. Na severu kupují elektromobily, na jihu malá auta a stále tam mají rádi LPG, ve střední Evropě zase neumírá diesel. Ale víte, jak to vypadá na našem kontinentu mimo EU? Zajímavým úkazem je ukrajinský trh, který i přes probíhající válku znovu roste.
Alespoň tedy pokud se podíváme na prodeje od počátku války, která samozřejmě znamenala razantní propad prodejů. Zatímco v roce 2021 se prodalo 103.000 nových aut, minulý rok to bylo jen 69.000 kusů. Ještě větší byl trh před úplným počátkem války v roce 2013, kdy se na Ukrajině prodalo 213.000 vozů. Jako úplně jiná realita ale působí údaj z roku 2008, kdy ukrajinský trh dosáhl svého dosavadního maxima s 623.000 prodanými vozy. Loni tedy byl tamní trh zhruba na desetině.
Nabídka vozů na Ukrajině byla vždy dost odlišná od západnějších zemí Evropy. Čínské automobilky zde byly relativně silné už od poloviny první dekády tohoto století a třeba Chery se úspěšně dařilo držet na prvních pozicích prodejů. Nějakou dobu se také čínské vozy montovaly v továrně v Záporoží pod lokální značkou ZAZ.
Nicméně až do loňska to byly tradiční automobilky, které prodejům vládly. V roce 2024 se s 15% podílem na špici usadila Toyota, následovaná Renaultem a Škodou. Podobná byla situace i předchozí roky, jen s odlišně mixovanými značkami.
Pohled na dosavadní letošní žebříček proto může být překvapením. Na první pozici je totiž podle oficiálních čísel s 10% podílem čínská značka BYD, která v listopadu prodala 1549 vozů a s 20% tržním podílem jasnou jedničkou. Jejím nejprodávanějším modelem přitom není nějaký levný hybrid, ale elektrické SUV BYD Leopard 3.
Tento model se v Číně prodává pod značkou Fangchengbao, kterou BYD založil teprve předloni. Pohon 4,6 metru dlouhého Leopardu 3 obstarává elektromotor o výkonu 160 kW na zadní nápravě, nebo u dražších verzí čtyřkolka se 310 kW. Baterie jsou na výběr v kapacitách 65 až 78 kWh a dobíjet je lze výkonem až 237 kW. Cena začíná v přepočtu kolem půl milionu korun.
Na druhé pozici se minulý měsíc objevil elektrický Volkswagen ID.Unyx, což je čínská verze Cupry Tavascan. Zajímavé je, že tento model Volkswagen na Ukrajině oficiálně nenabízí, prodávají jej pouze nezávislí dovozci. I tak je letos zatím dokonce vůbec nejprodávanějším vozem na Ukrajině.
Není ostatně divu, 4,6 metrů dlouhé auto postavené na platformě MEB tam začíná na ceně v přepočtu 530.000 Kč. Za to Ukrajinci dostanou baterii o kapacitě 82 kWh a pohon zadních kol s výkonem 170 kW. Pro srovnání, v EU stojí v podstatě totožná Cupra Tavascan v přepočtu 1.170.000 Kč. V Číně vyráběné auto totiž také schytalo dodatečná cla na elektromobily. V Česku se zatím oficiálně nenabízí.
Na třetím místě prodejů je SUV BYD Song Plus, přičemž zajímavá je také pozice drahého elektrického Zeekru 7X na sedmé příčce. Je tedy pravda, že na Ukrajině tento model startuje v přepočtu na 700.000 Kč, zatímco u nás na 1,5 milionu Kč.
Zeekr je na Ukrajině zřejmě populární, protože za letošní rok je už na 10. místě v celkových prodejích, i když to znamená jen kolem 2000 prodaných kusů. Do žebříčku už se stihlo zapsat i Xiaomi, které oficiálně vůbec neexportuje. Na Ukrajině se už letos prodalo 156 kusů jeho dvou modelů, což stačilo na 34. místo celkově.
Toyota se letos propadla na třetí místo za Volkswagen, jejím nejprodávanějším modelem je RAV4, následovaná novým Land Cruiserem Prado. Nejprodávanější škodovkou je letos SUV Kodiaq na osmém místě, značka celkově je čtvrtá. Nejpopulárnější hondou je letos elektrické SUV E-NP2, Renaultu se daří s dusterem (prodává se zde pod francouzskou značkou), který je letos zatím čtvrtým nejprodávanějším vozem na Ukrajině.
Zdroj: Bestsellingcarsblog, foto: BYD, VW, Zeekr, video: Cupra