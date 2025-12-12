Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

TEST Renault Austral E-Tech – Zlepšení dobrého auta

Renault Austral E-Tech
Renault Austral E-Tech
Renault Austral E-Tech
Renault Austral E-Tech
54 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (5)

Austral prošel na jaře letošního roku modernizací, která zlepšila komfort jízdy po všech stránkách a přidala vynikající systém natáčení všech kol 4Control Advanced. Prověřil jsem ho od města přes těsné okresky až po dálnici a mám z něj velkou radost.

Design, interiér

Nástupce crossoveru Kadjar je na trhu už pár let; když přišel, měl ještě „starý“ design přídě a zádě, nikoliv nepodobný tehdejšímu méganu či třeba talismanu. Záhy však Renault představil  nový designový jazyk, a tak musel austral projít modernizací, aby vypadal stejně jako zbytek nabídky. Myslet si, že se při faceliftu proměnil právě jen vzhled, by však bylo chybou.

O tom však až později – začněme právě tím designem. Austral při modernizaci dostal samozřejmě nová světla na oba konce auta a v obou případech nejde jen o vzhled. Vpředu jsou nyní lepší matrixy, sice tedy za příplatek i k nejvyšší výbavě Esprit Alpine, ale stojí za to – fungují opravdu dobře. 

Vzadu zůstalo svícení obrysovek s denními světly, avšak austral přišel o pravou mlhovku; couvačky jsou pořád párové, mlhovka však svítí jen vlevo. To není u faceliftů renaultů úplně výjimečné – megane IV. generace při přechodu do tzv. fáze 2, jak Renault modernizacím říká, o pravou zadní mlhovku přišel podobně.

Renault Austral E-Tech
Renault Austral E-Tech | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Co se naštěstí nezměnilo, jsou kliky – ty jsou pořád klasickými mechanickými táhly, a tak se dá dovnitř snadno dostat, i když se vám vybije 12V akumulátor. Tahám tedy za tu levou přední a austral mi otvírá dveře do interiéru, v němž těch změn také není až tak málo.

Dva displeje na společném panelu, který ovšem není „fošnou displejů“ a do palubní desky hezky zapadá, tu byly už před faceliftem, stejně jako posuvná opěrka na středovém tunelu s bezdrátovou nabíječkou. Jen drobně se změnil (čtěte: zlevnil na výrobu) také volant, logo už není na vlastní lesklé plošce, nýbrž je zakomponované rovnou do krytu airbagu. 

Tlačítka po stranách však zůstala stejná včetně jednoho nastavitelného se symbolem hvězdičky i kruhu s rohy, kterým lze snadno převzít rychlostní limit, jenž auto přečetlo z dopravní značky či zjistilo z navigačních dat, do adaptivního tempomatu.

Velmi snadné je také přepínání mezi režimem omezovače rychlosti, adaptivním tempomatem a adaptivním tempomatem spolu s vedením ve středu jízdního pruhu, a to pomocí tlačítka na volantu. Režimy lze navíc cyklovat, aniž by se smazala nastavená rychlost, „jen“ ji pak musíte znovu potvrdit tlačítkem Resume.

Displej není dokonalý Když už jsme ale u rychlosti, mám jednu velkou výtku – zobrazená aktuální rychlost má extrémně pomalou obnovovací frekvenci. Když tedy prudčeji zrychluji nebo brzdím, číslo je schopné měnit se z 93 třeba na 84, pak 76, 65 atd. a člověk tak velmi snadno přebrzdí při vjezdu do obce. Nemyslím si, že by to bylo dáno limity displeje, ten jinak funguje hladce a docela svižně – byť animace přechodu mezi jednotlivými zobrazeními jsou k uzoufání dlouhé – protože zobrazenému číslu se nechce měnit po 1 km/h, i když zpomalování či zrychlování není nijak prudké.

Přístrojový štít umí zobrazit výstup jízdních asistentů dokonce ve dvou režimech, animovaném i statickém. Z toho mám radost, neboť nemám rád, když se mi toho v zorném poli příliš hýbe. Také zvládá mapu jak vestavěnou od Googlu, tak i Waze z Androidu Auto; jen Mapy.cz nezvládá a zobrazí pouze šipkové instrukce.

Standardně povedený je také infotainment, který má „kosti“ od Googlu a vestavěnou navigací jsou Mapy Google, do nichž se můžete přihlásit a mít tak přímo v autě své uložené cíle. Upřímně, u čehokoliv, co není elektromobil, k tomu nevidím příliš důvod, když lze používat Android Auto; kdybychom však seděli v elektrickém voze, vestavěná navigace má smysl kvůli plánování nabíjecích zastávek na dlouhých trasách.

Kde se interiér australu zlepšil opravdu zásadně, jsou sedadla. Jsou totiž nová, s hlubším bočním vedením i na sedáku, a to nejen u varianty Esprit Alpine. Hlavové opěrky však zůstávají nastavitelné a líbí se mi také alcantarové čalounění nejen částí sedaček, ale i části věnce volantu – příjemně se sem pokládají ruce, když vůz na dálnici řídí sám.

Za sloupkem B má austral trik v rukávu – posuvnou zadní lavici. Díky té si můžete prodloužit zavazadelník, nebo naopak zvětšit prostor pro pasažéry, podle toho, co vezete. A prostornosti pro lidi tu je opravdu dost, vejdu se krásně „za sebe“ s výškou 184 cm. Zavazadelník je dostatečný na běžné náklady, úplná černá díra to však není.

Naměřené rozměry zavazadelníku
Délka u podlahy/pod platem823-967/633-790 mm
Max. délka za sedadlem spolujezdce1799 mm
Šířka mezi podběhy1058 mm
Výška pod platem/stropem524/721 mm
Dvojitá podlahaano, ale nedá se dát do nižší polohy, uprostřed je subwoofer, kolem něj je místo na drobnosti

Motor, jízdní vlastnosti

V rámci modernizace proběhly u australu důležité změny i v útrobách, tak začněme od toho nejdůležitějšího. Je to za čtyřicetitisícový příplatek i k nejvyšší výbavě, ale stojí to za každou korunu – vylepšený systém natáčení všech kol 4Control Advanced.

Jeho princip je pořád stejný – v nízkých rychlostech se zadní kola natáčejí proti směru těch předních až o 5°, aby bylo manévrování i otáčení v úzkých prostorách snazší, ve vysokých rychlostech, například na dálnici, se naopak zadní kola natáčení po směru těch předních až o 1° pro lepší stabilitu. Kde je ta hranice, záleží na zvoleném jízdním režimu.

Verze Advanced dokonce nabízí ve všech jízdních režimech, nejen v nastavitelném Perso, upravovat, jak moc se zadní kola budou natáčet. Nenastavujete přímo desetiny stupně, ale nicneříkající čísla od 1 do 13 v režimech Sport a Perso, respektive od 1 do 7 v módu Comfort. 

Renault Austral E-Tech
Renault Austral E-Tech | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Podle toho je natáčení zadní nápravy agresivní; lze to téměř vypnout, a nebo si nastavit i jakkoliv jinak podle preferencí. Benefit je naprosto jasný – austral je mrštnější v nízkých rychlostech, což usnadňuje projíždění utažených zatáček nebo parkování, jen to podélné je třeba se znova naučit, nechcete-li využívat (rovněž příplatkový) systém poloautomatického parkování. A když si vůz půjčí někdo, kdo na to není zvyklý, dá se to vypnout.

Podvozek má také nově odladěné odpružení, což se projevuje v komfortnější jízdě i na obřích 20” kolech s nízkou bočnicí pneumatik. Přinejmenším ve zkoušené verzi Esprit Alpine je pořád tuhý, ale mnohem méně drncá a i na nekvalitní vozovce je pohodlnější a jistější zároveň. 

Znamená to i lepší přilnavost v zatáčkách, žádné odskakování kol ani nejistotu, když v oblouku narazíte na nějakou nerovnost. Ne že by austral byl sporťák, ale hezké svezení v něm není problém. Tedy, pokud obujete něco lepšího než michelinky e-Primacy, které má testovaný kousek.

Za šest i dynamicky Austral můžete mít se dvěma hnacími ústrojími – buď s vynikajícím 1,33l čtyřválcem a mild-hybridem, nebo s tříválcovou dvanáctistovkou a hybridním ústrojím E-Tech. Já tady mám to druhé, které je známé nepříliš kultivovaným spalovacím motorem a v australu to není o nic lepší než jinde. Výhodou však je aspoň dobré odhlučnění motoru, a ostatně, nejen toho – na palubě je příjemné ticho i od všech ostatních ruchů.

A také slušná spotřeba. I se svým dynamickým stylem jízdy jsem se zvládl dostat na rovných 6 litrů v kombinaci během sedmi stovek naježděných kilometrů. Klidnou nohou ve městě můžete vidět i spotřebu začínající čtyřkou, nebudete-li jezdit moc do kopce; jako u každého hybridu zde průměr zvyšuje hlavně dálniční jízda.

Renault Austral E-Tech
Renault Austral E-Tech | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Ústrojí E-Tech funguje tak, že v nízkých a středních rychlostech vůz pohání elektromotor. Díky tomu je zrychlení z nuly dynamické a hladké, 68 koní a 205 Nm elektromotoru k tomu stačí. Při požadavku na víc síly se přidá dvanáctistovka, která sama dává 130 koní a 205 Nm a v kombinaci dokáže austral docela hezky upalovat. Vývojářům se také podařilo zlepšit – tedy zejména zrychlit – řazení multimódové automatické převodovky, jedete-li pod plným plynem na spalovací motor.

Konečně musím pochválit také velmi dobré asistenty pro poloautonomní jízdu, vůz umí hezky jet ve středu jízdního pruhu, zatímco vy jen lehce držíte volant. Poloautomatická změna pruhu tu není, ale upřímně, stejně u konkurence nefunguje tak dobře, jak to umí udělat aspoň trochu zkušený řidič. A samozřejmě, austral při faceliftu dostal režim MySafety Perso, do nějž si můžete uložit vlastní nastavení hlídačů. Pro mě to znamená zejména vypnutí „eurohlásítka“ překročení rychlosti, ale nutno uznat, že systém v tomto často nechybuje.

Nejbližší konkurentiNissan QashqaiHyundai Tucson
Motorizacee-Power, I3 turbo1,6 T-GDI HEV, I4 turbo
Zdvihový objem [cm3]1.4971.598
Největší výkon [kW/min]140/-176/-
Točivý moment [N.m/min] 330/-379/-
Převodovkasériový hybrid, FWD6st. DCT, FWD
Max. rychlost [km/h]170196
Zrychlení 0-100 km/h [s]7,97,8
Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]5,1-5,35,5-6,0
Provozní/celková hmotnost [kg]1612-1728/21801647-1773/2190
Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]750/7501.510/600
Rozměry d × š × v [mm]4425 × 1835 × 16254535 × 1865 × 1665
Objem zavazadelníku zákl./max. [l]455/-616/1795
Rozvor [mm]26652680
Cena od [Kč]769.990824.990
Srovnatelná výbava s test. vozemTekna PlusN-Line Style
Cena od [Kč]944.990974.990

Závěr

Renault Austral byl vážně fajn už dřív, ale modernizace z něj udělala opravdu skvělé auto. Ne že by nebylo co zlepšovat, kromě již zmíněného například není možné mít rezervní kolo se systémem 4Control Advanced, výhled zpoza volantu není nejlepší, a taky tu trestuhodně není k mání čtyřkolka, ale tu řada lidí nepotřebuje a bez rezervního kola se také obejde.

Hybridní pohon je lepší než dřív, dokáže jezdit za málo a austral tak má všechno pro to, aby se s ním dobře jezdilo nejen ve městě, ale i na dlouhých trasách. Pravda, za kousek takhle naložený výbavou dáte přes milion, ale reálně tu potřebujete navíc k už tak bohaté výbavě Esprit Alpine jen ten 4Control a matrixy, čímž se cenovka udrží na šesti místech.

Renault Austral E-Tech
Renault Austral E-Tech | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Nejlevnější verze modelu729.560 Kč  (Austral Evolution, mild hybrid 150, 109 kW, CVT)
Základ s testovaným motorem765.280 Kč  (Austral Evolution, full hybrid E-Tech 200, 147 kW, 6st. multimódová)
Testovaný vůz bez příplatků894.080 Kč  (Austral Esprit Alpine, full hybrid E-Tech 200, 147 kW, 6st. multimódová)
Testovaný vůz s výbavou1.041.080 Kč  (Austral Esprit Alpine, full hybrid E-Tech 200, 147 kW, 6st. multimódová)

    

Plusy

  • naladění podvozku
  • prostor na zadních sedačkách
  • prostor v kufru
  • navigace z Androidu Auto v přístrojovém štítu
  • bytelnost interiéru
  • natáčení zadních kol

Minusy

  • výhled z místa řidiče
  • nechlazená bezdrátová nabíječka
  • s faceliftem přišel o pravou zadní mlhovku
  • pomalá změna zobrazené rychlosti jízdy

Renault Austral E-Tech
Cena základní sestavy
894 080 Kč
Výbava základní sestavy
Full LED světlomety LED pure vision, Hands-free karta Renault pro bezklíčové odemykání a startování, Automatická klimatizace dvouzónová, Active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, Safe distance warning systém, Poloautomatická parkovací brzda s funkcí auto-hold, Zadní, přední a boční parkovací senzory, Vyhřívaná přední sedadla, Speciální metalický lak bílá nacré, Automatické přepínání dálkových světel, Zadní parkovací kamera, digitální, Systém sledování mrtvého úhlu s aktivní korekcí jízdní dráhy, Rear cross traffic alert s detekcí chodců a cyklistů, Systém pro bezpečné opuštění vozidla, Systém multi-sense, Vyhřívaný volant, Vyhřívané čelní sklo, Multimediální systém openR link 12": navigace, služby Google, audio Arkamys, 6 reproduktorů, Indukční nabíječka smartphonu, Bezrámečkové elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech s nastavitelnou bederní opěrkou a masážní funkcí, Zadní posuvná lavice, Active driver assist (asistent pro jízdu na dálnici a v kolonách), Volant potažený syntetickou kůží Fraganza s dekorem Alcantara s prošíváním v barvě francouzské trikolóry, Znak esprit Alpine na předních blatnících, Čalounění v kombinaci látka carbon / syntetická kůže s Alcantara®, prošívání v barvě francouzské trikolóry, Černé střešní lišty, Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s hands-free funkcí, Disky kol z lehkých slitin 20", design altitude.
Cena testované sestavy
1 041 080 Kč
Výbava testované sestavy
modrá Naxos + černá střecha (+40.000 Kč), Světlomety matrix LED Vision (+22.000 Kč), pack City Premium (+20.000 Kč), 4Control Advanced (+40.000 Kč), panoramatické střešní okno (+25.000 Kč).
Motor
Typ motoru:
zážehový
Válce / ventily:
3 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1199
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
147 / 0 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
205 / 0 - 0
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
175
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
8.4
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 4.8
Emise CO2:
108
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
430 / 555
Objem nádrže (l):
55
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1592 / 457
Rozměr pneu:
235/45 R20
Renault Austral E-Tech schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4533
b) šířka (mm):
1830
c) výška (mm):
1645
d) rozvor (mm):
2667
e) rozchod vpředu (mm):
1589
f) rozchod vzadu (mm):
1589
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
869 / 1098
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
567 / 930
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
1013
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
897
k) šířka vpředu (mm):
1458
l) šířka vzadu (mm):
1453
délka sedáku vpředu (mm):
507
délka sedáku vzadu (mm):
514
výška opěradla vpředu (mm):
625
výška opěradla vzadu (mm):
640
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
Vstoupit do diskuze (5)

Doporučeno

Články z jiných titulů