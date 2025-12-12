TEST Renault Austral E-Tech – Zlepšení dobrého auta
Austral prošel na jaře letošního roku modernizací, která zlepšila komfort jízdy po všech stránkách a přidala vynikající systém natáčení všech kol 4Control Advanced. Prověřil jsem ho od města přes těsné okresky až po dálnici a mám z něj velkou radost.
Design, interiér
Nástupce crossoveru Kadjar je na trhu už pár let; když přišel, měl ještě „starý“ design přídě a zádě, nikoliv nepodobný tehdejšímu méganu či třeba talismanu. Záhy však Renault představil nový designový jazyk, a tak musel austral projít modernizací, aby vypadal stejně jako zbytek nabídky. Myslet si, že se při faceliftu proměnil právě jen vzhled, by však bylo chybou.
O tom však až později – začněme právě tím designem. Austral při modernizaci dostal samozřejmě nová světla na oba konce auta a v obou případech nejde jen o vzhled. Vpředu jsou nyní lepší matrixy, sice tedy za příplatek i k nejvyšší výbavě Esprit Alpine, ale stojí za to – fungují opravdu dobře.
Vzadu zůstalo svícení obrysovek s denními světly, avšak austral přišel o pravou mlhovku; couvačky jsou pořád párové, mlhovka však svítí jen vlevo. To není u faceliftů renaultů úplně výjimečné – megane IV. generace při přechodu do tzv. fáze 2, jak Renault modernizacím říká, o pravou zadní mlhovku přišel podobně.
Co se naštěstí nezměnilo, jsou kliky – ty jsou pořád klasickými mechanickými táhly, a tak se dá dovnitř snadno dostat, i když se vám vybije 12V akumulátor. Tahám tedy za tu levou přední a austral mi otvírá dveře do interiéru, v němž těch změn také není až tak málo.
Dva displeje na společném panelu, který ovšem není „fošnou displejů“ a do palubní desky hezky zapadá, tu byly už před faceliftem, stejně jako posuvná opěrka na středovém tunelu s bezdrátovou nabíječkou. Jen drobně se změnil (čtěte: zlevnil na výrobu) také volant, logo už není na vlastní lesklé plošce, nýbrž je zakomponované rovnou do krytu airbagu.
Tlačítka po stranách však zůstala stejná včetně jednoho nastavitelného se symbolem hvězdičky i kruhu s rohy, kterým lze snadno převzít rychlostní limit, jenž auto přečetlo z dopravní značky či zjistilo z navigačních dat, do adaptivního tempomatu.
Velmi snadné je také přepínání mezi režimem omezovače rychlosti, adaptivním tempomatem a adaptivním tempomatem spolu s vedením ve středu jízdního pruhu, a to pomocí tlačítka na volantu. Režimy lze navíc cyklovat, aniž by se smazala nastavená rychlost, „jen“ ji pak musíte znovu potvrdit tlačítkem Resume.
Displej není dokonalý Když už jsme ale u rychlosti, mám jednu velkou výtku – zobrazená aktuální rychlost má extrémně pomalou obnovovací frekvenci. Když tedy prudčeji zrychluji nebo brzdím, číslo je schopné měnit se z 93 třeba na 84, pak 76, 65 atd. a člověk tak velmi snadno přebrzdí při vjezdu do obce. Nemyslím si, že by to bylo dáno limity displeje, ten jinak funguje hladce a docela svižně – byť animace přechodu mezi jednotlivými zobrazeními jsou k uzoufání dlouhé – protože zobrazenému číslu se nechce měnit po 1 km/h, i když zpomalování či zrychlování není nijak prudké.
Přístrojový štít umí zobrazit výstup jízdních asistentů dokonce ve dvou režimech, animovaném i statickém. Z toho mám radost, neboť nemám rád, když se mi toho v zorném poli příliš hýbe. Také zvládá mapu jak vestavěnou od Googlu, tak i Waze z Androidu Auto; jen Mapy.cz nezvládá a zobrazí pouze šipkové instrukce.
Standardně povedený je také infotainment, který má „kosti“ od Googlu a vestavěnou navigací jsou Mapy Google, do nichž se můžete přihlásit a mít tak přímo v autě své uložené cíle. Upřímně, u čehokoliv, co není elektromobil, k tomu nevidím příliš důvod, když lze používat Android Auto; kdybychom však seděli v elektrickém voze, vestavěná navigace má smysl kvůli plánování nabíjecích zastávek na dlouhých trasách.
Kde se interiér australu zlepšil opravdu zásadně, jsou sedadla. Jsou totiž nová, s hlubším bočním vedením i na sedáku, a to nejen u varianty Esprit Alpine. Hlavové opěrky však zůstávají nastavitelné a líbí se mi také alcantarové čalounění nejen částí sedaček, ale i části věnce volantu – příjemně se sem pokládají ruce, když vůz na dálnici řídí sám.
Za sloupkem B má austral trik v rukávu – posuvnou zadní lavici. Díky té si můžete prodloužit zavazadelník, nebo naopak zvětšit prostor pro pasažéry, podle toho, co vezete. A prostornosti pro lidi tu je opravdu dost, vejdu se krásně „za sebe“ s výškou 184 cm. Zavazadelník je dostatečný na běžné náklady, úplná černá díra to však není.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod platem
|823-967/633-790 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1799 mm
|Šířka mezi podběhy
|1058 mm
|Výška pod platem/stropem
|524/721 mm
|Dvojitá podlaha
|ano, ale nedá se dát do nižší polohy, uprostřed je subwoofer, kolem něj je místo na drobnosti
Motor, jízdní vlastnosti
V rámci modernizace proběhly u australu důležité změny i v útrobách, tak začněme od toho nejdůležitějšího. Je to za čtyřicetitisícový příplatek i k nejvyšší výbavě, ale stojí to za každou korunu – vylepšený systém natáčení všech kol 4Control Advanced.
Jeho princip je pořád stejný – v nízkých rychlostech se zadní kola natáčejí proti směru těch předních až o 5°, aby bylo manévrování i otáčení v úzkých prostorách snazší, ve vysokých rychlostech, například na dálnici, se naopak zadní kola natáčení po směru těch předních až o 1° pro lepší stabilitu. Kde je ta hranice, záleží na zvoleném jízdním režimu.
Verze Advanced dokonce nabízí ve všech jízdních režimech, nejen v nastavitelném Perso, upravovat, jak moc se zadní kola budou natáčet. Nenastavujete přímo desetiny stupně, ale nicneříkající čísla od 1 do 13 v režimech Sport a Perso, respektive od 1 do 7 v módu Comfort.
Podle toho je natáčení zadní nápravy agresivní; lze to téměř vypnout, a nebo si nastavit i jakkoliv jinak podle preferencí. Benefit je naprosto jasný – austral je mrštnější v nízkých rychlostech, což usnadňuje projíždění utažených zatáček nebo parkování, jen to podélné je třeba se znova naučit, nechcete-li využívat (rovněž příplatkový) systém poloautomatického parkování. A když si vůz půjčí někdo, kdo na to není zvyklý, dá se to vypnout.
Podvozek má také nově odladěné odpružení, což se projevuje v komfortnější jízdě i na obřích 20” kolech s nízkou bočnicí pneumatik. Přinejmenším ve zkoušené verzi Esprit Alpine je pořád tuhý, ale mnohem méně drncá a i na nekvalitní vozovce je pohodlnější a jistější zároveň.
Znamená to i lepší přilnavost v zatáčkách, žádné odskakování kol ani nejistotu, když v oblouku narazíte na nějakou nerovnost. Ne že by austral byl sporťák, ale hezké svezení v něm není problém. Tedy, pokud obujete něco lepšího než michelinky e-Primacy, které má testovaný kousek.
Za šest i dynamicky Austral můžete mít se dvěma hnacími ústrojími – buď s vynikajícím 1,33l čtyřválcem a mild-hybridem, nebo s tříválcovou dvanáctistovkou a hybridním ústrojím E-Tech. Já tady mám to druhé, které je známé nepříliš kultivovaným spalovacím motorem a v australu to není o nic lepší než jinde. Výhodou však je aspoň dobré odhlučnění motoru, a ostatně, nejen toho – na palubě je příjemné ticho i od všech ostatních ruchů.
A také slušná spotřeba. I se svým dynamickým stylem jízdy jsem se zvládl dostat na rovných 6 litrů v kombinaci během sedmi stovek naježděných kilometrů. Klidnou nohou ve městě můžete vidět i spotřebu začínající čtyřkou, nebudete-li jezdit moc do kopce; jako u každého hybridu zde průměr zvyšuje hlavně dálniční jízda.
Ústrojí E-Tech funguje tak, že v nízkých a středních rychlostech vůz pohání elektromotor. Díky tomu je zrychlení z nuly dynamické a hladké, 68 koní a 205 Nm elektromotoru k tomu stačí. Při požadavku na víc síly se přidá dvanáctistovka, která sama dává 130 koní a 205 Nm a v kombinaci dokáže austral docela hezky upalovat. Vývojářům se také podařilo zlepšit – tedy zejména zrychlit – řazení multimódové automatické převodovky, jedete-li pod plným plynem na spalovací motor.
Konečně musím pochválit také velmi dobré asistenty pro poloautonomní jízdu, vůz umí hezky jet ve středu jízdního pruhu, zatímco vy jen lehce držíte volant. Poloautomatická změna pruhu tu není, ale upřímně, stejně u konkurence nefunguje tak dobře, jak to umí udělat aspoň trochu zkušený řidič. A samozřejmě, austral při faceliftu dostal režim MySafety Perso, do nějž si můžete uložit vlastní nastavení hlídačů. Pro mě to znamená zejména vypnutí „eurohlásítka“ překročení rychlosti, ale nutno uznat, že systém v tomto často nechybuje.
|Nejbližší konkurenti
|Nissan Qashqai
|Hyundai Tucson
|Motorizace
|e-Power, I3 turbo
|1,6 T-GDI HEV, I4 turbo
|Zdvihový objem [cm3]
|1.497
|1.598
|Největší výkon [kW/min]
|140/-
|176/-
|Točivý moment [N.m/min]
|330/-
|379/-
|Převodovka
|sériový hybrid, FWD
|6st. DCT, FWD
|Max. rychlost [km/h]
|170
|196
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,9
|7,8
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,1-5,3
|5,5-6,0
|Provozní/celková hmotnost [kg]
|1612-1728/2180
|1647-1773/2190
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|750/750
|1.510/600
|Rozměry d × š × v [mm]
|4425 × 1835 × 1625
|4535 × 1865 × 1665
|Objem zavazadelníku zákl./max. [l]
|455/-
|616/1795
|Rozvor [mm]
|2665
|2680
|Cena od [Kč]
|769.990
|824.990
|Srovnatelná výbava s test. vozem
|Tekna Plus
|N-Line Style
|Cena od [Kč]
|944.990
|974.990
Závěr
Renault Austral byl vážně fajn už dřív, ale modernizace z něj udělala opravdu skvělé auto. Ne že by nebylo co zlepšovat, kromě již zmíněného například není možné mít rezervní kolo se systémem 4Control Advanced, výhled zpoza volantu není nejlepší, a taky tu trestuhodně není k mání čtyřkolka, ale tu řada lidí nepotřebuje a bez rezervního kola se také obejde.
Hybridní pohon je lepší než dřív, dokáže jezdit za málo a austral tak má všechno pro to, aby se s ním dobře jezdilo nejen ve městě, ale i na dlouhých trasách. Pravda, za kousek takhle naložený výbavou dáte přes milion, ale reálně tu potřebujete navíc k už tak bohaté výbavě Esprit Alpine jen ten 4Control a matrixy, čímž se cenovka udrží na šesti místech.
|Nejlevnější verze modelu
|729.560 Kč (Austral Evolution, mild hybrid 150, 109 kW, CVT)
|Základ s testovaným motorem
|765.280 Kč (Austral Evolution, full hybrid E-Tech 200, 147 kW, 6st. multimódová)
|Testovaný vůz bez příplatků
|894.080 Kč (Austral Esprit Alpine, full hybrid E-Tech 200, 147 kW, 6st. multimódová)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.041.080 Kč (Austral Esprit Alpine, full hybrid E-Tech 200, 147 kW, 6st. multimódová)