Renault 21 (1986 až 1994): Francouzský vůz s italským designem

Sedan Renault 21 se poprvé představil veřejnosti 20. listopadu 1985 a jeho výroba byla oficiálně zahájena v únoru 1986. Renault 21 (zkráceně také R21) byl nástupcem úspěšného Renaultu 18 a měl podobné rozměry. Měl však o něco ostřejší rysy, které mu dal Giorgetto Giugiaro, zakladatel italského stylistického studia Italdesign.

Renault 21 se nabízel s širokou škálou čtyřválcových zážehových a vznětových motorů s objemy od 1,4 do 2,1 litru. Nejrozšířenější byl 1,7 litrový benzinový čtyřválec umístěný spolu s převodovkou vpředu napříč a pohánějící přední kola. U výkonnějších verzí však Renault neměl vhodnou převodovku, která by se vešla do příčného uspořádání, takže musel použít podélné uložení motoru a dva rozvory náprav (2600 a 2660 mm). Montáž příčně a podélně uložených motorů na jedné výrobní lince znamenalo určitou komplikaci a snižovalo ziskovost tohoto modelu.

Pár měsíců po sedanu se začalo vyrábět pětidveřové kombi R21 Nevada, ve Velké Británii prodávané jako Savanna s delším rozvorem (2750 mm). Současně s faceliftem v roce 1989 se začala vyrábět verze liftback s výklopnou splývavou zádí.

Sedan

Italdesign dal pětimístnému sedanu Renault 21 (foto) uměřené tvary karoserie se stupňovitou zádí a bohatě prosklenou kabinou s černě orámovanými okny. V jednoduché přídi byly umístěny obdélníkové světlomety integrované se směrovými světly v rozích. Mezi světlomety měl R21 černě lakovanou mřížku chladiče se dvěma vodorovnými lištami a znakem Renaultu na levé straně. Vzduch se přiváděl k chladiči dvěma úzkými štěrbinami v masce. Na bocích měl R21 za okny zadních dveří trojúhelníková okna. Silně skloněné zadní sloupky navazovaly na zvýšenou záď. Sedan s motorem napříč měl rozvor 2600 mm a vnější rozměry 4462 x 1706 x 1414 mm (délka x šířka x výška). U podélně uložených motorů měl R21 rozvor 2660 mm, byl dlouhý 4465 mm a široký 1715 mm.

Při uvedení na trh měl Renault 21 pod kapotou nejčastěji zážehový čtyřválec s objemem 1721 cm3, který měl s karburátorem výkon 75 k/55 kW nebo 92 k/68 kW a se vstřikováním paliva a katalyzátorem 73 k/54 kW nebo 94 k/69 kW. Na vrcholu nabídky zážehových motorů byl dvoulitr s výkonem 120 k/88 kW, se kterým R21 dosáhl rychlost až 200 km/h. V roce 1988 se začala nabízet zážehová verze s karburátorovým čtyřválcem o objemu 1397 cm3 a výkonu 69 k/51 kW. Od roku 1990 se nabízely verze TXi a RTi s dvoulitrem o výkonu 135 k/99 kW, které dosahovaly rychlost až 203 km/h.

Po celou dobu výroby R21 se ve verzích Turbo D a DX nabízel vznětový čtyřválec s objemem 2068 cm3 a nejvyšším výkonem 88 k/65 kW. V roce 1989 přišly na trh modely SD a GSD s dieselovým motorem o objemu 1870 cm3 a výkonem 64 k/47 kW a modely TD a GTD s dvoulitrovým dieselem o výkonu 72 k/53 kW.

Kombi Nevada

Od června 1986 do prosince 1995 vyráběl Renault pětidveřovou sedmimístnou verzi kombi (foto) nazvanou Nevada. Kombi mělo rozvor náprav 2744 mm a rozměry 4693 x 1726 x 1421 mm. Dvě skládací sedadla pro děti do věku 10 let zabírala většinu zavazadlového prostoru. Kombi mělo standardně podélné střešní nosiče.

Facelift

V květnu 1989 došlo k modernizaci modelu Renault 21 (foto), spočívající hlavně v nové přídi připomínající faceliftovaný Renault 25. Nové světlomety byly nižší a širší, takže vstup vzduchu k chladiči byl užší. Znak Renaultu v podobě démantu se přestěhoval do středu nad mřížku.

Od běžných modelů R21 se Turbo lišilo spoilerem na zádi, upravenými nárazníky a prahy a také otvory k chlazení brzd.

Modely TXi 2.0 12v a 2.0 Turbo se daly rovněž pořídit ve verzi Quadra s pohonem všech kol. Kombi Nevada se nabízelo s pohonem čtyř kol a osmiventilovým dvoulitrem a také se vznětovým motorem 2,1 litru bez přeplňování. Na frankfurtském autosalonu v roce 1989 představil Renault model 2.2i se vstřikováním paliva, původně určený jen pro německý trh, kde pojistky a daně zvýhodňovaly větší motory s nižším výkonem. Motory se vstřikováním paliva byly vybaveny řídicí jednotkou motoru Renix, vyvinutou ve spolupráci Renaultu se společností Bendix.

Turbo

Renault 21 Turbo (foto) poháněl v letech 1987 až 1993 čtyřválec přeplňovaný vodou chlazeným turbodmychadlem Garett T3. Motor s objemem 1995 cm3 měl bez katalyzátoru výkon 175 k/129 kW a dosahoval rychlost 227 km/h. S katalyzátorem (výroba 1990 až 1992) byl výkon o 10 kW nižší a rychlost klesla na 222 km/h. Vzhledově se od běžných modelů R21 lišil spoilerem na zádi, upravenými nárazníky a prahy a otvory k chlazení brzd. Jak bylo ve Francii obvyklé, světla a mlhovky v nárazníku měla žluté žárovky. R21 Turbo se dal pořídit s pohonem všech kol (Quadra), koženým čalouněním, palubním počítačem, elektrickým ovládáním oken a vnějších zpětných zrcátek, rádiem Blaupunkt a litými koly.

Liftback

Současně s faceliftem začal Renault vyrábět R21 s karoserií typu liftback, které se brzy stalo ve Francii populárnější než sedan, zvláště ve verzi se sportovním motorem Turbo 2.0. Renault 21 liftback se podobal modernizovanému sedanu, měl ale splývavou záď s nahoru otevíraným zadním víkem (podobně jako naše Octavia), což usnadňovalo přístup do zavazadlového prostoru. Renault 21 liftback (foto) měl stejné rozměry jako sedan, byl jen o pár centimetrů širší a nižší. Výroba liftbacku skončila v prosinci 1993 a náhradou se stal Renault Laguna liftback, vyráběný v letech 1994 až 1998. Sedany R21 se vznětovými motory a kombi Nevada zůstaly ve výrobě až do doby, kdy byly na trh uvedeny tyto verze modelu Laguna (konec roku 1994 pro diesely a konec roku 1995 pro kombi).

Renault 21 Václava Havla

Václav Havel dostal ještě před sametovou revolucí jako osobní dar od portugalské hlavy státu Mario Soarese Renault 21 TSE. Tento vůz pak v roce 1989 sloužil krátce jako oficiální vůz prezidenta ČSFR. Dnes si tento vůz můžete prohlédnout ve sbírkách Národního technického muzea v Praze (foto).

Renault 21 se prodával v Severní Americe zpočátku prostřednictvím dealerů koncernu American Motors jako Renault Medallion a později v prodejní síti Jeep-Eagle jako Eagle Medallion. V roce 1994 (kombi v roce 1995) byl model R21 nahrazen typem Renault Laguna. Celkem bylo ve Francii, ale také v Turecku, Kolumbii, Číně, Argentině, Chile, na Taiwanu, v Belgii, Íránu a Venezuele vyrobeno 2,096 milionu vozů Renault 21.