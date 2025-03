Renault 8 byl takové francouzské embéčko. V 60. letech to byl u nás hit

Kdo si chtěl za dob minulého režimu pořídit západní automobil, musel disponovat bony, uměle vytvořenou měnou, za niž bylo možné nakupovat zboží ze Západu v podniku zahraničního obchodu Tuzex. Jenže k bonům se legální cestou dostali jen majitelé devizových účtů, kteří pracovali na Západě. Anebo méně legální cestou nákupem od veksláků. R8 byl zajímavý tím, že se neprodával pouze v tuzexu, ale rovněž v síti Mototechny, kde tak byl vůz dostupný i za československé koruny.

Není bez zajímavosti, že v roce 1964 se Renault 8 v Mototechně prodával za 44.000 Kčs, což byla nachlup stejná cena, za jakou se nabízela naše v mnoha směrech přelomová Škoda 1000 MB. Ta s R8 sdílela koncepci pohonu s motorem uloženým podélně za zadní poháněnou nápravou. Uvedená koncepce platila u takto velkých aut ještě v 60. letech za veskrze moderní. Když však v roce 1973 končila ve Francii výroba Renaultu 8, byla již považována za zastaralou, když prakticky všichni velcí výrobci tohle řešení opustili. Kdo u něj v polovině 70. let zůstal, byly kromě Porsche 911 naše Škoda a Tatra.

Pod tlakem

Renault 8, interně označený jako model R1130, nahradil v roce 1962 ve výrobním programu tehdy státní francouzské automobilky model Dauphine se stejnou koncepcí pohonu. Vývoj modelu začal na sklonku padesátých let, tedy dost pozdě. Původně se počítalo s oblými tvary ve stylu aut páté dekády, nakonec ale vše dopadlo jinak.

Jak uvádí v článku o Renaultu 8 známý automobilový novinář a historik Jan Tuček, do celé záležitosti spojené s vývojem R8 se vložil někdejší generální ředitel Renaultu Pierre Dreyfus. V roce 1960 nařídil vyčlenit z vývojového oddělení karoserií tvarové stylisty. Vzniklo nové stylistické středisko, do jehož čela zmíněný ředitel dosadil muže zvenčí, původně průmyslového designéra Philippa Charboneauxe. Šlo zcela jistě o snahu přinést do tvaru nového modelu něco nového, nesvázaného z minulostí.

Proč ale Renault tolik chtěl tvarovou revoluci? Jedním z důvodů byly zprávy zvenčí, jež říkaly, že konkurenční Simca připravuje zcela nový model hranatých tvarů. Výsledkem se stala Simca 1000, která se R8 tvarově až nápadně podobá, o stejné koncepci ani nemluvě...

Problém byl, že vývojáři Renaultu neměli zase tolik času na to, novinku vyvinout a dotáhnout do sériové výroby. Museli proto spěchat, což se bohužel promítlo na kvalitě a také spolehlivosti slibné noviny.

Až do února 1964, kdy se představil lépe vybavený model R8 Major s větším motorem 1108 cm3, se tak tvůrci potýkali s kvalitativními výkyvy. Dětské nemoci se léčily takzvaně za pochodu. Zahrnovaly například netěsnosti karoserie a také problémy s karburátory.

Jak uvádí dobový test Renaultu 8 Světa motorů z roku 1964, s těmi jsme se údajně potýkali také u nás. Karburátory Zenith vykazovaly nedostatky v kvalitě montáže, solexy zase trpěly netěsnostmi, což ovlivňovalo plynulost chodu motoru zejména pod zatížením, a tedy při akceleraci.

Jiné problémy se týkaly brzdové soustavy. Ta byla v době vzniku nesmírně moderní a Renault 8 jí vlastně předběhl dobu. Bez ohledu na verzi jsou všechna kola osazena kotoučovými brzdami. To bylo tehdy běžné u Jaguaru E-Type, nikoliv u auta formátu R8. Jejich dodavatelem byla společnost Lockheed-Bendix. Byly pouze jednookruhové a bez posilovače brzdného účinku.

Pouze sportovní R8 Gordini (vizte text na konci) ale dostal jak brzdový posilovač, tak také dvoukruhové ovládání. „I dnes nabízejí kotouče různé e-shopy s poznámkou, že jde o brzdy pro modely R8 a jeho nástupce Renault 12. Problém je, že R12 má kotouče menší, a tudíž na R8 nepasují. Čili ano, pro R12 brzdy k mání jsou bez problémů, nejsou však použitelné na R8. Ve Francii jako domovině R8 je ale seženete,“ říká na úvod k vozu Petr Majvald, majitel krásného kousku, jejž vidíte na fotkách.

Nové auto, nové srdce

R8 Petra Majvalda byl vyroben v roce 1967. „Jedná se o auto v podstatě sériové s původním motorem o objemu 956 cm3, přičemž je vlastním od roku 1998, tedy letos už čtvrt století,“ říká majitel. Litrový čtyřválec známý jako Cléon-Fonte (od toho označen jako řada C) byl konstruován zcela nově právě pro R8. S rozvodem OHV a klínovými spalovacími prostory se už tehdy chlubil pětkrát uloženým klikovým hřídelem.

Je chlazený kapalinou, přičemž chladič je umístěn za motorem podobně jako u našich vozů Škoda 1000/100/110. Motor tak stále pohání přes řemen pohonu příslušenství ventilátor chlazení. O přípravy směsi se u aut nabízených na našem trhu staral karburátor Solex 32 DITA, některá auta ale měla verzi 32 PDIST. Alternativou byl dále karburátor Zenith 32 IGT.

„Posledně jmenovaný typ dostal takzvaný termosytič, automatické předehřívání nasávaného vzduchu. Systém byl řešen zařazením části tělesa karburátoru do okruhu chlazení motoru, přičemž to, jak moc bude karburátor vyhřívaný chladicí kapalinou, řídila bimetalová páska. Ta mimochodem často praská a sehnat ji není vůbec jednoduché. Mně se to podařilo až asi u poptávaného čtvrtého karburátoru,“ vypráví Petr Majvald.

Motor je za zadní nápravou uložen podélně stejně jako u našich škodovek. „Pokud jej chcete z vozu vyndat, stačí demontovat chladičovou stěnu. Zadní čelo se tudíž sundávat nemusí, avšak pokud to uděláte, bude se vám agregát vyjímat z karoserie mnohem snadněji,“ zasvěcuje nás do tajů R8 Petr Majvald. Motor má sice už dvanáctivoltovou palubní síť, ale coby generátor střídavého proudu je zde stále použito dynamo. Podle majitele lze dnes dokonce koupit na R8 alternátor, který navenek vypadá jako originální dynamo. Zkušenosti s tím ale nemá.

Při koukání pod zadní kapotu nás zaujme výrazné plnicí hrdlo se symbolem kanystru. Toho jsme si na první pohled nevšimli, takže jsme si mysleli, že se tudy doplňuje chladicí kapalina. Ta má ale plnicí otvor přímo na chladiči, tímhle se skutečně tankuje benzin. Vzhledem k blízké přítomnosti motoru. Ostatně řešení podrobil kritice už v roce 1964 ing. Jaroslav Hausman, slavný šéfredaktor Světa motorů, když R8 testoval. Doslova napsal, že „takové umístění nepovažuje za šťastné pro možnost přelití benzinu na rozdělovač (ten je hned vedle dole), případně na výfukové potrubí (které je ale naštěstí na opačné straně motoru)“.

„S motorem jsem si ze začátku dost užil. Auto při akceleraci škubalo a motor netáhl. Příčinou bylo těsnění mezi přírubou sání a karburátorem. Někdo tam dal kdysi klingeritové těsnění, které špatně těsnilo, takže motor přisával falešný vzduch. Vyměnil jsem jej za těsnění z pertinaxu a je po problému,“ říká Petr Majvald. Postupně na motoru vyměnil zapalovací kabely, hadice, ale také zapalovací cívku. „Ta nová je tam zatím jen položená vedle té původní, vadné, proto jsou tam teď dvě,“ směje se majitel.

Boj s korozí i rezervou

A zatímco mechanika R8 platí za veskrze odolnou, a hlavně jednoduchou, u karoserie, která je u tohoto typu samonosná, počítejte vždy s nějakou tou korozí. Kde ale nejčastěji R8 koroduje? Vzhledem ke stáří to může být v podstatě kdekoliv. R8 má hned několik míst, kde po letech koroze bují v podstatě vždy, tedy pokud už auto, přesněji jeho karoserie, neprošlo opravou.

Rozhodně se nejedná o chybu, ale spíše vlastnost, která je běžná u naprosté většiny nejen takhle starých aut. „U mého auta se před lety karoserie také vyvařovala. Zcela typicky zespodu před zadními koly, kde jsou takové trojúhelníky, v nichž zcela běžně bují koroze,“ dodává Petr Majvald. Opravou v případě jeho auta prošly také přední čelo, prahy, podběhy a spodní lemy všech dveří.

Typickým místem, kde u R8 bují koroze, je podlaha předního zavazadelníku. „Zpod čelního skla skrze žebrování v kapotě sem totiž stéká voda, jež nemá kudy odejít. U mého auta je ono místo záplatované, ve Francii ale dělají nový plech podlahy kufru,“ vysvětluje Petr Majvald. Přitom zavazadelník lze dokonce vymývat třeba hadicí, jelikož v přední části je krytka, po jejímž sejmutí vznikne otvor, kterým voda odteče pod auto.

Zmíněné bolavé místo je ale mnohem blíže kabině a také výše. Podlaha kufru totiž není ve směru od kabiny k nárazníku zcela rovná. Důvodem je umístění rezervního kola pod přední částí jeho podlahy. Kapota předního zavazadelníku, která je typická svým tvarem velmi široce rozevřeného písmena V v podélném směru, se otevírá táhlem, jež trochu amatérsky visí pod palubní deskou a má tvar loga Renaultu. Přední kapota se odklápí dopředu.

Z pohledu řidiče je na pravém podběhu úzký domeček pro akumulátor. Fakt, že není nijak zakrytý, kritizoval v již zmíněném dobovém testu Světa motorů i testovací jezdec ing. Jaroslav Haussman. „Baterie musí být úzká, v opačném případě bude o ni při zavírání kapoty její pravý pant drhnout,“ poznamenává Petr Majvald.

R8 má tedy rezervní kolo pod podlahou kufru. Jak ho ale vyjmout? Je to překvapivě jednoduché. „Stačí odjistit páčku pojistky na pravém předním podběhu v zavazadelníku. Lože pro rezervu se sklopí dopředu a kolo lze normálně vytáhnout. Pokud to nejde, je mechanismus zarezlý. Rezervní kolo bylo součástí přední deformační zóny vozidla. U mého auta šla rezerva zpětně ukládat špatně, neboť vůz byl kdysi lehce bouraný na přední část. Příčinou byly špatně srovnané vodicí lišty lůžka rezervy,“ dodává Majvald. Po renovaci karoserie s tím ale problém už není, o čemž jsme se sami přesvědčili, když jsme rezervu vyndávali. Právě na ní můžete vidět, jak vypadaly původní disky R8, včetně dobové pneumatiky.

Ještě jedna typická součástka na R8 koroduje. Tou je přední pomocný rám, do něhož jsou uložena na každé straně dvě příčná ramena lichoběžníkové nápravy. „Rám už nelze nový sehnat, proto se opravuje vyvařováním,“ poznamenává majitel modrého renaultu.

V době vzniku platil R8 za velmi moderní a pokrokový vůz. Zatímco řidiči sedlající naše vozy Škoda s motorem vzadu museli až do přelomu 80. a 90. let pamatovat při pravidelné údržbě na mazání svislých čepů přední nápravy, lidově svisláků, R8 má od začátku kulové čepy, v podstatě stejné jako na moderních autech. A ty mazání nevyžadují. Naopak mazat by se měly náboje předních kol, a to každých 20.000 km. Stejná procedura platí také pro zadní kola. Jen interval je delší, a sice 50.000 km. Když už jsme u mazacích míst, tak musíme zmínit také mazání hřídele pedálů.

Zadní náprava je kyvadlová s příčnými rameny uchycenými do nápravnice. Doplňují je podélné vzpěry uložené v karoserii. Jde o stejnou konstrukci jako na našich škodovkách, tedy s výjimkou lepších novějších typů, které dostaly vyspělejší kyvadlovou úhlovou nápravu. R8 má od začátku hřebenové řízení, kdy mechanismus doplňují středicí pružiny, zlepšující směrovou stabilitu tím, že podporují vracení volantu na střed. „Řízení zůstává lehké a citlivé v celém rozpětí rychlostí a vůz je směrově naprosto stabilní, pokud ovšem nedostane neočekávaný náraz bočního větru,“ píše se v dobovém testu Světa motorů.

Právě vzpomínané středicí pružiny řízení měly jistě tenhle nedostatek potlačit. Obecně totiž platí, že vozy s motory vzadu jsou na boční vítr velmi citlivé. Příčinou je velká vzdálenost mezi těžištěm vozidla a výslednicí aerodynamické síly. Vůz dodnes vyniká malou ovládací silou na volantu, což potvrzuje i Petr Majvald. Důvodem není jen lehká příď (na rozdíl od Škody 1000 MB/100/110 je palivová nádrž u R8 uložena mezi kabinou a motorem), ale právě velmi malé tření vyplývající jak z vlastností hřebenového řízení, tak také zmíněných kulových čepů přední nápravy.

Krátké svezení v R8 Petra Majvalda na místě předního spolujezdce a také vzadu ve mně ihned vyvolalo vzpomínku na druhou polovinu 80. let. Tehdy měl náš soused kromě krásné lahvově zelené Škody 120 LS také notně omšelý Renault 8 v blankytně modré barvě. Tehdy mě v R8 kousek svezl. Oproti naší Škodě 120 L mi auto přišlo subjektivně velmi živé a dynamické. Ale také hlučnější. Byl jsem tehdy dítě na prvním stupni základní školy. V hlavě mi také utkvěla ona zahnutá řadicí páka, trčící z hloubi pod palubní deskou. Krásné to vzpomínání po více než třiceti letech!

Obdélníkový přístrojový štít později nahradily kruhové ukazatele. Rádio vypadá jako dobové, uvnitř je však moderní. Topení zapínáte přímo z kabiny. | Auto Tip Klassik/Filip Ehrenberger

Historie vozu

1962: V červnu představení vozu po téměř tříletém vývoji. Zcela nový motor s rozvodem OHV o objemu 956 cm3 s výkonem 30 kW uložený podélně za zadní poháněnou nápravou. Tří- nebo čtyřstupňová manuální převodovka. Čtyřstupňová se synchronizovanou dvojkou až čtyřkou. Čtyři kotoučové brzdy, hřebenové řízení, nezávislé zavěšení kol, samonosná karoserie.

1963: Zahájení dovozu R8 do Československa. Cena v Mototechně 44.000 Kčs.

1964: Představení lépe vybavené verze R8 Major poháněné větším motorem 1108 cm3 s výkonem 32 kW. Větší agregát vznikl zvětšením vrtání ze 65 na 70 mm při stejném zdvihu 72 mm. Zlepšení kvality a spolehlivosti. Na podzim sportovní R8 Gordini se stejným motorem, ale výkonem zvýšeným na 57 kW.

1965: V září představen Renault 10. Prodloužená luxusnější verze R8. Při stejném rozvoru 2270 mm se přední převis prodloužil o 130 mm, zadní o 70 mm. Celková délka vzrostla na 4,2 metru. Vůz dostal zcela novou palubní desku, pohodlnější sedadla. Motor 1108 cm3 s výkonem 32 kW. Téhož roku byl také představen model s elektromechanickou automatickou převodovkou Jaeger.

1966: Představení Renaultu 8 Gordini 1300. Zvenku se tahle verze lišila dvěma páry nestejně velkých kulatých světlometů. K pohonu sloužil čtyřválec 1255 cm3.

1967: Renault 10 dostal novou příď s obdélníkovými světlomety a také upravenou záď. N podzim ukončení prodeje R8 s menším motorem. V nabídce pokračuje pouze větší agregát 1,1 litru. Kabina dostala novou palubní desku s imitací dřeva. Původní obdélníkový přístrojový štít nahradily dva kruhové ukazatele.

1968: Na podzim představení Renaultu 8 S, sportovně laděné verze připomínající přídí se dvěma páry kruhových svítilen ostrý typ Gordini. Mezi přístroji se objevil otáčkoměr a motor 1,1 litru poskytoval s dvojitým karburátorem Weber výkon 45 kW (60 koní). Výhradně žlutý lak. Zahájení výroby v Rumunsku pod označením Dacia 1100z. Šlo o první licenční renault vyráběný zde. Do Československa se však Dacia 1100z nevozila.

1971: Ukončení výroby R8 S. Dále pokračuje pouze standardní R8. Ukončení výroby Renaultu 10. Ukončení výroby licence Dacia 1100z v Rumunsku.

1973: Ve Francii ukončení výroby Renaultu 8. Výroba pokračuje ve Španělsku u FASA-Renault. Zadní kotoučové brzdy byly nahrazeny bubnovými a došlo i na drobné tvarové retuše. Auta se dovážela také do Francie. Výroba byla ukončena ve druhé polovině 70. let. Celkem vzniklo přibližně 1,5 milionu R8.

Technické údaje Renaut 8 (1964) Motor zážehový řadový čtyřválec umístěný podélně za zadní nápravou, dva ventily na válec, rozvod OHV, osm ventilů Objem 956 cm3 Výkon 30 kW při 5200/min Točivý moment 75 N.m při 2500/min Převodovka manuální čtyřstupňová Pohon zadních kol Zavěšení nezávislé zavěšení vpředu na lichoběžníkové nápravě, vinuté pružiny, torzní stabilizátor, vzadu nezávislé zavěšení na kyvadlové nápravě, vinuté pružiny Pneumatiky 135x380 (145–15) Rozvor 2270 mm Vnější rozměry 3990 x 1490 x 1410 mm Pohotovostní hmotnost 750 kg Zavazadlový prostor 240 l Největší rychlost 130 km/h Zrychlení 0-100 km/h 27,1 s (v testu Světa motorů) Průměrná spotřeba 7,0 l na 100 km Palivová nádrž 40 litrů Cena nového vozu (1963) 44 000 Kčs

Renault 8 Gordini a „českolovenské“ Gordini

Gordini představovalo vrcholnou sportovní verzi R8. V nabídce byly postupně dvě varianty: slabší R8 G 1108 s motorem 1108 cm3 a výkonem 86 koní při 6500/min a výkonnější R8 G 1255 s motorem 1255 cm3 a výkonem 103 koní/6750/min. Oba s dvojicí karburátorů Weber 40 DCOE. Technických odlišností ale bylo více, přičemž pouze gordini dostalo palivovou nádrž také vpředu (mělo tudíž dvě), jistě z důvodu lepšího vyvážení. Rovněž chladič byl umístěn vpředu, což si vyžádalo další úpravy na chladicí soustavě. Druhou zvláštnost představovalo odpružení zadní nápravy se dvěma tlumiči na každé straně. Standardní R8 měl po jednom tlumiči na každé straně. A dále byl brzdový systém vybaven podtlakovým posilovačem, což běžné R8 nenabízely.

Pozdější Renault 8 Gordini s motorem 1255 cm3 byl na první pohled rozeznatelný podle takzvané čtyřoké masky, respektive dvou párů předních kruhových světlometů. Ovšem pozor - ne každý Renault 8, který má čtyři světlomety, musí být gordini. R8 byl v Československu natolik populární (mimo jiné také zásluhou Vladimíra Hubáčka, který s ním úspěšně závodil), že se našla firma, nebo spíše družstvo, jež nabízelo konverzi na masku se čtyřmi světlomety namísto dvou. Snad aby i R8 na našich silnicích vypadaly jako slavné gordini, které se k nám samozřejmě nevozilo. Jenže to mělo háček. U pravého R8 Gordini mají vnější přední svítilny větší průměr (180 mm) než vnitřní (145 mm), zatímco československá konverze nabízela oba světlomety v páru stejné, tj. 145 mm.

Vedle verze Gordini se vyráběla také varianta R8 S (Special). Nabízela se jen ve žluté barvě, jež měla vzhled R8 Gordini v podobě čtyřoké masky a palubní desky s otáčkoměrem, ale zároveň ji poháněl motor o objemu 1108 cm3 s jedním dvojitým karburátorem Weber o výkonu pěkných 45 kW, tedy 60 koní.

