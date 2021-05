Renault chce být lídrem v elektrifikaci. Počítá s vodíkem i retro-modely

Automobilka Renault nedávno uspořádala první čistě digitální tiskovou konferenci Renalt Talk #1, během které se pochlubila svými nedávnými kroky i vyhlídkami na blízkou budoucnost. Hlavní slovo si přitom vzal CEO Luca de Meo, který společně se svým týmem nastínil budoucí kroky tzv. Renaulation, tedy revoluce automobilky Renault.

Cílem značky Renault je stát se jedním z lídrů „přechodu na nový typ pohonů“ a současně být vůbec „nejzelenější“ značkou v Evropě. Do roku 2030 by dokonce 9 z 10 prodaných vozidel Renault mělo být elektrifikováno. Kolik vozidel bude čistě elektrických sice Luca de Meo neprozradil, do roku 2024 se však plánuje představení 24 nových vozidel napříč Renaultem, Dacií a Ladou, z čehož by mělo být 11 vozů čistě elektrických.

Během prostoru pro dotazy pak padla klasická otázka, zda má Renault již stanovené datum pro ukončení výroby spalovacích motorů. Luca de Meo ovšem odvětil, že toto rozhodnutí bude záležet na velké řadě proměnných. Od restrikcí v rámci Euro 7, přes postupný společenský vývoj, riziko pokut za nesplnění emisních limitů až po podmínky v jednotlivých koutech světa. Minimálně v Evropě se však prozatím mluví o roce 2035. Jak ale de Meo dodal, Renault se snaží být připraven jak na nutnost přejít na čistě elektrickou výrobu, tak na možnost výrobu kombinovat.

Nejočekávanější z nových elektromobilů značky Renault, produkční verze konceptu Mégane eVision, se pak představí již v příštím roce. Luca de Meo sice nezmínil konkrétní datum, mluvil však o první polovině příštího roku. Vůz už přitom evidentně viděl a řídil, protože podle jeho slov vypadá skvěle, jezdí skvěle, nabídne bohatou technologickou výbavu a údajně bude patřit ke špičkám mezi elektromobily svého segmentu.

Kromě zcela nových elektromobilů však Renault chystá i další oživování legend. Vedle znovuzrozeného Renaultu R5 bychom se totiž měly dočkat ještě dalších retro-novinek inspirovaných slavnou historií značky. Jak ovšem de Meo dodal, nemá jít o pouhé koukání do zpětného zrcátka a kopírování. S každým oživeným retro-modelem by měly přijít inovace, nebo alespoň oživení původní myšlenky či koncepcí. Rozhodně se tak máme na co těšit.

Pokud ale nepatříte k fanouškům bateriových elektromobilů, má pro vás Renault další dobrou zprávu. Již od roku 2014 se totiž celá skupina zabývá vývojem vodíkových elektromobilů. Tuto technologii chce ale uvést na trh nejprve v segmentu lehkých užitkových vozidel, kde má zatím vodík největší smysl. První takový vůz by se přitom mohlo představit již v příštím roce. Další vývoj vozidel s technologií vodíkových palivových článků však bude záležet i na dalším vývoji infrastruktury.

Celá skupina Renault se také zaměří na rozvoj software a technologií, včetně rozvoje konceptu městské mobility. Přes 5.000 inženýrů z 5 společností působících na čele svého odvětví tak bude pracovat na rozvoji kyber-bezpečnosti, umělé inteligenci, zpracování dat, softwaru nebo mikroelektronice.

Pro Renault bude stále důležitější také udržitelnost výroby, což platí nejen pro rozrůstající se nabídku elektromobilů, ale také pro jejich výrobu a především následné zlikvidování. Do roku 2030 by se totiž Renault chtěl stát přední automobilkou v oblasti využívání recyklovaných materiálů pro nové automobily. Například jen v bateriích pro elektromobily by mělo být využito až 80 % recyklovaných strategických materiálů.

Během konference bylo samozřejmě zmíněno i nové logo, které automobilka představila před několika týdny. Jeho základ je sice inspirován historií značky, bylo však nově vyvinutou ve spolupráci s Landor&Fitch a poprvé se objeví na elektrickém modelu Megane E-Tech Electric v příštím roce.

S novým logem a novou érou pak dojde také ke změně marketingu a prezentace značky Renault. V rámci „Nouvelle Vague“, tedy „Nové vlny“, se můžeme těšit na novou mediální kampaň, ve které se automobilka snaží navázat na svou slavnou minulost a vystavět ještě úspěšnější budoucnost. V reklamních spotech se tak objeví například ikonický model Fuego nebo zazní píseň John & Mary.

Značka se také pokusí vytvořit si se zákazníkem nový a hlubší vztah, což by se mělo příznivě projevit také na příjmech. Zákazník, který má značku v oblibě a skutečně touží po jejích produktech, se totiž nesnaží smlouvat na ceně a jde si jednoduše za tím, co chce.

Kromě vizí a prezentací budoucích kroků značky ale došlo také na prezentaci současné nabídky a především současných inovací. Renault zmínil své více než desetileté zkušenosti s prodejem elektromobilů, kterých už dodnes prodal téměř 400.000 kusů, což ho staví do pozice jednoho z nejaktivnějších elektrifikátorů evropských silnic. Řeč ale přišla i na hybridní technologii E-Tech, která se rodila z technologií používaných ve vozech Formule 1.

Ostatně jen v minulém roce automobilka představila modely Clio E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Plug-in Hybrid a Megane Wagon E-Tech Plug-in Hybrid. V tomto roce jsme se pak dočkali modelů Arkana a Captur E-Tech Hybrid nebo Megane Sedan E-Tech Plug-in Hybrid, čímž počet E-Tech hybridů a plug-in hybridů v nabídce vzrostl na šest.

Z nedávno uvedených novinek pak automobilka připomněla model Arkana, tedy první SUV Coupé určené pro masové trhy, nebo zcela nový model Kangoo, který slibuje více prostoru, elegance, praktičnosti a bezpečnosti díky řadě standardně montovaných bezpečnostních asistentů.