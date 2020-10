Nový elektrický koncept Renault Mégane eVision už má výrobu jistou

Luca de Meo, šéf automobilky Renault, představil během prezentace eWays zcela nový koncept Mégane eVision, který by se měl již příští rok představit jako produkční model. A od konceptu se nebude příliš lišit.

Model Mégane má v moderní historii automobilky Renault své specifické místo, jak během prezentace zmínil její šéf Luca de Meo. Ten totiž zavzpomínal na své první působení u značky, kdy představení modelu Mégane (společně s Dacií Logan) pomohlo automobilce z hluboké krize a opět ji postavilo na nohy. Dodnes jsou navíc modely s označením Mégane třetí nejprodávanější.

Nyní ovšem automobilka využila slavné jméno pro koncept, který by měl představovat zcela nové pojetí kompaktního hatchbacku. Ostatně sluší se připomenout, že to byla právě značka Renault, která v roce 1965 představila první model s karoserií kompaktního rodinného hatchbacku. Milovníci historie pak už nejspíš tuší, že se bavíme o Renaultu 16.

Vraťme se ale do současnosti, nebo rovnou pokročme do blízké budoucnosti. Základním stavebním kamenem pro zcela nového pojetí kompaktního hatchbacku by totiž měla být elektrická platforma. Konkrétně u konceptu Mégane eVision se bavíme o alianční platformě CMF-EV, kterou plánuje využít rovněž Nissan pro svůj model Ariya.

Renault plánuje osadit tuto platformu speciální nízkoprofilovou baterií s kapacitou 60 kWh, která bude na výšku měřit pouze 11 centimetrů. Mělo by se tak jednat o nejtenčí baterii na trhu, což automobilce umožnilo vytvořit sportovně-elegantní design a současně lépe pracovat s aerodynamikou, která je pro elektromobily zásadní.

Nová platforma ale automobilce také umožnila lépe pracovat s vnitřním prostorem, který by měl patřit k nejlepším v celém segmentu. Koncept přitom měří pouze 4,21 metru, což je o 15 centimetrů méně, než je průměr C-segmentu, zmínil de Meo. Na šířku by měl vůz měřit 1,8 metru, na výšku 1,5 metru a rozvor by měl mít hodnotu 2,7 metru.

Baterie by měla napájet vpředu uložený elektromotor o výkonu cca 160 kW (cca 220 k) s nejvyšším točivým momentem 300 N.m, který by se tak měl stát jednou z nejvýkonnějších pohonných jednotek v nabídce značky. Motor by však neměl být pouze výkonný, ale také hospodárný.

Luca de Meo během prezentace sliboval, že s představením produkčního modelu uvidíme příští rok i skutečně působivé hodnoty. Tisková zpráva zmiňuje akceleraci z 0 na 100 km/h v čase za méně než 8 sekund, což není zas tak působivé. Dojezd by se však měl pohybovat až okolo 450 km dle WLTP, zmínil de Meo. Do budoucna by se navíc mohl ještě zvyšovat.

Počítá se také s podporou rychlonabíjení, podle tiskové zprávy rychlostí až 130 kWh, díky čemuž by mělo být možné získat dojezd okolo 200 km již během pouhých 30 minut u nabíječky, dodal během prezentace de Meo.

Navzdory poměrně futuristickému vzhledu, který přináší například zcela nový světelný podpis, je koncept Mégane eVision hotový zhruba z 95 procent. Již příští rok bychom se tak měli seznámit s produkčním modelem, jehož výroba by měla být zahájena ve francouzských továrnách koncem příštího roku.

Nový Mégane eVision je ovšem jen špičkou ledovce. Stejně jako u první generace modelu Mégane, která se představila v několika verzích (sedan, hatchback, coupé, cabrio, MPV), by koncept Mégane eVision měl být základem několika nových modelů, které vzniknou na platformě CMF-EV. Automobilka tak startuje cestu, která by ji měla pomoci odvrátit jednu z největších krizí, jakým v historii čelila. Interně pak automobilka tuto cestu označuje jako Renoluci – cestu či revoluci za znovuobjevením či znovuvytvořením Renaultu.