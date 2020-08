Nový šéf Renaultu se nechce spoléhat jen na malá auta. Vydělávat chce díky Mégane

Luca de Meo se vedení Renaultu ujal v nelehké době. Už delší dobu se hovoří o tom, že francouzská automobilka musí šetřit, do toho navíc přišla koronavirová pandemie, která výsledky ještě zhoršila. Krátce po svém nástupu tak de Meo musel oznámit rekordní ztrátu, která v prvním pololetí roku dosáhla 7,3 miliardy eur (zhruba 192 miliard Kč). Bývalý šéf Seatu však novému zaměstnavateli věří a má s francouzskou značkou velké plány.

Oznámeny budou až na začátku příštího roku, de Meo však už naznačuje, jakým směrem Renault povede. Je nebezpečné mít 70 procent prodejů v segmentu B, říká původem italský manažer, který varuje, že v těchto kategoriích jsou nízké marže. A tak se na takových autech tolik nevydělává.

Raději se tak chce co nejrychleji přeorientovat na udržitelné segmenty a investovat do těch, které rostou a slibují vyšší marže. Konkrétně přitom de Meo hovoří o segmentu C, tedy kompaktní kategorii.

Co přesně to znamená, není v tuto chvíli jasné. Model Mégane by však s ohledem na tato slova měl mít svoji budoucnost zajištěnou, v minulosti se přitom v zákulisí hovořilo o jeho možném nahrazení nějakým crossoverem. Kompaktní hatchbacky a kombi nicméně v Evropě stále hrají důležitou roli, a tak by opouštění těchto kategorií nemělo logiku.

Stejně tak podle všeho můžeme očekávat velké věci od nástupce Kadjaru, který by se podle plánů automobilky měl prodávat lépe než ten dosavadní. Až 14. místo v segmentu kompaktních SUV/crossoverů za první pololetí roku v rámci Evropy je pro jednu z největších evropských automobilek prostě málo. Zvlášť když konkurenční Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan nebo Peugeot 3008 dosahují více než dvojnásobných prodejů.

Naopak podle všeho skutečně skončí velké modely, jako je model střední třídy Talisman nebo velké MPV Espace, o jejichž konci se spekuluje delší čas. Tyto segmenty dnes už Evropany netáhnou, a tak je nasnadě, že i nový šéf s nimi kvůli snižování nákladů nebude moc počítat. V ohrožení je dost možná také Twingo. Ani miniauta se totiž už dnes neprodávají na starém kontinentu jako kdysi, a tak segment A mnozí výrobci zcela opouští. Na druhou stranu užší konkurence může být šance pro Renault...

Dobrou zprávou je pak i to, že Luca de Meo chce nadále rozvíjet značku Dacia. Líbí se mu, že je malým zázrakem, protože nikdo jiný v segmentu levných aut nedokáže vydělávat tolik peněz. Alpine by pak nadále mohla zůstat úzkoprofilovou specializovanou značkou.