Renault chystá masivní úspory, v lednu zřejmě oseká nabídku

Luca de Meo, nový šéf automobilky Renault, by měl 14. ledna přednést plán na tzv. „Renaulution“, který má výrazně ovlivnit budoucnost značky. A i když oficiální informace zatím chybí, podle zákulisních informací magazínu Autombilwoche se Renaultí revoluce ponese v duchu výrazných úspor a osekávání produktové nabídky.

Nikdo zatím nejmenoval konkrétní modely, podle německých kolegů se však de Meo chystá osekat nabídku produktů a služeb automobilky Renault až o 30 procent. Z modelové nabídky by pak jako první měly vypadnout modely s nízkým odbytem, což by mohlo znamenat konec pro Talisman. V ohrožení ale mají být i modely Espace nebo Scenic.

Kromě toho by však plán měl zahrnovat i zastavení technologického vývoje v oblastech, které nejsou v současnosti důležité či okamžitě využitelné. V neposlední řadě by se pak automobilka měla vrátit k realistickým cílům na poli globální strategie, neboť dočasné kroky světové expanze údajně nepřinesly očekávané výsledky.

V důsledku těchto rozhodnutí by se tak Renault měl například více spolehnout na své čínské partnery, se kterými se snaží prosadit na čínském trhu. Automobilka by navíc měla i do budoucna zůstat součástí aliance s Nissanem a Mitsubishi, neboť její rozpuštění by údajně dle názoru de Mea poslalo všechny tři společnosti do druhé ligy mezi výrobci automobilů. V rámci aliance už by se navíc mělo pracovat na několika nových a údajně velmi zajímavých projektech.

Nikdo zatím s určitostí neví, o jaké projekty by se mohlo jednat. S ohledem na situaci na trhu a současné plány/směřování všech tří značek ale pravděpodobně půjde o elektrifkované vozy. Projekty by tak mohly souviset například s nedávno odhaleným konceptem Megane eVision, nebo výkonným elektrickým modelem Alpine, který by podle některých spekulací mohl vzniknout na platformě Nissanu Ariya.