Renault plánuje v Evropě prodávat jen elektrovozy, v roce 2030. Má to ale podmínku

V uplynulých měsících mnoho automobilek představilo své plány na přechod k čisté elektromobilitě, a to alespoň na evropských trzích, kde jsou elektrovozy hojně propagovány kvůli přísným emisním normám. Nyní se k těmto výrobcům přidává Renault, který chce v Evropě prodávat jen elektromobily do konce desetiletí.

„Renault bude v Evropě v rice 2030 100% elektrický,“ oznámil generální ředitel Renaultu Luca de Meo na nedávné prezentaci. Jde tak o urychlení plánů na elektrifikaci značky, ještě nedávno vedení automobilky tvrdilo, že do konce desetiletí budou elektromobily tvořit v Evropě 90 % jeho prodejů.

Luca de Meo však zároveň přiznává, že Renault má i „plán B“, pro případ, že by cíl značky neumožnila situace na trhu. Francouzská automobilka má tak být připravena i na situaci, kdy podmínky v Evropě přechod k čisté elektromobilitě neumožní. Řeč je třeba o nedostatku nabíjecích stanic nebo vysoké ceně elektrické energie. V takovém případě by Renault prodával auta se spalovacím motorem na evropských trzích i po roce 2030, podobně jako to nadále plánuje na mimoevropských trzích. Ty na elektromobilitu zatím připraveny nejsou a do konce desetiletí ani nebudou.

Se strategií Renaultu samozřejmě souvisí i další rozšíření nabídky elektřinou poháněných automobilů. Už dříve vyšlo najevo, že vznikne novodobý Renault 5 jako elektrický malý hatchback, který nahradí dnešní Zoe. Počítá se také s novodobým Renaultem 4 jako městským SUV s elektropohonem, který má být alternativou ke Capturu. Už letos se pak začne prodávat elektrický crossover Renault Mégane E-Tech Electric.

Pod hlavičku Renaultu patří i Dacia, u níž je přechod k elektromobilitě složitější. Rumunský výrobce se orientuje na cenově dostupné automobily, což s elektropohonem zatím stále nejde moc dobře zajistit. Vždyť elektrická Dacia Spring se sice prezentuje jako nejdostupnější elektroauto na starém kontinentu, ve srovnání s konkurenty s konvenčním spalovacím motorem je však pořád o dost dražší.

I proto jsou plány Dacie jiné než u mateřské značky. „Dacia bude elektrifikována až v nejzazším možném termínu, a to způsobem, který bude respektovat nabídku značky v duchu hodnoty za peníze,“ říká de Meo. I proto se v jejím případě zatím o dalším elektromobilu po boku Springu nehovoří. Letos uvedený crossover Jogger každopádně bude od roku 2023 dostupný rovněž jako hybrid.

Renault je přitom už několikátým výrobcem, který plánuje v Evropě ukončení prodeje aut se spalovacím motorem do roku 2030. Nedávno takový plán oznámil konkurenční Peugeot, už dříve takovou strategii prezentoval Ford nebo Volvo. Do konce desetiletí na elektrovozy přejdou i Bentley a Rolls-Royce. Souvisí to i s tím, že výrobci chtějí být připraveni na dobu, kdy by Evropská unie zakázala prodej aut se spalovacím motorem, což by se mohlo stát do roku 2035.