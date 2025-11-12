Jediný český hybrid za méně než 500 tisíc už se vyrábí! V Kolíně nově vznikají jen hybridy
Současné Aygo X prošlo v nedávné době výraznou modernizací. Nyní se rozjíždí jeho výroba výhradně v kolínském závodě Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ).
Před více než dvaceti lety, v únoru 2005, vznikl nedaleko českého Kolína někdejší závod TPCA na výrobu první generace malé Toyoty Aygo a jejích klonů Peugeotu 107 a Citroënu C1. Následně se zde kompletovala druhá generace takzvaných kolínských trojčat, kdy Citroën i Toyota se jmenovaly stejně, Peugeot dostal nové označení 108. Tohle už je ovšem historie. Už před lety skončila spolupráce mezi Toyotou a někdejší skupinou PSA, dnes součástí Stellantisu.
V roce 2021 Toyota představila třetí generaci modelu Aygo s přídomkem X, což se čte cross. Mělo se tím zdůraznit, že v porovnání s prvními dvěma generacemi se z malého nízkého hatchbacku stal zvýšený, tedy vlastně takový mini crossover (mini SUV). Aygo X už nemělo paralelu pod značkou Peugeot ani Citroën.
V letošním roce na jaře Toyota poblíž své evropské centrály v Bruselu ukázala modernizované aygo X, jehož výroba se dle slov zástupců Toyoty Motor Europe, které jsme v Bruselu zpovídali, bude odehrávat opět výhradně v českém Kolíně. A sériová výroba se zahajuje právě v těchto dnech.
Nové aygo X Hybrid se vyrábí v závodě Toyota Motor Manufacturing Czech (TMMCZ) v Kolíně, kde nové materiály, optimalizované procesy a logistika dále snižují dopad závodu na životní prostředí. TMMCZ s přibližně 3200 zaměstnanci a 65 % dílů zajišťovaných lokálně, vyrobila od svého založení v roce 2002 více než 4,5 milionu vozidel – včetně modelů Aygo, Aygo X a Yaris. Závod se také připravuje na budoucí výrobu bateriových elektrických vozidel (BEV), což posiluje strategii Toyoty pro dosažení uhlíkové neutrality.
„Jsme nadšeni, že zahajujeme výrobu aygo X Hybrid a zároveň se připravujeme na budoucí výrobu bateriových elektrických vozidel. Tento milník představuje další krok vpřed na naší cestě k uhlíkové neutralitě. Zavedení verze GR Sport také přidává jedinečnou kapitolu do příběhu Aygo,“ uvedl Robert Kiml, prezident Toyota Motor Manufacturing Czech.
Malé velké změny
Nové aygo X technicky vychází z původního auta, ovšem změn je celá řada. Tou zcela zásadní je nová hybridní pohonná jednotka, která nahrazuje dosavadní litrový tříválec bez elektrifikace.
Jedná se o tříválec o objemu 1,5 litru M15A-FXE. Koncepčně je odvozen od většího čtyřválcového dvoulitru, který známe z hybridní Corolly nebo C-HR. I tady tudíž najdete přímé vstřikování benzinu stejně jako proměnné časování sací i výfukové strany rozvodů, přičemž na sání je uplatněn elektromechanický přesuvník (přestavník). Na výfuku stačí elektrohydraulický. Výkon činí 67 kW při 5500/min.
Na motor navazuje dělič výkonu e-CVT s trakčním třífázovým synchronním elektromotorem s permanentním buzením a dále startérem/generátorem. Tedy dva elektrické stroje, jak to u hybridních vozů Toyota známe vlastně od jejich začátku. Výkon elektromotoru je 59 kW, systémový výkon Toyota udává 85 kW.
Nový pohon výrazně zlepšil jízdní výkony, když ke zrychlení z 0 na 100 km/h nyní stačí 9,8 sekundy a maximální rychlost činí 172 km/h. Dle Toyoty je nové aygo X jediným full hybridem ve své třídě (segmentu A) a zároveň emituje nejméně oxidu uhličitého (85 g/km dle WLTP).
Kromě pohonu se výrazně změnila také přední část. Výrobce na stejné platformě TNGA GA-B o 76 mm prodloužil přední převis (má délku 806 mm). Smyslem toho bylo najít prostor pro výrazně větší pohonnou jednotku než dosud. Uvedené si vyžádalo také strukturální změny na spodních podélnících v motorovém prostoru.
Trakční akumulátor typu lithium-ion našel místo pod zadní lavicí. Skládá se ze 48 článků, jmenovité napětí činí 177,6 voltu a kapacita 4,3 kWh. Podvozek je zajímavý tím, že vpředu využívá velký pomocný (podmotorový) rám s podélníky, které slouží také jako pohlcovač nárazové energie při čelním nárazu. Tohle je běžné u velkých aut, méně už u vozů segmentu A.
Už dosavadní aygo X nabízelo samočinnou klimatizaci. Novinkou je alternativně dvouzónová klimatizace, stejně jako například bezdrátové nabíjení či elektromechanická parkovací brzda. V kabině zaujme materiál čalounění sedadel Sakura touch. Je to vlastně koženka, u které výrobce uvádí výrazné snížení uhlíkové stopy při její výrobě v porovnání s pravou kůží.
Do půl milionu
Na českém trhu se aygo X nabízí v pěti výbavách, pohon je pouze jeden, a sice výše zmíněný hybrid. Základní úroveň Active vyjde na 469.000 korun. Pokud ale využijete akční zvýhodnění a dále svůj starý vůz protiúčtem, můžete s aygem X odjet už za 399.000 korun. Ve výbavě má už například samočinnou klimatizaci, ovšem pouze jednozónovou.
Vyšší úroveň Comfort stojí o 20.000 korun více a ve výbavě má navíc v porovnání s Active 17" litá kola, osvětlení zavazadlového prostoru, vyhřívání předních sedadel či zrcátka v obou slunečních clonách.
Prostřední Style je k dispozici za 529.000 korun, využívá pokročilejší přední světlomety, kde namísto halogenové žárovky pro potkávací a dálkové světlo je diodové. V kabině je zmíněné bezdrátové dobíjení smartphonu a při parkování oceníte elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka napojená na systém zamykání vozidla.
Ve výbavě Style můžete mít na přání paket Smart za 17.000 korun, který zahrnuje bezklíčové odemykání a startování a dále přední i zadní parkovací senzory s funkcí samočinného brzdění ICS.
Aygo X ve sportovním
Za cenu 594.000 korun můžete odjet ve výbavě Executive, která je druhou nejvyšší. Aygo X Executive jezdí na 18" litých kolech, v základní výbavě už má zmíněnou dvouzónovou samočinnou klimatizaci a spolu s nižší úrovní Style je v nabídce také dvoubarevné lakování karoserie.
V nabídce výbavy na přání jsou pro Executive vyhrazeny dva pakety. První je JBL za 14.000 korun, zahrnující 4 reproduktory a externí 300W zesilovač a subwoofer v kufru. Bohužel s ním dojde k redukci objemu zavazadelníku z 231 litrů na 189 litrů.
Druhý a rozhodně zajímavější je plátěná střecha za 27.000 korun. Její koupi ale podmiňuje pořízení paketu JBL. Samostatně k dispozici v současné době není. Zahrnuje černou plátěnou elektricky ovládanou střechu, která z ayga X udělá v podstatě poloviční landaulet.
Vrcholem je úroveň GR Sport za 619.000 korun. Jezdí na specifických 18palcových lehkých kolech. Vyznačuje se černou kapotou, specifickou maskou GR Sport a také modifikovanými nárazníky. V kabině najdete sportovní přední sedadla, jakkoliv to s bočním vedením zrovna nepřehánějí.
Zajímavější jsou úpravy podvozku. Jiné jsou přední i zadní pružiny s tlumiči pérování, přední stabilizátor je spolu s táhly nově navržený a pod přední částí našla své místo dodatečně montovaná výztuha. Jinou kalibraci doznal posilovač řízení.
Zdroj: tisková zpráva Toyoty, ceník nové Toyoty Aygo X, servisní autodata Haynes
Foto: Toyota