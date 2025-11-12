Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Cupra naučila Jiřího Mádla novému návyku. Ze spolupráce budou těžit hlavně diváci

Cupra a jiří Mádl
Cupra a jiří Mádl
Cupra a jiří Mádl
Cupra a jiří Mádl
12 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (2)

Jiří Mádl přesedl do Cupry a sedí mu jako ulitá. S terramarem VZ se symbolicky řadí po bok světových režisérů jako Juan Antonio Bayona či Daniel Brühl. 

Značka Cupra očividně jde správným směrem, protože při osamostatnění od Seatu v roce 2018 začínala s jedním modelem. Dnes jich má šest, v mnoha různých segmentech a výhledově plánuje expandovat i do USA.

Do řad jejích ambasadorů čerstvě přibyl režisér, herec a scenárista Jiří Mádl. Jako osobnost reprezentuje novou generaci českých filmařů, přičemž jeho nejnovější dílo s názvem Vlny vypráví příběh doprovázený svobodou, svědomím, i odvahou. Alespoň takto film vnímá Tomáš Navrátil, vedoucí divize Seat/Cupra.

Ze vzájemné spolupráce budou těžit především diváci prostřednictvím doprovodných aktivit, během nichž nahlédnou do zákulisí natáčení filmu i pod pokličku značky Cupra.

Jiří Mádl si za ambasadorský vůz vybral výkonné SUV Terramar VZ s dvoulitrovým TSI o výkonu 195 kW putujících přes sedmistupňové DSG na všechna kola. Pro karoserii zvolil elegantní černý odstín Midnight doplněný 20" koly s detaily v barvě mědi.

Interiér kombinuje umělou kůži a mikrovlákno. Umělci zpříjemní cesty adaptivní podvozek, vyhřívaná skořepinová sedadla a vyhřívaný volant, třízónová klimatizace, kamerový systém a dlouhý seznam jízdních asistentů s prvky autonomního řízení.  

Jak sám Mádl tvrdí, obklopuje se tím, co je mu blízké a v Terramaru našel během své první cesty do Itálie přesně to, co hledal. Dokonce v něm vůz vzbudil potřebu držet jej v neustálé čistotě, ačkoliv sám je notorický „nepořádník“.

Pro Českou republiku je to dobrá vizitka, protože ambasadorem Cupry je například Juan Antonio Bayona, režisér dílu Jurský svět: Zánik říše, a Daniel Brühl, který stojí například za snímkem Rivalové z roku 2013.

Video placeholder
Cupra x Jiří Mádl • Zdroj: Cupra

Zdroj: Cupra, CSFD

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů