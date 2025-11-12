Předplatné
Japonec, číňan i Holán: Nový díl Světa motorů už ve čtvrtek na Nově Action!

Jedenáctý díl televizního Světa motorů na vás čeká už za dva dny na Nově Action. Co v něm uvidíte?

Čerstvý díl Světa motorů vykopne Martin Vaculík s testem auta, které se vyrábí už deset let. Není to ale bazar – jde o Suzuki Vitara, které čerstvě prošlo modernizací a přináší spoustu důležitých vylepšení. Které se Martinovi líbí nejvíc?

Pokračovat bude Martin Karlík, který si vyzkouší, k čemu může sloužit rozšířená realita při výuce v autoškolách. Proč už dnes žáci nejsou spokojení s učebnicí?

O třetí reportáž se postaral Kamil Holán, ovšem není to tentokrát test motorky. Vezme vás do zákulisí Motodne, unikátní akce pro veřejnost, které Svět motorů uspořádal na autodromu v Mostě.

Do naší driftovací crazy káry tentokrát usedne herec, který umí skvěle zahrát mafiánského bosse i venkovského ňoumu – Hynek Čermák. Markéta Volfová zjistí, jestli tento na pohled kliďas zvládá jízdu na čas.

Jedenáctý díl uzavře Honza Mička, který usedne do plug-in hybridního SUV, které přijelo z Číny. BYD Seal U DM-i nabízí spoustu místa a teoreticky dlouhý dojezd. Jak dopadne v náročném testu?

To vše a mnohem více se dozvíte už ve čtvrtek ve 20:30 na Nova Action.

