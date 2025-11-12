Ram představil pick-up pro evropské ulice. Přijíždí z Ameriky, jen té jižní
Ram Rampage sdílí techniku s končícím Jeepem Compass, dvoulitr je však jeho nejmenším motorem. Uveze až tunu a měl by být k mání i v Česku.
Značka Ram patří k ryze americkým, zaměřeným na pick-up trucky všech velikostí, povětšinou postavených na žebřinovém rámu. Jistým způsobem se dováží i do Evropy a právě zde se můžeme těšit na novinku. Značka totiž oficiálně představila verzi pick-upu Rampage určenou pro Evropu.
Že nic takového na americkém webu značky nevidíte? To je správně – není to totiž model z USA, nýbrž z Brazílie. Místo rámové konstrukce má samonosnou karoserii a motor uložený vpředu napříč; svou platformu Small Wide 4×4 LWB sdílí např. s dosavadním Jeepem Compass či Fiatem Toro, což je rovněž jihoamerický pick-up.
Vyrábí se – a také prodává od podzimu 2023 – v Brazílii, v továrně ve městě Goiana. Dosud byl k mání jen v Jižní Americe, nově přijíždí také do Evropy, a to podle tiskové zprávy aniž by byl ošizen o motory.
Rampage bude k mání ve dvou provedeních. Verze Rebel má pod kapotou 2,2l turbodiesel Multijet, který nabídne 200 koní a 450 Nm. Má 17“ kola ve standardu s pneumatikami all-terrain, uveze až 1.015 kg, na stovku zrychlí za 9,9 s a zvládne až 196 km/h. Variant R/T dostane dvoulitr GME T4 „Hurricane“ o výkonu 272 koní a točivém momentu 400 Nm, který najdeme také v Jeepu Wrangler či Alfě Romeo Giulia. Ta má 19“ kola se silničními pneumatikami, stovku zvládne za 6,9 s a rozjede se až na 220 km/h, kde zasáhne elektronický omezovač.
V obou případech je motor spojen s devítistupňovou automatickou převodovkou a samočinně fungujícím pohonem všech kol, který má redukční převod. Ve standardu je asistent pro sjíždění prudkých kopců či elektrická parkovací brzda a každá ze dvou nabízených verzí má jinak naladěné odpružení.
Z výbavy dále stojí za zmínku 12,3“ centrální displej se samozřejmým bezdrátovým zrcadlením smartphonu, dvouzónová automatická klimatizace, adaptivní tempomat v čele armády dnes běžných – a zčásti povinných – jízdních asistentů a hlídačů, bezklíčový přístup s dálkovým startem, sedm airbagů, sledování mrtvého úhlu, detekce příčného provozu vzadu či elektricky sklopná vnější zrcátka. K mání je také audiosystém Harman Kardon.
Pick-upy značky Ram, zatím tedy povětšinou model 1500, se k nám dovážejí skrz partnery evropského importéra KW Auto, tedy odděleně od zbytku struktur Stellantisu, třebaže Ram pod tento koncern patří. Oficiální ceník, jako u jiných značek, byste pro model 1500 hledali marně, ovšem je možné je v Česku pořídit. Tisková zpráva, která rampage oficiálně uvádí do Evropy, tohoto importéra zmiňuje. Je tedy pravděpodobné, že to bude s importem rampage stejné.
zdroj info, foto, videa: Ram Trucks/Stellantis