Mechanik měnil olej na Subaru WRX. Místo oleje vytekl mléčný koktejl
Ztrácí se vám chladicí kapalina, ale ani pod autem, které pár dnů stojí, není loužička? Uvedené obyčejně může mít důvod ve vadném těsnění hlavy válců.
Pokud je těsnění mezi hlavou a blokem vadné a chladicí kapalina neteče vně motoru, dochází buď k jejímu průniku do válců, kde je následně spalována, anebo – a to je horší případ – proniká do mazacího systému motoru, tedy do oleje. Zde může napáchat značné škody, aniž to majitel vozidla mnohdy tuší.
Průnik chladicí kapaliny do oleje také znamená, že maziva v motoru přibývá, ačkoliv už z principu tomu tak běžně být nemůže. S ujetými kilometry od výměny naopak množství oleje spíše klesá, jak je spalován motorem. V ideálním případě je jej pořád stejně.
Pokud se nemrznoucí kapalina na bázi etylenglykolu dostává do oleje, může se mechanik, který mazivo mění, dočkat nepříjemného překvapení. Právě to se stalo jistému mechanikovi v zámoří, který měnil olej na sportovním Subaru WRX. Namísto tmavého „vyjetého“ oleje začala z výpustního otvoru vytékat zpočátku modrozelená kapalina, kterou záhy vystřídal mléčně hnědý olej, připomínající mléčný koktejl.
Neklamný znak toho, že dochází k míchání oleje a chladicí kapaliny. Zmíněný problém se sice nejčastěji děje vadným hlavovým těsněním, ovšem může mít také jiné příčiny. Mnohem fatálnější je například prasklý blok nebo hlava válců, případně k průniku vody do oleje může dojít také přes chladič oleje.
Pokud je olej kontaminován chladicí kapalinou, dochází k výraznému snížení jeho mazacích schopností, nemluvě o přibývání „oleje“ v motoru, což může také představovat obrovský problém. V extrému může motor olej natáhnout přes systém odvětrávání klikové skříně (slouží k vyrovnání tlaků uvnitř motoru), přičemž hrozí poškození mechaniky motoru.
Subaru a hlavové těsnění
Pokud zabrousíte na zahraniční, převážně americká fóra majitelů vozů Subaru, zjistíte, že selhávající hlavová těsnění, která jsou zde přirozeně dvě (ležatý čtyřválec má dvě hlavy válců, na každé straně jednu), se u motorů téhle značky v minulosti občas vyskytovalo.
Americké zdroje zmiňují starší motor EJ25 o objemu 2,5 litru, nabízený od konce 90. let do přelomu první a druhé dekády 21. století. Dokonce některé zdroje uvádějí, že v USA tahle závada byla předmětem i soudních sporů.
V Evropě a potažmo i v České republice však tenhle problém medializovaný nikdy nebyl a ani placená servisní autodata jej v přehledu technických akcí (TSB) neuvádějí. To samozřejmě neznamená, že se to nemůže stát, přesto bychom se přikláněli k tomu, že nejde o nikterak častý problém.
Informace ze zámoří mluví také o tom, že výrobce postupně modifikoval hlavové těsnění za vylepšené vícevrstvé plechové typu MLS. A také o tom, že u novější generace motorů FA a FB se tenhle problém i za oceánem vyskytuje mnohem méně často než u starší série EJ.
Zdroj: fóra majitelů Subaru v USA, Motor1, servisní autodata Haynes
Foto: Subaru, Video: Facebook/Ubareddition