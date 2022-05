S Renaultem Megane E-Tech do Olomouce: Já byl z elektromobilu nadšený

Pořád je to dost ožehavá otázka s mnoha proměnnými, ale už i já se občas svezu s elektromobilem a nakonec si řeknu, že to vlastně nebylo úplně špatné. U stoprocentně elektrického meganu bych napsal, že se mi snad až líbil.

Krásnou testovací trasu zvolilo pro uvedení elektrické novinky české zastoupení Renaultu. Z Průhonic u Prahy se jelo severní cestou (přes Hradec Králové, Moravskou Třebovou a Mohelnici) do Olomouce. Mé rodné Olomouce! Pardon za citový výlev, ale už začínám být nostalgický.

Kdo tuhle cestu znáte, víte, že se začíná okreskami na Český Brod, kde se u Poříčan napojíte na D11. Ta je teď o něco delší, sjíždí se až u Holic. A pak už věčně ucpanou silnicí první třídy na Vysoké Mýto, Litomyšl a v Mohelnici zase na dálnici. Hezký mix, který by mohl pěkně demonstrovat denní použitelnost elektrického meganu.

Do Olomouce vyrážím s kolegou Martinem Jeníkem ze Světa motorů. A ačkoliv je na nejúspornější posádku vypsaná odměna (nešlo pouze o nejnižší spotřebu, na výsledek měla vliv ještě průměrná rychlost), s Martinem jsme si řekli, že pojedeme tak nějak normálně. Abychom ověřili tu denní použitelnost, přece. Ve městě jsme se tak pochybovali striktně podle rychlostních předpisů, že městem možná občas o trošku rychleji, jedině na dálnici jsme dávali baterce mírně vydechnout. Rozhodně jsme se neschovávali za kamiony, ale rychlost udržovali kolem 120 km/h, čas od času jsme se přiblížili českému dálničnímu limitu.

A výsledek? Vidíte, i spotřebiče jsme normálně využívali, žádná vypnutá ventilace nebo něco podobného, to jsem vám chtěl ještě říct. Z Průhonic jsme vyjížděli s baterkou nabitou na devadesát procent a kousek, v cíli nám zbývalo ještě necelých čtyřicet procent (na plnou kapacitu baterky ujede elektrický megane podle WLTP až 450 kilometrů, já bych viděl každodenní realitu minimálně kolem čtyř set kilometrů). Spotřebu zapisovala posádka Jeník/Machala 14,9 kWh (Renault udává kombinaci 16,1 kWh) při průměrné rychlosti 66 km/h. Za mě hezký výkon, jak jsem už napsal, jeli jsme opravdu normálně, omezovali se minimálně. Ale nutno dodat, že většina ostatních posádek byla naladěna na výrazně ekonomičtější notu a dokázala se dostat i pod 13 kW/h (dokonce s podobnými rychlostními průměry). Asi jsme moc šlapali na plyn.

Nicméně, za mě velmi slušný výsledek, WLTP stanový průměr kolem 16 kWh bude nepochybně bez problémů dosažitelný.

Dvě verze

Výše popsané platí pro výkonnější model se silnější baterkou, do Olomouce nám tedy dělal společnost Megane E-Tech EV60 220. Rozklíčovat toto označení není nic těžkého – šedesátka značí kapacitu baterky v kWh, 220 pak znamená výkon v koních (160 kW, pro pořádek). Slabší verze EV40 130 pak… ano, nabídne 40kWh baterku a nejvyšší výkon 130 koní (96 kW).

Megane E-Tech používá platformu CMF-EV, na níž lze postavit auto dlouhé až 4,7 metru (megane měří přesně 4200 mm), možností je i pohon všech kol. Ten ale megane nevyužívá, jde vždy o předokolku s jediným elektromotorem (na rozdíl od sesterského modelu Nissan Ariya). Jde o synchronní jednotku s vinutým rotorem (osm pólů, Renault Zoe měl čtyři), podle Renaultu nepotřebuje tento elektromotor vzácné kovy. Nabíjení je možné střídavým proudem do výkonu 22 kW, stejnosměrný pak umí až 130 kW (v tomto případě se na 200 km dojezdu dostanete za půl hodinky).

U elektrického meganu se hodně hrálo na hmotnost, Renault prohlašuje, že je pouze o metrák těžší než stoprocentně spalovací megane. A je fakt, že pohotovostní hodnota pod 1,7 tunami není úplně špatný výsledek (platí pro výkonnější model s větší baterkou, slabší EV40 130 se dostane pod 1,6 tuny).

Zmínil jsem délku 4,2 metru, což není mnoho, mohli byste si říct. Jenže on má elektrický megane díky elektromotoru výrazně kratší převis, Renault uvádí, že proti spalováku ušetřil zhruba třicet procent místa. Kabina je tak typicky céčkově prostorná (nižší střední třída), určitě byste neřekli, že se s délkou 4,2 metru pohybujete jen kousek od segmentu malých aut. Vnitřní prostor se snaží méně omezovat i baterka, která je vysoká jen jedenáct centimetrů. I díky tomu může přidat ještě třícentimetrovou izolační vrstvu – v porovnání se Zoe by tak elektrický megane měl být o polovinu tišší.

Tichý, luxusní, pohodlný…

Bezzvučný provoz je pro elektromobily typický, netroufám si říct, že ta izolační vrstva udělala z meganu nejtišší model široko daleko, tak dokonale konkurenci naposlouchanou nemám, uvnitř však skutečně panuje mimořádně klidná a luxusní atmosféra. Vůbec bych nesrovnával s ID modely od Volkswagenu, německá elektřina za mě nepochopitelně hazarduje s pověstí kdysi skvěle zpracovaných vnitřků s kvalitními materiály, já bych se nebál pokukovat ani po takovém Mercedesu EQS. Dobře, testovali jsme hierarchicky spíše níž postavené EQS, Mercedes umí ještě výrazně rozšafnější konfigurace, nicméně megane a jeho výběr materiálů a celková atmosféra… já se to skoro bojím napsat, ale skutečně jsem si v renaultu připadal útulněji, luxusněji.

Třeba i díky mimořádně ostré grafice přístrojového štítu (1920 x 720 pixelů) a displeje infotainmentu (1250 x 1562 pixelů), systém je navíc nebývale svižný. Je postaven na Androidu a díky čipu Snapdragon nabízí sedmkrát vyšší výkon než předchozí verze renaultího infotainmentu. Pochopitelně nechybí bezdrátové aktualizace a nejrůznější možnosti personifikace vzhledu přístrojového štítu. Jenom tu ostrou hranu u jedné z poliček, která systematicky ohrožuje řidičovo pravé koleno, si mohl Renault odpustit. Jinak je to za mě jeden z nejpříjemnějších interiérů za poslední dobu. A třešnička – ovládání ventilace se děje klasickými tlačítky pod displejem infotainmentu!!!

Co říct k jízdním vlastnostem? Přijde mi, a asi nejenom mně, že elektromobily stírají rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi, modely. A že jezdí prakticky všechny tak nějak podobně. Kdysi znamenalo přesednutí z hatchbacku nižší střední třídy do luxusního auta obří skok úplně ve všem, teď je to všechno nějaké takové… stejné. Nebo velmi, velmi podobné. U meganu bych řekl, že trošku vystupuje z řady velmi komfortním podvozkem – nejenže i na dvacítkách skvěle tlumí, ale vzdor poddajnějšímu odpružení se ani na zvlněné silnici protivně nerozhoupe, jak to elektromobily s těžkou baterkou vespod občas dělávají. Nejspíš pomáhá taky víceprvková zadní náprava.

Opravdu se povedl

Jak jsem byl a stále jsem z VW modelů ID zatím spíš rozpačitý, elektrický megane mě hodně zaujal. Není to jenom dobrý elektromobil, je to i dobré auto – s luxusním a skvěle zpracovaným interiérem (pravda, k dispozici jsme měli vrcholnou verzi Iconic, ale i tak!), pohodlným podvozkem, velmi slušnou dynamikou, reálnou spotřebou kolem 15 kWh a z toho vyplývajícím dojezdem nad čtyři sta kilometrů. To už mluvím o elektrických dovednostech, ale skutečně bych zdůraznil, že elektrický megane není ani náhodou vylevněný polotovar, ale skvěle fungující auto.

Se stále dost vysokou cenou, bohužel. Za Megane E-Tech dáte nejmíň 945.000 Kč, verze s větší baterkou je dražší o sto dvacet tisíc korun, náš Iconic pak stál 1.215.000 Kč. Elektrickou novinku můžete objednávat už od února, zákazníci se prvních aut dočkají v létě. České zastoupení aktuálně eviduje desítky objednávek, většina je firemních a všechny prý ve vyšších výbavových stupních a s větší baterkou.