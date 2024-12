Renesance Jaguaru oficiálně přichází. Nový Type 00 jsme si prohlédli naživo

Automobilka Jaguar zvedla ze židle snad i toho nejliberálnějšího fanouška, když před dvěma týdny odhalila svou novou identitu. Přemíra růžové ani zakulacené logo jsou to poslední, co by člověka napadlo, když se řekne „Jaguar“, bereme-li v potaz jeho největší ikony na čtyřech kolech. Logu a identitě však šlo právě o tohle – o stoprocentní renesanci značky.

To všechno však radím zapomenout a soustředit se na ztělesnění té renesance – koncept Type 00, který automobilka čerstvě odhalila na Týdnu umění v Miami na Floridě. Má totiž všechno, co od Jaguaru čekáme – nekonečně dlouhou kapotu, zakulacenou záď a jen jeden pár dveří.

Type 00 – čteno „zero zero“, nikoliv „double-O“ – je podle značky „fyzickým vyjádřením nové kreativní filosofie, bujného modernismu“. První nula znamená nulové lokální emise, protože vůz je elektrický, druhá symbolizuje jeho status jako „auto nula“ v nové éře Jaguaru.

„Je výsledkem odvážného, neomezeného kreativního myšlení a neochabujícího odhodlání. Je naší první fyzickou manifestací a základním kamenem nové rodiny jaguarů, která bude vypadat jako nic jiného, co jste dosud viděli,“ nešetří superlativy prof. Gerry McGovern, šéfdesignér automobilky JLR.

Jaguar Type 00 | Jaguar

Designéři se do práce na Typu 00 pustili s čistým listem papíru a zadáním inspirovat se historií, přenést ji do moderní doby, ale neopakovat, nenapodobovat ji. „Jaguar by neměl být kopií ničeho,“ říkal zakladatel značky Sir William Lyons, a právě odtud pramení jednak slogan „Copy nothing“, a jednak také přístup k vzhledu nových jaguarů.

Výsledek vidíme před sebou právě nyní. Příď může působit trochu umírněně se svým nepříliš výrazným motivem příčných linek „Strikethrough“ a malým logem, ovšem to je tak schválně – příliš výrazná příď by odpoutávala pozornost od dalších prvků na přední půlce auta, alespoň tak to chápu ze slov designérů.

Za zmínku však stojí svítící pásky v jejích rozích a o to výraznější je Type 00 z profilu, kde vynikne dlouhá kapota a ohromná vzdálenost mezi středem 23“ předního kola a A-sloupkem.

Nelakovaná mosaz má získávat patinu

Výrazným prvkem tohoto prostoru je mosazný ingot – je to skutečná mosaz bez povrchové úpravy, aby postupem času získávala patinu, říká automobilka – který vyobrazuje tzv. Makers Mark – přepracované logo skákajícího jaguára, tzv. leaper. Také se tento panel „teatrálně vyklápí“, říká tisková zpráva, a odhaluje kameru fungující jako zpětné zrcátko.

„Když poprvé spatříte nový jaguar, musí vyzařovat dojem úžasu,“ říká šéfdesignér exteriérů u Jaguaru Segui Gilabert. „Type 00 si získává pozornost, stejně jako ty nejlepší jaguary minulosti. Je dramatický a má unikátního ducha britské kreativity a originality. Oslavuje umění a ztělesňuje esenci bujného modernismu,“ dodává.

Jaguar Type 00 | Jaguar

Růžová barva s názvem Rhodon má druhé jméno „Miami Pink“ coby odkaz na pastelové barvy architektury tohoto města ve stylu art deco. Je inspirovaná zvláštní růžovou barvou, kterou získává mosaz, jak stárne. Druhá představená barva se jmenuje „Londýnská modrá“ a je inspirovaná stříbromodrou barvou z jaguarů 60. let minulého století.

Zádi dominují – tentokrát skutečně, ne jako vpředu – příčné linky, k nimž směřují všechny křivky auta. Svítící linky jsou u konceptu dvě, nahoře a dole, a jakožto fajnšmekra osvětlení aut mě napadá tolik možností, jak si hrát s designem koncových svítilen…

Vůz nemá zadní okno, prosklená střecha – ta není moc vidět, dokud k autu nepřijdete opravdu blízko, nebo se nedíváte přímo shora – však sahá hodně daleko dozadu. Nikoliv však nad hlavy zadních pasažérů – Type 00 je dvoumístný.

Ve srovnání s tím, jaký ohlas vzbudila nová identita značky spolu s logy, působí právě loga na voze velmi umírněně. To ale není žádná nedbalost – Jaguar se chce ze značky aut stát luxusním brandem, jako např. Louis Vuitton, a auta budou součástí, řekněme, „světa luxusu Jaguar“.

Jaguar Type 00 | Jaguar

Křídlové dveře odhalují interiér neméně minimalistický, obsahující nejen nelakovanou mosaz, nýbrž i skutečný travertin. Ten podpírá sedačky, čalouněné textilií a vlnou, i „páteř“ procházející středem vozu. Inspiraci pro jeho použití designéři našli v architektuře, zejména té renesanční. Na palubní desce se opakuje motiv „Strikethrough“ – jeho linky pokračují z kapoty do interiéru.

„Stejně jako zvenčí, výsuvné prvky jsou třešničkou interiéru. Obrazovky se tiše a teatrálně vysouvají, jen když jich je potřeba,“ říká Tom Holden, šéfdesignér interiérů. „Věříme, že technologie mají vylepšovat moderní luxusní zážitek, nemají dominovat architektuře,“ vysvětluje, proč jsou displeje – jeden pro řidiče a jeden pro spolujezdce – v klidovém stavu skryté.

Totemy pro různé nálady

Běžná auta mají pro volbu jízdních režimů, v poslední době nezřídka označovaných jako „nálady“, nějaký ovladač. Type 00 však má totemy – malé destičky z mosazi, alabastru či travertinu. Ty jsou uloženy ve speciálním pouzdře, zvaném Prism – Hranol.

Vyberete si jeden ze tří totemů a pouzdro vrátíte do speciální schránky mezi řidičovými dveřmi a předním kolem. Totem uložíte na své místo na centrální páteři interiéru a tím zvolíte náladu – zvuky auta, barvy displejů či osvětlení.

Jaguar Type 00 | Jaguar

Jakkoliv je tento prvek zajímavý, taky je dost nepraktický a do sériové výroby se dost možná nedostane. I když, jestliže Jaguar nechce být kopií ničeho…

Co by se do produkce dostat mohlo, je způsob přednesu hudby. Nejsou tu tradiční reproduktory ve dveřích, nýbrž sound bar za sedačkami. Audiosystém používá k přednesu hudby také některé panely karoserie a zvuk tak zní nejen uvnitř, ale cíleně i vně auta.

Produkční auto vznikalo zároveň

Že prvním silničním jaguarem nové éry bude čtyřdveřový grand tourer, už víme, a nyní také máme předobraz toho, jak bude vypadat. Podle Richarda Stevense, šéfdesignéra Jaguaru, vznikaly souběžně jak koncept, tak i produkční vůz. Není to tedy tak, že by něco z konceptu proteklo do sériové výroby; sériová auta budou v podstatě „umírněnější koncepty“, tedy budou hodně vycházet z Type 00, říká Stevens.

Podobně se vyjádřil i designér Vít Rosický, slezský rodák, který pracoval na interiéru. „O produkci nemůžu mluvit, ale co vidíte, není náhoda,“ řekl ke konceptu.

Design Typu 00 působí založený v minulosti, ale do toho možná vstupuje i znalost historie značky Jaguar, která je přinejmenším mezi fanoušky aut pochopitelně značná. Podle Stevense však musí být znovuzrozený Jaguar dostatečně moderní, ohromující a luxusní i pro lidi, kteří neznají minulost Jaguaru a vlastně je ani moc nezajímá.

Jaguar Type 00 | Jaguar

Na můj dotaz, jestli takoví lidé vůbec existují, šéfdesignér odpověděl, že v Číně je jich docela dost. Naznačil tak, že právě Čína bude důležitým trhem; ostatně, nové jaguary budou výrazně dražší než ty dosavadní.

Automobilka si totiž uvědomila, že nemůže konkurovat cenou, tak se rozhodla ceny zvýšit a lákat zákazníky na exkluzivitu a přísně individuální přístup. Není prémiová, je luxusní, dozvěděl jsem se, avšak jednoznačnou odpověď na otázku, co považují za svou konkurenci, jsem ze zástupců automobilky nedostal. „Copy nothing“, zněla jejich slova.

Jaguar v rámci odhalení Typu 00 zveřejnil také střípky informací o technice prvního produkčního modelu. Že to bude čtyřdveřový grand tourer, už víme. Bude mít dojezd až 770 km na jedno nabití dle normy WLTP a nabíjet se bude dost rychle na to, aby v ideálních podmínkách dobil energii na 321 km jízdy za 15 minut. Půjde-li všechno podle plánu, svět ho uvidí koncem roku 2025.