Richard Hammond se pochlubil novým dlouhodobákem. Charger vyměnil za větší bestii

Po odchodu z Top Gearu se Richard Hammond pustil do řady zajímavých projektů. Kromě natáčení pořadu The Grand Tour, kde působí se svými kolegy z BBC, je také spoluvlastníkem dílny na renovaci veteránů The Smallest Cog, kde vzniká jeho vlastní pořad Richard’s Hammond Workshop (dostupný na Amazonu) a v neposlední řadě se dál věnuje YouTube kanálu Drive Tribe.

Na něm se sice občas objeví i James May, vzácně pak i Clarkson, Hammond je však nejznámější tváří kanálu, který se věnuje zajímavým automobilů, historkám z natáčení Grand Tour, atd. K cestování za prací přitom Hammond využíval dlouhodobě zapůjčený vůz Dodge Charger Hellcat, který si podle všeho zamiloval. Po roce ale nastal čas na změnu.

Mike Fernie, který moderuje většinu epizod Drive Tribe, se vydal s Chargerem do Antverp, kde má sídlo společnost AEC – oficiální importér automobilů Dodge do Evropy. Hammond měl na výběr ze tří nových vozů, přičemž všechny měly něco do sebe. Opět si mohl vybrat Charger, případně Challenger nebo Durango. Volba ale padla na pořádný americký pick-up z dílny RAM.

Hammond si vybral rovnou vrcholný model RAM 1500 TRX, pod jehož kapotou je kompresorem přeplňovaný 6,2litrový motor V8, produkující 702 koní a 880 Nm točivého momentu. Na 96 km/h se americký full-size pick-up dostane za 4,5 sekundy a uhání až 190 km/h. Díky extrémnímu podvozku si navíc poradí i s náročným terénem, který umí zdolávat i v parádním tempu.

Pick-up, který bude na úzkých silničkách v hrabství Herefordshire jistě budit náležitou pozornost, dostal černý lak, vpředu má decentní rám a korba dostala čalounění – zřejmě aby v ní zbytečně nepoletovaly převážené věci. Ostatně na běžnou práci má Hammond ještě klasický Ford Ranger minulé generace, který ale vedle TRX vypadá až úsměvně.

Je přitom hezké sledovat, s jakým nadšením Hammond objevuje všechny krásy nového dlouhodobáku. Od různých vyobrazení souboje T-Rexe s Raptorem (narážka na Ford), až po první nastartování a poslouchání bublajícího zvuku V8. Takový dlouhodobák by se nám také líbil. Tedy snad až na jeho spotřebu.

Čeští zájemci o RAM 1500 TRX přitom nemusí cestovat až do Antverp. Extrémní pick-up už totiž nabízejí i někteří čeští prodejci, cena však rozhodně není lidová – z kapsy totiž tahle hračka vytáhne okolo 3,8 milionu korun.