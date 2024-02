Řídili jsme hasičskou čtyřkolku Polaris Ranger. V blátě všechno vyřešíte plynem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předloňský obrovský požár v Českém Švýcarsku našim záchranným složkám ukázal, že i v Česku se občas musí bojovat s plameny v až extrémních podmínkách. Boj se zničujícím ohněm v těžko přístupném prostředí kam se běžná hasičská technika nedostane, najednou potřebuje úplně novou taktiku. A jedním z ideálních technických řešení je v tu chvíli nahradit velkou výkonnou zásahovou techniku stranou a přezbrojit na menší kalibr – jak se říká, i s malým kašpárkem můžete zahrát velké divadlo.

To je hlavní důvod, proč se ve službách českých hasičů objevila i čtyřkolka Polaris Ranger. Je osvědčená při lesnických i zemědělských aktivitách, ale současně ji můžete vybavit speciálními hasičskými moduly pro zásahy v těch nejnáročnějších podmínkách i jinak nedostupném terénu. V Česku je vyrábí společnost ZHT Group a říká, že jsou univerzální a efektivní výbavou pro zásahy při mimořádných událostech.

Hasičská výbava do nepohody

Unikátní hasičskou přestavbu jsem si sám osahal a vyzkoušel v náročných jízdních podmínkách, když jsem s ní během testovacího dne s čtyřkolkami Polaris vyrazil na motokrosovou trať ve Slaném u Prahy. K dispozici nám byla jak krátká verze s nástavbou pro přepravu zraněných osob, tak čtyřmístná konfigurace s kabinou Crew, polypropylenovou nádrží na 300 litrů vody, dvěma nízkotlakými čerpadly, proudnicí a hadicí D25. K upevnění slouží tovární systém Lock & Ride.

Video se připravuje ...

Reflexní oranžová hasičská čtyřkolka zakládá na Polarisu Ranger XP 1000 s atmosférickým čtyřtaktním litrovým dvouválcem ProStar 1000 o 82 koních, pohonem všech kol a bezestupňovou převodovkou CVT. Praktická je i svobodná volba jedné ze tří volitelných palivových map motoru, díky nimž si můžete optimalizovat reakci plynu pro daný úkol.

A důležitou informací je i skutečnost, že česká hasičská přestavba zakládá na robustnější verzi XP, která se od standardního Rangeru 1000 liší vyšší světlou výškou až 330 milimetrů, delšími zdvihy kol až 270,9 milimetru, většími pneumatikami ve 14“ litých kolech, funkcí pro brzdění motorem nebo systémem sjíždění z kopce. To je přesně to, co se mi na náročné deštěm rozmočené motokrosové trati bude nepochybně hodit. Dnes je to hlavně o zábavě a testování jízdních vlastností.

Blátem na plný plyn

Zimní počasí mi pro první seznámení se s hasičským speciálem vytvořilo ty nejnáročnější i nejzábavnější podmínky, v jakých můžete čtyřkolku testovat. Motokrosová trať je po dešti jeden nekonečný had z bláta, a protože se po ní už chvíli jezdí, začíná být značně rozježděná. Ve strmých stoupáních můžete bez dostatečné rychlosti až zastavit, z kopce je lepší nebrzdit a v zatáčkách je nejlepší zatáčet plynem.

Je to základní řidičská poučka, jaká se z nejmodernějších silničních aut začíná vytrácet. Už před prvním vyjetím na trať mi instruktor říká, že všechno řeší plyn a brzdu mám používat jen pro vyvolání smyku před zatáčkou nebo pro pocit většího bezpečí. Až na velké náklony při propadnutí se do bláta se mi však na trati nemá co stát, jak za chvíli sám zjistím. Ranger je i v blátě nezáludný, jednoduše ovladatelný a příjemně stabilní. Ostatně mu k tomu slouží i speciální 27“ pneumatiky Pro Armor X-Terrain do terénu.

A čím rychleji jedete, tím přirozeněji začíná čtyřkolka fungovat i na hrbolech a dalších nerovnostech. V dynamičtějším tempu už všechna kola pracují pod pohybujícím se strojem a já mám čas se soustředit hlavně na správnou stopu a přidávání plynu v zatáčkách. Každou situaci tu vyřešíte plynem? Jste příliš rychlí? Nebrzděte, ale pouze uberte. Potřebujete větší přetáčivost? Zrychlete. Zapadáte do hlubokých louží a bláta? Naložte tomu!

Pro hasiče, soukromníky i firmy

Polaris Ranger XP 1000 může posloužit hasičům i běžným lidem nebo firmám. S homologací v kategorii traktorů může jezdit po silnicích druhých a třetích tříd a už ve standardní výbavě EPS nabízí vše potřebné pro váš jednodušší život. Standardně má LED osvětlení, elektrický posilovač řízení, brzdění motorem, asistent pro sjezd kopce. Z čistě pracovního hlediska je pak nejdůležitější, že se suchou hmotností 775 kilogramů disponuje tažnou kapacitou až 1136 kilogramů. Na kompaktní nákladovou korbu s rozměry 930 x 1370 x 290 milimetrů pak můžete naložit až 454 kilogramů.

Polaris Ranger se v Česku prodává se základní cenou od 431.990 Kč včetně daně za standardní model SP 570. Testovaný Ranger 1000 stojí od 509.990 Kč, přičemž za vylepšenou verzi s pokročilejší terénní výbavou zaplatíte od 616.990 Kč. Řídit jej přitom můžete s obyčejným řidičským průkazem skupiny B, tedy na normální osobní auto.