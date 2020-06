Rimac urychlil výrobu hypersportu C_Two, příští rok dorazí k zákazníkům

Vývoj nového elektrického hypersportu pokračuje podle plánu, první zákazníci by se měli dočkat již v příštím roce.

Chorvatská automobilka Rimac představila koncept svého druhého elektrického hypersportu již během ženevského autosalonu v roce 2018. Krátce poté pak Kreso Coric, šéf prodejů, v rozhovoru pro Autocar uvedl, že téměř celá 150 kusová produkční série už je zamluvená budoucími vlastníky.

Ti se měli dočkat odhalení produkčního vozu během letošního ženevského autosalonu, který se měl tradičně konat začátkem března. Po jeho oficiálním zrušení z důvodu pandemie nového koronaviru se o novém Rimacu sice přestalo mluvit, vývoj však nadále pokračuje a finální model, včetně oficiálního jména, by měl být uveden později během tohoto roku, jak s odkazem na automobilku uvádí Autocar.

Ještě před odhalením nového modelu ale Rimac otevřel nový produkční závod v chorvatském Veliko Trgovisce, který by měl výrazně urychlit „produkci prototypů C_Two, potřebných pro finální schválení a crash testy potřebné pro celosvětovou homologaci,“ uvádí automobilka.

Výroba jednoho prototypu by se tak měla zkrátit ze současných 10 týdnů na pět. Produkční vozy by pak mohly být vyráběny tempem zhruba pět vozů za měsíc. Na poměry běžných automobilek to sice není moc vysoké tempo, Rimac ovšem rozhodně není běžnou automobilkou, o čemž ostatně vypovídají i parametry modelu C_Two.

Elektrický hypersport by měl být osazen čtyřmi elektromotory o celkovém výkonu 1408 kW (1914 k) s točivým momentem 2300 N.m. Akceleraci z 0 na 100 km/h by měl zvládnout za 1,97 sekundy a rychlost 300 km/h by měl pokořit již za 11,8 sekundy.

O napájení by se měla starat baterie s kapacitou 120 kWh, která slibuje dojezd až 650 Km dle NEDC. Samozřejmostí by měla být podpora rychlonabíjení, díky níž bude možné nabít baterii až na 80 % za méně než 30 minut.

Pro sportovní elektromobil je však zásadní i propracovaný systém chlazení a tepelného managementu. Nový elektrický hypersport by tak měl být schopen například absolvovat dvě ostrá kola na Nürburgringu jen s minimálním poklesem výkonu.

Produkční Rimac C_Two by ale neměl být jen okruhovým náčiním. Výrobce slibuje řadu inteligentních technologií a asistenčních systémů, jako je autonomní řízení na čtvrté úrovni a umělá inteligence. C_Two se tak například obejde bez klíčů – odemknout a nastartovat vůz by mělo být možné díky kameře schopné poznat obličej řidiče.

Díky propracovanému systému, který vnímá celou řadu podnětů, by pak vůz měl být schopen dokonce i rozeznat aktuální náladu řidiče, čemuž se následně přizpůsobí například výběrem přehrávané hudby nebo nastavením jízdní dynamiky.

Na divoké zážitky podle vlastních představ si však budoucí majitelé budou muset ještě chvíli počkat. Rimac totiž prozatím vyrobil pouze čtyři testovací prototypy a do budoucna potřebuje vyrobit ještě dalších třináct. Po této homologační sérii pak bude následovat desítka předprodukčních speciálů, než se představí hotový produkční model.

„Museli jsme tvrdě pracovat, abychom C_Two dostali do fáze, ve které se nachází nyní, a všem zákazníkům z celého světa chceme dopřát možnost vychutnat si zážitek z jízdy s čistě elektrickým hypersportem o výkonu 1914 koní. Ale jedinou možností, jak toho můžeme docílit, je skrze přísný proces crashtestů, který vyžaduje mnoho různých prototypů, z nichž každý má svůj vlastní účel,“ uvádí Mate Rimac, zakladatel automobilky.

Některé vozy tak čeká po dokončení cesta rovnou do místa, kde se crashtesty provádějí. Další část vozů pak nejprve poslouží pro různá ověřování a schvalování, než vyrazí proti zdi. Z vyrobených prototypů tak nakonec přežije jen hrstka.

Vzhledem k náročnosti vývoje modelu C_Two, který má být na rozdíl od osmi kusové série prvního modelu Concept One vyráběn ve výrazně vyšších počtech, tak nová výrobní linka představuje nezbytnou investici. Kromě urychlení vývoje totiž umožní dodávat první vozy zákazníkům již začátkem příštího roku, dodal Rimac.

Vzhledem k vysoké poptávce po odhalení prvního konceptu v roce 2018 je celkem nepravděpodobné, že by měla automobilka ještě nějaké volné výrobní sloty. Cena jednoho vozu však startovala na sumě asi 1,7 milionu eur a dalších v průměru 500.000 euro zákazníci utráceli za doplňky individualizace. Průměrný vůz tak mohl vyjít ve výsledku na zhruba 2,2 milionu eur, což je zhruba 58,5 milionu korun.